Європарламент ухвалив резолюцію щодо арешту Навального

Йдеться про посилення санкцій проти Росії та негайну зупинку «Північного потоку-2».

Європарламент різко засудив арешт російського опозиціонера Олексія Навального та закликав звільнити його «негайно та без жодних додаткових умов».

Резолюцію схвалили на пленарному засіданні в Брюсселі у четвер, 21 січня. За нього проголосував 581 євродепутат, 50 — були проти, ще 44 — утрималися, повідомляє DW.

У відповідь на затримання й арешт Навального Європарламент закликав Раду ЄС «зайняти активну позицію під час наступних засідань і суттєво посилити обмежувальні заходи Євросоюзу щодо Росії».

У резолюції додають, що санкції слід запровадити проти «фізичних і юридичних осіб, причетних до рішення арештувати та ув’язнити Олексія Навального». Крім того, на думку євродепутатів, ЄС повинен застосувати новий режим санкцій за порушення прав людини до осіб, відповідальних за напади на Навального.

У резолюції міститься заклик до Ради ЄС запровадити санкції щодо «російських олігархів, пов’язаних з режимом, і членів близького оточення президента Путіна, а також медіа-пропагандистів». На думку євродепутатів, заборона на в’їзд і заморожування активів повинні поширюватися і на членів їхніх сімей.

«Європарламент закликає ЄС і його держави-члени критично переглянути співпрацю з Росією на різноманітних зовнішньополітичних майданчиках і щодо проєктів, таких як «Північний потік-2″, завершення якого ЄС повинен зупинити негайно», — наголошується у резолюції.

Це суттєво жорсткіше формулювання щодо «Північного потоку-2», ніж у резолюції щодо отруєння Навального, ухваленій у вересні. Тоді Європарламент лиш нагадав про свою попередню позицію, що проєкт слід зупинити.

Євродепутати вважають, що арешт Навального, а також замах на нього, здійснений у серпні із застосуванням бойової отруйної речовини сімейства «Новачок», спрямовані на те, щоб завадити опозиціонеру «викривати серйозну корупцію режиму» в РФ.

Самого Навального в резолюції названо «провідним російським політиком, юристом і антикорупційним активістом», який став «одним з найбільш ефективних лідерів російської опозиції». Завдяки розслідуванням корупції та політичній діяльності, Навальний став «одним з найбільших суперників» влади РФ і президента Володимира Путіна, вважає Європарламент.

Як відомо, Рада ЄС планує обговорити арешт російського опозиціонера 25 січня.

Нагадаємо, що 18 січня Навального арештували після повернення в Росію з Німеччини, де він лікувався після отруєння «Новичком». Приводом для арешту стало звинувачення у порушенні правил відбування умовного покарання в справі «Ів Роше». // LB.ua