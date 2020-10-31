Житель Петербурга снял брюки с трусами и уселся на капот машины полиции
Как сообщает объединённая пресс-служба судов российского города Петербурга 29 октября, около полуночи двумя днями ранее пьяный горожанин снял брюки с трусами и уселся на патрульный Hyundai Solaris, припаркованный у дома № 31 по улице Тепловозной.
Насладившись соприкосновением металла с пятой точкой и дождавшись, пока его акцию снимут другие люди на свои телефоны, он увидел сотрудников полиции и попытался бежать. Но патрульные оказались быстрее.
При задержании гражданин оказал сопротивление. Убегая, хулиган свернул зеркало на полицейской машине, а при задержании оказывал сопротивление и нецензурно ругался. В обсиженную машину садиться не хотел. В 45-й отдел полиции его всё же доставили. Позже суд назначил ему наказание в виде штрафа в 1 500 рублей.