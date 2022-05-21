«Воруют повально». В России значительно выросло число краж из магазинов

РБК, опираясь на данные компании NTechLab (разработчик системы распознавания лиц), сообщает, что в России за последние три месяца значительно выросло число краж из магазинов – в среднем на 18%. Чаще (на 25%) стали выносить продукты вместе с корзинкой, а тренд сезона – воровство на кассах самообслуживания.

Корреспонденты издания Север.Реалии проверили, как обстоят дела в магазинах северо-запада России.

Псков: «Рыба стала дороже мяса»

– Хорошо, нас не обнесли сегодня, – заводит разговор кассир псковского магазина «Красное&Белое». – Постоянно приходится следить…

– Охранник в «Пятерочке» тоже жаловался, что стали воровать, – отвечает покупательница, расплачиваясь.

Ее зовут Анастасия, ей 28 лет, и она работает тренером в зале единоборств.

– Повышение цен я заметила уже где-то через неделю после начала «спецоперации» (так власти России называют войну против Украины – ред.). Самая дешевая гречка стоила 51 рубль, теперь самая дешевая стоит почти сотку. Макароны подорожали, наверно, процентов на тридцать. Рис тоже на сорок-пятьдесят. Фрукты, овощи, косметика, хозтовары – все дорожает. Все понимают, что это из-за санкций, все понимают, почему нет белой бумаги. Импортные товары теперь не доставляются в Россию. У меня на зарплате тоже это все отразилось напрямую: ко мне, как к тренеру, стало меньше людей ходить. Соответственно, доходы урезались до минимума, – говорит она. – Некоторые родители мне прямо говорят, что теперь нет денег оплачивать тренировки ребенка. Так что это нельзя не заметить.

Максим работает охранником в «Красном&Белом» уже полтора месяца. За это время он заметил, что ценники на продукцию меняются буквально каждый день.

– Мы каждое утро выставляем ценники, и они все время разные: то дороже, то дешевле, – говорит он. – Воровать вроде больше не стали: несколько смен воруют, несколько – нет.

Магазинными кражами в Псковской области занимается региональная Росгвардия – и это главная тема в пресс-релизах на официальном сайте. За апрель-май жители Пскова и Великих Лук попадались на кражах из магазинов больше 30 раз. Чаще всего выносят сыр и спиртное (самой дорогой была кража виски за 3500 рублей), затем кофе в банках и мясо (в мае воровали маринованный шашлык).

– Воруют повально, – говорит псковский кассир Константин. – Интересно посмотреть, как это обнищание и воровство будут развиваться. Не стану ли я сам подворовывать (шучу!). Выносят товар прилично выглядящие люди, подростки и вообще кто угодно. Обычно тащат двумя способами: либо в сумку, заранее открытую, либо засовывают что бы то ни было под одежду, доходит даже до трусов. Если заметил воришку сразу и встал у него над душой, он это понимает и уходит. А иногда не видишь ничего подозрительного, а они берут и уносят. Например, недавно у нас так из магазина «ушел» «Джек Дениелс» за 2000 рублей. Бывает, что замечаем неестественно набитый карман или что-то подобное. Полицию вызываем, только когда вор не хочет отдавать товар, говорит, что это его и так далее. Тогда мы закрываем дверь, вызываем наряд, смотрим камеры. А так просто просим отдать и отпускаем.

Причину воровства и продавцы, и покупатели видят одинаково: рост цен. Телеграм-канал газеты «Псковская губерния» публикует график годовой инфляции в Псковской области: на 1 мая она достигла семилетнего максимума – 17,28%. Кривая индекса потребительских цен стремится почти перпендикулярно вверх.

На кассе «Пятерочки» на улице Льва Толстого сотрудники торгового зала спорят: кофе подорожал в три раза или в четыре?

– Шампуни на сотку подняли: «Чистая линия» 99 рублей был, теперь – 209. Только зарплата не растет. Нечего больше делать в «Пятерочке», – говорит кассир с именем Любовь на бейджике. – Количество краж увеличилось… Причем так, значительно.

