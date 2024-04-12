Затоплення російського Оренбургу: мер закликав містян тікати, не гаючи часу (відео)

Масова евакуація в Оренбурзі за останні 10 годин рівень води в Уралі піднявся на 40 см (зараз 1143 см).

Про це пише російський телеграм-канал Baza.

Мер Салмін закликав терміново евакуюватися мешканців ЖК Гранд-парк, селищ ним Куйбишева та Сонячний, 23 мікрорайону, вулиць Уральська, Донгузька, районів Авіамістечко та Овчине містечко.

«Становище критичне, не гайте часу!», — написав чиновник у себе в телеграм-каналі.