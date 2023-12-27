Як українським дітям вступити до середньої школи у Чехії

У загальноосвітніх чеських школах навчаються понад 37 тисяч дітей-біженців. Для тих, хто переходитиме в середні класи, запроваджують нову процедуру подачі документів.

Як та коли треба буде подавати заявку, РБК-Україна розповідає з посиланням на proukrainu.blesk.cz.

Із 1 січня 2024 року у Чехії набуває чинності новий закон про вступ до середніх шкіл. Заявку на навчання можна буде подати онлайн. Але залишається можливість зробити це й фізично.

Для того, щоб подати заявку на вступ онлайн, у батьків дитини має бути електронна ідентифікація. ЇЇ варто зробити заздалегідь. Ті українці, які раніше подавали заявки на гуманітарну допомогу онлайн, вже мають цей інструмент. Він підходить і для онлайн-заявки до школи. Найпоширеніший вид електронної ідентифікації – “мобільний ключ” (Mobilní klíč eGovernmentu). Простішим варіантом електронної ідентифікації є банківська ID, яку можна швидко зробити. Зазначається, що серед плюсів онлайн заявки є економія часу та грошей. Також у формулярі можна бути вибрати середній навчальний заклад зі списку. Онлайн-заявку можна заповнювати поступово і додавати деталі згодом. Запрошення на іспити також прийде в електронному вигляді. Подача заяв до середніх шкіл у Чехії проходить у два тури. До 30 листопада 2023 року приймали заяви на освітні напрямки з тестом на здібності. Максимально можна було подати 2 заяви. Якщо їх подали у паперовому вигляді, в електронній заявці їх треба буде вказати пріоритетними. Упродовж 1 лютого – 20 лютого 2024 року можна подати максимум три заяви на решту напрямків. У другому турі заповнюють заявки тільки ті діти, які не були прийняті до жодної зі шкіл у першому турі.