– Сейчас кассы самообслуживания обворовывают сильно, я слышал по новостям сегодня, – сообщает покупатель Александр, подойдя к кассе. Александр занимается бизнесом, говорит, что повышение цен он заметил, хотя лично по нему оно не сильно ударило. – Все подорожало процентов на тридцать в среднем. Сметана была рублей 70–80, теперь 107. Вчера еще другая цена была. Вот такая – «Простоквашино» 25%-я – еще неделю назад 87 рублей вроде стоила, сейчас – 108. Чай Earl Grey стоил 99 рублей, сейчас – 154. Бурбон Jim Beam Apple раньше меньше тысячи рублей был, неделю назад поднялся до 1900, сейчас 1600.

– Абсолютно на все цены растут, – согласна Вера Николаевна. Ей 60, недавно на электромашиностроительном заводе ПЭМЗ, где она работает, сотрудников перевели на трехдневную рабочую неделю и, соответственно, урезали зарплату. – Рыба стала дороже мяса: простая мойва стала 290 рублей, а она всегда была самая дешевая.

– Крупы стали совсем бешено стоить, это очень бросается в глаза. Очень подорожал пропаренный рис, стоит теперь от 130 рублей. Я недавно взамен попробовала взять подешевле круглый – только деньги выкинула, – рассказывает репетитор Анна. – Макароны больше 60 рублей стали стоить, и теперь я покупаю их только в «Фикс-прайсе» – там можно найти по 33, а вкус неплохой. Не знаю, что делать с сахаром: ведь самый дешевый до сих пор 77 рублей. Пару пачек мне принес дедушка мальчика, которому я даю уроки, – ухватил по распродаже и поделился. Но дальше три пачки пришлось покупать самой.

Смирнова теперь гораздо чаще ходит в «Фикс-прайс» – и за конфетами, и за бытовой химией. Магазин фиксированных цен «реально спасает». Бывают там и встречи единомышленников.

– Стою недавно в очереди, – вспоминает Анна, – а со мной рядом бабулька – сухонькая, лет 70, наверное. И ворчит на цены, я тоже поддержала, на крупы жаловалась. А она вдруг – как выдаст: «А все зато Вовку этого хвалят. А я вот не люблю этого плешивого! Не люблю! И войну его ненавижу, зачем полез?» И мне так радостно стало, что даже среди людей в возрасте есть те, кто все понимает, что я обняла ее и чуть не заплакала. Долго-долго благодарила, что она такая хорошая.

Дорожает не только еда для людей, но и корм для животных. У Владимира из Печор шесть кошек, и рост цен его всерьез беспокоит.

– Совсем недавно, месяца два назад, покупал сухой корм Kitiket в магазине «Магнит-Косметик» по 319 рублей за пакет 1,9 килограмма, – говорит Владимир. – Если прийти 15-го, когда скидка, и запастись на месяц, то выходило по 2 тысячи рублей, потому что по акции стоимость была 255 рублей. А теперь вчера, 15-го, пришел, а там – 469 рублей за тот же пакет Kitiket…

Петрозаводск: «Воруют колбасу, сыр, масло»

В Карелии, по данным МВД, ситуация с магазинными кражами не отличается от прошлого года. Каждый день фиксируется несколько сообщений о воровстве в торговых точках, но вала обращений нет, сообщил источник в полиции. Однако работники магазинов говорят обратное.

– Воровать стали больше, – утверждает заведующая магазином сети «Пятерочка» в Петрозаводске, которая попросила не называть ее имя. – Подростки, пенсионеры. Мы их выслеживаем по камерам, задерживаем, заявления пишем. Воруют колбасу, сыр, масло сливочное. Но мы стараемся предотвращать кражи. Видим, как человек себе колбасу или масло в карман положил, говорим им об этом на кассе. Они выкладывают товар и либо оплачивают, либо оставляют. Свои действия никак не комментируют – пугаются, ясное дело.

