Житель Петербурга снял брюки с трусами и уселся на капот машины полиции

Как сообщает объединённая пресс-служба судов российского города Петербурга 29 октября, около полуночи двумя днями ранее пьяный горожанин снял брюки с трусами и уселся на патрульный Hyundai Solaris, припаркованный у дома № 31 по улице Тепловозной.

Насладившись соприкосновением металла с пятой точкой и дождавшись, пока его акцию снимут другие люди на свои телефоны, он увидел сотрудников полиции и попытался бежать. Но патрульные оказались быстрее.

<span data-mce-type="bookmark" style="display: inline-block; width: 0px; overflow: hidden; line-height: 0;" class="mce_SELRES_start">﻿</span> <span data-mce-type="bookmark" style="display: inline-block; width: 0px; overflow: hidden; line-height: 0;" class="mce_SELRES_start">﻿</span>

При задержании гражданин оказал сопротивление. Убегая, хулиган свернул зеркало на полицейской машине, а при задержании оказывал сопротивление и нецензурно ругался. В обсиженную машину садиться не хотел. В 45-й отдел полиции его всё же доставили. Позже суд назначил ему наказание в виде штрафа в 1 500 рублей.