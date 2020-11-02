Внаслідок атаки в університеті Кабула загинуло щонайменше 20 людей

Нападники увірвалися до аудиторії зі студентами та почали стріляти.

Внаслідок стрілянини в університеті Кабула, Афганістан, загинуло щонайменше 20 людей, понад 40 — отримали поранення.

Про це повідомляє AlJazeera.

В будівлі університету було заплановано відкриття іранської книжкової виставки, яку мали відвідати кілька високопоставлених урядовців, в тому числі посол Ірану Бахадор Амініан та аташе з питань культури Мохтаба Норузі.

Перед відкриттям виставки на територію університету увірвалися троє нападників зі зброєю.

За даними ToloNews, внаслідок стрілянини загинули щонайменше 20 осіб, ще 40 були поранені. Нападники увірвалися до аудиторії зі студентами та почали стріляти.

ЗМІ також повідомляють, що на місці події також пролунав вибух. Спецслужби на місці події проводять операцію зі знешкодження нападників. Організатори стрілянини поки невідомі. Радикальний рух «Талібан» заперечує свою причетність до події.

Це вже другий напад на навчальні заклади в Афганістані за останні кілька днів. Внаслідок вибуху, який здійснив терорист-смертник поряд із навчальним центром, загинули понад десять людей. // LB.ua