«Западные правительства должны отдать приказ о массовой высылке сотрудников российской разведки»

По мнению экспертов, для того, чтобы в распоряжении Запада сохранились какие-либо средства сдерживания Кремля после отравления Алексея Навального «Новичком», правительства должны отдать приказ о массовой высылке сотрудников российской разведки», — пишет The Times.

«Это не приведет к смене режима и не воссоздаст нового Путина, но каждый раз, когда происходит что-то подобное, Москва должна знать, что ей придется заплатить «, — заявил The Times Джонатан Эйаль, старший директор британского Королевского института оборонных исследований.

По его словам, российский президент был удивлен неожиданно жесткой реакцией Запада на отравление Сергея Скрипаля, российского двойного агента, и его дочери Юлии в Солсбери в 2018 году, пишет Сyprus Daily News. «Сейчас мы должны организовать нечто подобное», — считает он.

После дела Скрипаля 138 сотрудников российской разведки, работавших под дипломатическим прикрытием в посольствах на Западе, были отправлены обратно в Москву», — напоминает издание.

Великобритания тогда выслала 23 россиянина, а правительство Терезы Мэй призвало союзников поддержать Великобританию и наказать Москву. Ответ оказался впечатляющим. США выслали 60 человек, в том числе 12 сотрудников разведки из представительства России при ООН в Нью-Йорке. Еще 13 выслала Украина.

Их примеру последовали еще 20 стран. Так, Канада, Франция, Германия и Польша выслали по четыре россиянина каждая, а остальные страны выслали по одному человеку.

Доктор Эйаль считает, что высмеивать Запад за то, что он сначала вводит санкции, а затем рассуждает о необходимости налаживать с Россией отношения, несложно. Однако после вторжения в сепаратистские провинции Грузии в 2008 году Москва сеет на Западе раздор, чтобы свести все последствия к минимуму.

Таким образом, после отравления Скрипаля, а теперь и Навального, важно «сделать цену [за эти действия] непредсказуемой» в надежде, что они, возможно, дважды подумают, прежде чем совершать что-то подобное в будущем.