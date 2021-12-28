В России после обыска задержали юриста «Комитета против пыток», сообщившего о похищении 40 родственников в Чечне

В Ставропольском крае РФ силовики провели обыск у юриста «Комитета против пыток» Абубакара Янгулбаева и отвезли его в полицию в Пятигорске.

Об этом «Медиазоне» сообщили в организации.

«Мы опасаемся, что Абубакара могут вывезти в Чечню, где его жизни грозит опасность. Причину его задержания мы не знаем», — добавила пресс-секретарь КПП Наталья Курекина. К нему не пускают адвоката.

Позднее правозащитники сообщили, что Янгулбаева отпустили из отдела полиции после допроса в качестве свидетеля по уголовному делу об оправдании терроризма (статья 205.2 УК). Кто обвиняемый в этом деле, юристу не сказали.

«На допросе ему задавали вопросы о причастности к телеграмм каналу, критикующему власть в Чеченской Республике. Абубакар уже сообщал о том, что не имеет отношения к подобным ресурсам», — уточнили в пресс-службе «Комитета против пыток».

25 декабря Янгулбаев рассказал, что в Чечне «кадыровцы похитили» около сорока его родственников. О похожих происшествиях также сообщили несколько чеченских блогеров, которые живут за границей.