За попытку подкупа ФСБшника задержан сын замглавы МВД России

В Самаре оперативники задержали сына замглавы МВД РФ Игоря Зубова, который вместе с сообщниками пытался дать взятку в размере 18 млн рублей.

Об этом в телеграм-канале сообщил депутат Александр Хинштейн.

По его сведениям, спецоперация проводилась самарским УФСБ 11 февраля. Сын Зубова Денис и два его сообщника, представители одной из крупнейших перевалочных нефтебаз региона ООО «МО НТП», пытались дать офицеру ФСБ 18 млн рублей за общее покровительство. Они также обещали ему ежемесячно платить по 5 млн рублей.

Хинштейн уточняет, что вместе с 43-летним Денисом Зубовым задержаны президент мини-футбольного клуба «Динамо-Самара» Игорь Карпов и бывший директор ООО «МО НТП» Василий Ермаков.

Передача взятки происходила в на проспекте Кирова на третьем этаже ТЦ «Вива-Лэнд». Денис Зубов держал портфель с деньгами, а его сообщники участвовали в обсуждении вопроса. Хинштейн также опубликовал документы следствия о возбуждении дела в отношении Зубова и других. // Znak.com