По ее словам, дорожает понемногу все. Рост цен на продукты первой необходимости стараются сдерживать, хотя февральское повышение все равно уже сказалось.

Сотрудник расположенного неподалеку магазина «Красное и белое» – там торгуют не только алкоголем, но и продуктами питания – утверждает, что хоть цены и скачут, катастрофического роста нет:

– Конечно, заметно подорожал импортный алкоголь, однако и отечественные напитки растут. В целом же что-то дороже становится, что-то дешевле. Мы стараемся подстраиваться под цены конкурентов. Правда, цены лихорадит. Раньше, до проблем в стране, мы меняли примерно по 150–200 ценников в день. Сейчас приходится менять по 300–400 штук. А когда война началась, мы их тысячами меняли!

Охранница магазина «Перекресток» тоже говорит, что число мелких краж выросло. Главные претензии у нее к подросткам, которые ошиваются в торговых центрах.

– Кучкуются здесь целыми днями. Выносят чипсы, сухарики, конфеты. Но и пожилые люди стали воровать чаще. Берут в основном еду. Идет бабушка, спокойно сумочку открыла, положила… А мы по камерам все видим. Потом на кассе просим: сумочку откройте, пожалуйста. А в ответ: «Я ничего не брала!»

По словам охранницы, свои действия воришки объясняют дороговизной продуктов.

– Объясняют, что пенсии маленькие, а хочется и кусочек сыра, и колбаски. Я, конечно, все понимаю, но я, например, сама пенсионерка – и работаю. Все равно жалко людей. Начальство требует: вызывай полицию. А как я вызову? Чего я эту бабулю позорить буду из-за сыра за 200 рублей? Я лучше возьму товар и положу обратно на полку.

Калининград: «Дальше будет хуже»

В Калининградской области тоже стали чаще воровать в супермаркетах. Причины председатель совета директоров компании «Spar-Калининград» Олег Пономарев видит в экономическом кризисе.

«Так происходит всегда, когда наступает кризис. Его факторы начинают проявляться, возникает какая-то нервозность, падают доходы и одновременно растут цены – все это всегда приводит к тому, что воруют», – сказал Пономарев в эфире «Business FM Калининград».

В Калининграде в топ-5 категорий товаров, которые чаще всего воровали в феврале-апреле, вошли кондитерские изделия (19% всех краж), колбасы (16%), алкоголь (14%), сыры (13%), кофе и какао (7%), пишет РБК.

– Воровали всегда. Тащат все, что плохо лежит, у нас все товары лежат в открытом доступе, – говорит продавец калининградского продуктового магазина «Кант-Маркет» Татьяна. – Сейчас пока не было ревизии, мы не можем оценить масштабы бедствия. Думаю, дальше будет только хуже, вы же видите, что происходит с ценами – все дорожает.

Продавец алкогольного супермаркета «Бутыль» Елена заметила, что чаще всего воруют пиво и недорогое вино – алкогольные напитки, которые хранятся близко к выходу в холодильниках. По ее словам, цены на алкоголь, скорее всего, еще будут расти, а значит, краж будет больше.

– У нас не воруют особо, но мы видим, что люди стало намного меньше ходить, – жалуется Рауф, продавец небольшого продовольственного магазинчика. – Выручки совсем мало, народ экономит. Ну а что делать: вы видите, как все подорожало. Сок был 150 рублей, а стал 184 рубля. А в «Спаре» вообще 226. Говорили, что подорожание связано с долларом, но выросло все, что даже с долларом не связано, – вот вода местная, например.

По данным Калининградстата, сильнее всего в Калининграде в апреле подорожала охлажденная и мороженая рыба лососевых пород – почти на 35%. Также на 17,5% выросла в цене свекла, на 16,3% – соленые и копченые рыбные деликатесы, морковь, консервированные овощи, сгущенное молоко.

– По рыбе самый большой рост, – говорит калининградка Оксана. – До подорожания семга охлажденная была по 850. А сейчас по 2200. Я не беру уже. Это кошмар, рыба теперь большей части населения недоступна.

