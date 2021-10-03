Во Франции маньяк спустя 35 лет раскрыл свою жандармскую личность и покончил с собой

Мужчина оставил предсмертную записку, в которой признался, что совершил серию изнасилований и убийств в 1980-1990 годах.

Во Франции серийный маньяк по кличке «Рябой» спустя 35 лет раскрыл свою личность и покончил жизнь самоубийством. Об этом пишет Le Parisien.

Как оказалось, насильником и убийцей был 59-летний Франсуа Веров, который проживал в курортном городке Гро-дю-Руа и работал в жандармерии.

Он оставил предсмертную записку, в которой признался, что совершил серию изнасилований и убийств в 1980-1990 годах.

По данным экспертов, которые сравнили отпечатки пальцев покойного с теми, что были обнаружены на местах преступлений, мужчина действительно является серийным убийцей.

Свое первое преступление он совершил в 1986 году в Париже, изнасиловав и задушив 11-летнюю девочку. Всего маньяка подозревали в не менее трех убийствах и шести изнасилованиях. Последнее преступление было совершено в 1994 году. // Корреспондент