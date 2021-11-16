Російський боєць ММА посперечався з лікарем через вакцинацію і вбив його

Російського бійця змішаних єдиноборств (ММА) Акмала Хожієва (3 перемоги, 1 поразка в Bellator) затримано за підозрою в жорстокому вбивстві лікаря-рентгенолога Мірана Рібаті на острові Гуам (США).

Як повідомляє видання Pacific News Center, причиною інциденту під час спільного обіду стала суперечка про вакцинацію проти COVID-19. Зазначається, що спортсмен на прізвисько АК 47 визнав свою провину, а поліцейські затримали бійця поряд із тілом убитого зі слідами крові на руках.

27-річний боєць зізнався поліцейським, що прибули, що саме він убив 42-річного Рібаті. Між лікарем та спортсменом, які перетиналися у тренажерному залі Steel Athletics Guam, виникла суперечка з приводу вакцинації від коронавірусу. Несподівано суперечка переросла у бійку. Хожієв почав душити лікаря. Випадковий свідок того, що відбувається, спробував втрутитися і отримав від Акмала два удари по голові. Після цього Хожієв вирушив на кухню і взяв кістку з обіднього столу — нею він нібито завдав кількох ударів у шию Рібаті. Потерпілий намагався втекти, але Акмал не дозволив йому цього зробити, завдавши декількох ударів ножем.

Суд встановив на звільнення Хожієва, який у соціальних мережах неодноразово виступав проти вакцинації, заставу в 1 млн доларів. Наступне засідання суду призначене на 19 листопада.

До речі, декілька місяців тому уродженця Самарканда (Узбекистан) було звільнено з посади тренера у тренажерному залі через погрози на адресу відвідувачів та персоналу. // Степан ПАК, «ФАКТИ»