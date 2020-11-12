Вынесен приговор россиянину, проспавшему изнасилование и убийство дочери

В Крыму суд признал виновным местного жителя, оставившего в опасности шестилетнюю дочь. В итоге ее изнасиловал и убил его друг.

Трагедия произошла 31 мая, когда девочка вместе с отцом и его приятелями ушла на рыбалку. В итоге взрослые занялись распитием спиртных напитков. В какой-то момент родитель уснул, а девочка пропала. Как оказалось, она осталась с его ранее судимым другом.

Мужчина надругался над ребенком и убил его. Тело девочки на следующий день нашли водолазы.

В итоге суд признал жителя поселка Ленино в оставлении ребенка в опасности. Отец девочки полностью признал вину, сообщает сайт Следственного комитета России по Крыму. Мужчину приговорили к 6 месяцам исправительных работ и удержанию из заработной платы 10% в доход государства.

Что касается самого обвиняемого в убийстве, то расследование продолжается. // МК