Высокие отношения! В России грабитель изнасиловал насильника

В Екатеринбурге 38-летний крановщик изнасиловал 34-летнего прессовщика, судимого за изнасилование

Об этом сообщает сайт KP.RU со ссылкой на источник в правоохранительных органах. Мужчины познакомились на транспортной остановке, потом они пошли и выпили. Потом зашли домой к обвиняемому и продолжили употреблять алкоголь уже там.

Затем уставшие от обильных возлияний мужчины легли спать. А утром один из них – прессовщик, проснулся оттого, что его насиловал товарищ по постели. Как отмечал пошедший жаловаться в полицию пострадавший, он находился в беспомощном состоянии. Тем не менее, по факту инцидента возбуждено уголовное дело по статье 132 УК РФ.

У обоих есть судимости – за кражи и грабежи. А у пострадавшего еще – за изнасилование. Сейчас крановщик находится под подпиской о невыезде, ему грозит от 3 до 6 лет лишения свободы. // МК