– Я знаю точно цены на несколько конкретных товаров: определенные рыба, оливки, наполнитель для кошачьего лотка, позиций 10–15. Все остальное я выбирала всегда примерно по скидкам, не привязываясь к маркам и производителям, – говорит калининградка Алина. – Так вот, все мои любимые позиции подорожали почти вдвое. Мясник на рынке, у которого я восемь лет покупаю мясо для собак, поднял цену на 30 рублей за килограмм. Оправдывался как мог. А что ему остается? Ну и если раньше я шла в магазин и со всеми скидками и картами тратила 1,5–2 тысячи рублей на 4–5 дней, без излишеств в виде авокадо и красной рыбки, то теперь – лоток куриного филе, молоко, хлеб, кусок сыра и бутылка воды – и тысяча кончилась. Добавить полкило помидоров и килограмм огурцов – вот и полторы. А если хочешь кофе – твой недельный бюджет кончился, а еды в холодильнике сильно не появилось.

Впрочем, на ряд продуктов цены в апреле снизились, утверждает статистика: подешевели помидоры (на 18,69%), куриные яйца (на 10,6%), капуста, виноград, огурцы, яблоки, бананы.

– Ну не знаю… Что у нас подешевело? – продавец Татьяна задумывается. – Ну, пожалуй, только яйца подешевели. Остальное только дорожает. Сколько это еще продлится? Никто не знает.

В целом же, по данным Калининградстата, цены на продукты с начала года выросли на 12,8%, а на непродовольственные товары – на 14%. Цены и тарифы на услуги с начала года выросли на 3,9%. Стоимость условного (минимального) набора продуктов питания в расчёте на месяц с начала года выросла на 16,2% и составила 6995,76 рубля.

Петербург: воруют в 2–3 раза больше обычного

Владельцы торговых сетей в Петербурге пожаловались на участившиеся кражи даже в правительство, писала «Фонтанка«. Бизнесмены во время профильной встречи на площадке Торгово-промышленной палаты 21 апреля рассказали чиновникам, что покупатели стали чаще воровать еду в магазинах. Впрочем, в администрации попросили от представителей торговых сетей представить подробную статистику по кражам, которая может стать поводом для обращения в полицию.

«С конца февраля участилось количество случаев [краж] – в 2–3 раза больше обычного», – сообщил совладелец сети «Реалъ» Александр Мышинский. По его мнению, кражи в магазинах участились из-за резкого роста цен.

– Сейчас в «Дикси» купил пачку пельменей, два мороженых, небольшой сыр адыгейский и небольшую пачку чипсов – 1100 рублей! Вчера купил пачку чая, белорусскую шоколадку и 250 граммов конфет «Победа» – 750 рублей, хоть вешайся. Овощи – огурцы, помидоры – вообще «золотые». Звезда всего – красный болгарский перец по 440 за кило, – комментирует Север.Реалии повышение цен петербуржец Александр.

В Петербурге с начала года цены выросли на 11,1%, а за последний месяц – на 0,7%, следует из отчета Росстата за апрель. Стоимость минимального набора продуктов в городе составила 7100,51 рубля, что на 3,3% дороже, чем в марте 2021 года. В апреле больше всего в Петербурге подорожали маргарин (на 15,5% по данным Петростата), соль (на 14%) и перец черный горошек – на 10%.

– Цены подросли. Пиво выросло процентов на 30, меньше акций стало. Порошок я покупала раньше за 300 рублей, а сейчас – 500. Реально это все ощущается, – говорит петербурженка Анна.

Владельцы торговых сетей и производители пытаются бороться с кражами разными методами: на привычных всем продуктах вроде сыров и недорогого алкоголя появляются магнитные замки, бритвенные станки упакованы в объемные пластиковые контейнеры, а поверх них – магниты. Кроме этого, магазинных воришек сдают полицейским, но зачастую заявления в полицию заканчиваются штрафом, а не уголовным делом.