Возле «навального» суда задержали фотографа Маркова. Его снимок из ОВД стал одним из символов сегодняшней России (фото)

Возле Мосгорсуда, где проходит заседание о замене условного срока на реальный для Алексея Навального, задержали Дмитрия Маркова — одного из самых известных фотографов России.

«Я не приехал работать, я специально оставил удостоверение дома. Я приехал как гражданин, это моя гражданская позиция, мое отношение к этому процессу», — сказал Марков. В тот же день пользователи соцсетей начали распространять его снимок, сделанный не в Мосгорсуде, но вполне отражающий атмосферу этого дня.

Фото снято в ОВД, куда доставили Маркова.