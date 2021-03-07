Жители Швейцарии на референдуме поддержали запрет на одежду, закрывающую лицо

По данным социологов, за запрет проголосовали 51 процент участников сегодняшнего референдума.

Жители Швейцарии сегодня на референдуме проголосовали за запрет на полное закрытие лица в общественных местах.

Такой прогноз обнародовали социологи после закрытия участков для голосования, сообщает Deutsche Welle.

По словам сопредседателя Института опроса gfs.bern Лукаса Голдера, за запрет проголосовали 51 процент участников референдума.

Несмотря на то, что погрешность составляет плюс-минус два процента, «изменение тенденции возможно лишь теоретически», заметил Голдер.

Проголосованное предписание предполагает запрет на ношение в общественных местах любой одежды, полностью закрывающей лицо: никаба, паранджи или балаклавы. То есть он будет касаться не только мусульманок, но и демонстрантов или футбольных фанатов, которые часто закрывают лицо балаклавами.

По официальным данным, доля мусульман в Швейцарии в 2018 году составила 5,3 процента. Всего же никаб в Швейцарии носят примерно 30 женщин.

Референдум

7 марта 2021 года в Швейцарии проходил референдум о внесении поправок в конституцию, которые позволяют ввести запрет на ношение одежды, скрывающей лицо.

Некоторые политики считают, что запрет на ношение никаба является логическим шагом, продолжением борьбы с радикальным политическим исламом.

В то же время правительство Швейцарии и большинство депутатов парламента относятся к этому иначе. Они рекомендовали голосовать против запрета, поскольку считают, что это не защитит от экстремизма и терроризма.

Запрет на одежду, скрывающую лицо

С октября 2017 года Австрии действует запрет на ношение в общественных местах одежды, скрывающей лицо.

31 мая 2018 года в Дании запретили носить паранджу.

16 мая 2019 года Австрия запретила хиджабы в начальных школах.

1 августа 2019 года в Нидерландах был введен запрет на ношение элементов одежды, закрывающих лицо.

УНИАН