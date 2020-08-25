Зафиксированы грузовики боевиков ОРДЛО, которые едут в Беларусь

На оккупированном Донбассе через местные военные комиссариаты и бригаду «Призрак» набирают добровольцев для отправки в Беларусь.

Об этом сообщает Восточная правозащитная группа в Facebook.

Мужчинам в возрасте от 18 до 55 лет предлагают 30 тысяч рублей или 400 долларов плюс суточные расходы на командировку.

По информации группы, на границу РФ и Беларуси уже отправились три автобуса с боевиками.

«Два автобуса отправились через КПВВ «Изварино», третий выехал из города Антрацит и направился через город Новошахтинск Ростовской области… На вопрос, как будет проводиться переброска контингента в Беларусь, рекруты отвечают, что в РФ и Беларуси единое экономическое пространство», – говорится в сообщении.

В комментарии Радио Свобода представитель омбудсмена Павел Лисянский заявил, что активисты подтвердили информацию и уточнил, что группа зафиксировала передвижение грузовиков с людьми до границы.

«Это грузовики, которые провозили людей. И на одной из остановок они сообщили, на заправке, мол – идем на Беларусь. Для чего это надо? Вы же помните главный лозунг Путина и всей российской дипломатии: «Нас там нет», – сказал он.

Россия «поддерживает» Лукашенко: что известно

Россия стала одной из первых стран мира, которая поздравила Лукашенко с якобы победой на выборах президента Беларуси. Тогда как от этого отказались Польша, Литва и Латвия. Украина поздравлять Лукашенко тоже не стала.

Позже ЕС признал выборы в Беларуси сфальсифицированными. Параллельно Запад готовит пакет санкций в отношении лиц, причастных к насилию и убийству протестующих в первые дни демонстраций.

В то же время СМИ пишут о движение колонн с российскими военными в сторону границы Беларуси. Накануне несколько самолетов Военно-воздушных сил Республики совершили полеты на российские базы.

Опасения относительно вмешательства в ситуацию в Беларуси России и развертывания «крымского сценария» неоднократно высказывали как европейские дипломаты, так и известные политологи.

УНИАН