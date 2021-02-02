Возле «навального» суда задержали фотографа Маркова. Его снимок из ОВД стал одним из символов сегодняшней России (фото)

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Возле Мосгорсуда, где проходит заседание о замене условного срока на реальный для Алексея Навального, задержали Дмитрия Маркова — одного из самых известных фотографов России.

«Я не приехал работать, я специально оставил удостоверение дома. Я приехал как гражданин, это моя гражданская позиция, мое отношение к этому процессу», — сказал Марков. В тот же день пользователи соцсетей начали распространять его снимок, сделанный не в Мосгорсуде, но вполне отражающий атмосферу этого дня.
Марков Дмитрий: Фотография Маркова из московского ОВД « Фото | Мобильная версия | Цензор.НЕТ

Дмитрий Марков @dcim.ru

Фото снято в ОВД, куда доставили Маркова.
Дмитрий Марков @dcim.ru
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