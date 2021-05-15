Задержан предполагаемый убийца 12-летней школьницы в Нижегородской области РФ

Ранее он был судим за изнасилование

Как сообщает телеграм-канал Life Shot, это 49-летний Сергей из города Заволжья, который находится в 50 км от села Большое Козино Балахнинского района, где произошла трагедия.

В сообщении отмечается, что подозреваемый ранее был судим за изнасилования и насильственные действия сексуального характера.

Задержали мужчину после того, как его по скриншоту с камер наблюдения опознала инспектор ПДН, работающий по месту его жительства.

Напомним, что накануне 12-летняя девочка в селе Большое Козино ушла в школу, но домой так и не вернулась. Вечером ее нашли убитой в лесополосе. По предварительным данным, преступник надругался над ребенком перед тем, как лишил его жизни. // МК