З 1 липня у Польщі змінюються правила щодо допомоги громадянам України

Заступник міністра внутрішніх справ та адміністрації Польщі Мацєй Дущик зазначив, що домогосподарства, які приймають українців, більше не зможуть отримувати фінансову допомогу.

Продовження тимчасового захисту та зміни пільг для громадян України. З 1 липня набуває чинності зміна до Закону про допомогу громадянам України у зв’язку зі збройним конфліктом на території цієї держави.

Заступник міністра внутрішніх справ та адміністрації Польщі Мацєй Дущик зазначив, що домогосподарства, які приймають українців, більше не зможуть отримувати фінансову допомогу:

«Вже не буде можливості отримувати 40 зл за кожний день, за кожну особу, що перебувала у приватних помешканнях. На жаль, тут ми вже мали справу з дуже великими зловживаннями, тому ми вирішили цю систему остаточно призупинити. Але, звісно, кожна особа, яка перебуває у дуже складній гуманітарній ситуації матиме змогу і надалі отримувати підтримку, але вже у місцях спільного проживання».

Od jutra (1.07) kończy się wsparcie finansowe dla osób i placówek zapewniających zakwaterowanie i wyżywienie ukraińskim uchodźcom. Zakłada to nowelizacja ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.https://t.co/gFNFdzaQJ0 — Radio Białystok (@radiobialystok) June 30, 2024

Заступник міністра зазначив, що виплата допомоги в розмірі 300 злотих для нових біженців призупинена:

«Нових біженців — небагато, тому ця система на нашу думку, а також на думку багатьох спостерігачів, здається не виправдана. Але, не дай Боже, коли б в Україні трапилося щось погане, то всі ці інструменти ми дуже швидко зможемо знову повернути на основі міністерських розпоряджень».

Закон продовжує тимчасовий захист для українців до 30 вересня 2025 року та дає можливість змінити статус з тимчасового захисту на тимчасове проживання на три роки.

Поправка також передбачає сплату 800+ для українських дітей, що навчаються у польських школах, але ця зміна набуде чинності у 2025 році. // Польське радіо