Выборы президента США: Байден победил, Трамп не согласен – ситуация на данный момент

Согласно экспертной оценки всех главных и крупнейших американских СМИ — кандидат от Демократической партии Джо Байден побеждает на президентских выборах в США, параллельно — на данный момент действующий глава Белого дома Дональд Трамп не признает поражение.

УНН собрал всю последнюю информацию к этому часу.

Джо Байден победил на выборах президента США, объявили телеканалы CNN и ABC News, основываясь на данных подсчета бюллетеней и своих экспертных оценках. Байден, считает CNN, победил в Пенсильвании и набрал в общей сложности 273 голоса выборщиков при необходимых 270 голосах. Аналитики ABC News также уверены, что в Пенсильвании большинство избирателей проголосовали за Байдена.

Победа в Пенсильвании дает кандидату в президенты 20 голосов выборщиков. До того, как стал понятен результат голосования в этом штате, у Байдена было 253 голоса выборщиков. Оценку в 273 выборщика дает и телеканал NBC News.

Показатель в 279 выборщиков на данный момент фиксирует издание The New York Times. Телеканал Fox News передает данные о голосах 290 выборщиков за Байдена.

Действующий президент США Дональд Трамп пока отказался признавать поражение после того, как крупнейшие американские СМИ объявили, что выборы выиграл Джо Байден. “Эти выборы еще далеки от завершения”, — говорится в заявлении Трампа.

Начиная с понедельника, пообещал Трамп, его штаб обратится в суды, “чтобы обеспечить полное соблюдение избирательного законодательства и законного победителя”. “Я не успокоюсь, пока американский народ не получит честный подсчет голосов, которого он заслуживает и которого требует демократия”.

Джо Байден, в свою очередь, написал в Twitter, что для него большая честь быть избранным на пост президента. “Нам предстоит тяжелая работа, но я обещаю вам — я буду президентом для всех американцев, независимо от того, голосовали вы за меня или нет”.

America, I’m honored that you have chosen me to lead our great country.

The work ahead of us will be hard, but I promise you this: I will be a President for all Americans — whether you voted for me or not.

I will keep the faith that you have placed in me. pic.twitter.com/moA9qhmjn8

— Joe Biden (@JoeBiden) November 7, 2020