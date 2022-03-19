Ще один нафтосервісний гігант зупиняє інвестиції в РФ
Третя з «великої четвірки» нафтосервісних компаній Baker Hughes зупиняє інвестиції в Росії.
Про це компанія повідомила на своєму сайті.
«Ми постійно стежили за ситуацією, і сьогоднішнє оголошення сталося після внутрішнього рішення, ухваленого з нашою радою директорів, і повідомлено нашій команді керівництва на початку цього тижня», – зазначив Лоренцо Сімонеллі, голова та генеральний директор Baker Hughes.
Так, компанія зупиняє всі нові інвестиції в операції на території держави-агресора.
До «Великої четвірки» входять такі компанії: Baker Hughes (BHI), Halliburton (HAL), Schlumberger (SLB) and Weatherford International (WFT)
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Нафтосервісні компанії займаються бурінням свердловин, їх ремонтом, дослідженнями, будівництвом інфраструктури, обслуговуванням нафтопромислового обладнання.