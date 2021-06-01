Что произошло в ожидании нападения российских войск с оборонным заказом Украины

Эскалация напряженности со стороны России на границе с Украиной, вылившаяся в демонстративную концентрацию многотысячного вооруженного до зубов воинского контингента, должна была побудить руководителей нашей страны к принятию соответствующих мер по обеспечению государственного суверенитета и безопасности.

Издание ZN.UA напоминает, что предшественник нынешнего гаранта Конституции, едва оценив разведданные об угрозе сухопутной операции против Украины, сразу же подписал указ о введении военного положения, барражируя при этом между обвинениями в возможном срыве президентских выборов и ограничении конституционных прав и свобод граждан.

Можно только порадоваться нашей активной информационной кампании по противодействию агрессивным планам России на международной арене, однако планы могут превратиться в реальную агрессию по реализации самого худшего апокалиптического сценария в мировой истории. Особенно при условии отсутствия подготовки к такого рода событиям. В первую очередь это касается вооружения армии, обеспечения военной техникой и боеприпасами, а также всем необходимым для отражения агрессора.

Именно в этом месте для президента Владимира Зеленского как верховного главнокомандующего наступает момент истины — что произошло в условиях концентрации российских войск на наших границах с оборонным заказом страны?

Что происходит с производством и ремонтом военной техники, вооружений? Где боеприпасы? Как вообще функционирует реформированная парламентариями в прошлом году система оборонных закупок? Ведь «враг у ворот»!

Почему предприятия оборонной промышленности простаивают и сокращают рабочую неделю в ожидании заказов от армии?

Оборонные закупки — за шаг до провала…

Принятие парламентом в июле прошлого года Закона Украины «Об оборонных закупках» превозносилось многочисленными экспертами из сектора обороны и безопасности как грандиозная реформаторская победа над коррупцией и коррупционерами в сфере закупок оборонной продукции, позволяющая достичь небывалой ранее кристальной прозрачности при их осуществлении.

До конца 2021 года переходные положения упомянутого закона дают возможность оборонным заказчикам поработать по ряду положений старого закона «О государственном оборонном заказе». При этом соответствующие ассигнования на оборонные закупки в бюджете на 2021 год выделены.

Посему никаких «нештатных ситуаций» не должно было случиться. Однако, «профессионалы» из правительства Дениса Шмыгаля сделали показательную попытку побить рекорд 2014 года отставленного премьер-министра Арсения Яценюка по затягиванию сроков принятия основных показателей госзаказа, выдав «на-гора» лишь в начале апреля текущего года соответствующее постановление КМУ, утвердившее основные показатели для проведения закупок оборонной продукции.

И если А.Яценюк пытался оправдывать принятие госзаказа в июле 2014 года российской агрессией и развалом армии, то современное правительство затягиванием сроков принятия этого важного для оборонных заказчиков документа нелепо попыталось «списать» все огрехи на функциональную неразбериху между Минэкономики и Минстратегпромом — вроде как одни функцию формирования основных показателей госзаказа с себя уже сняли, а другие подхватить это знамя из слабеющих рук не успели.

Следует отметить, что даже принятие Кабмином постановления о Гособоронзаказе отнюдь не уменьшает рисков полного срыва своевременного выполнения оборонных закупок в текущем году, поскольку правительственные чиновники так «увлеклись» нормотворчеством, что отменили ряд постановлений правительства, регламентирующих работу по госзаказу до конца 2021 года. С учетом «скорости» работы правительства на восстановление этих актов могут уйти многие месяцы.

Может быть, на не совсем информированную публику этот «детский лепет» правительственных чиновников и произвел бы впечатление, но не на тех, кто на сегодня выполняет задачи по отражению российской агрессии и должен быть вооружен и обеспечен военной техникой и боеприпасами в полной мере.

Минэкономики VS Минстратегпром…

Декларируемая прозрачность Закона «Об оборонных закупках» начала быстро улетучиваться, когда Минэкономики решило побороться за первенство в контроле над этими закупками. «Неожиданное» для Минэкономики появление в стране Минстратегпрома, начавшего интенсивно перетягивать на себя функции Минэкономики по формированию военно-промышленной политики, привели в ступор чиновников, наблюдающих как мимо них пролетает весомый кусок бюджетного пирога и исчезает надежда откусить хоть маленький кусочек.

При этом Минэкономики старательно делало вид, что готово отдать все функции по формированию оборонного заказа Минстратегпрому, развернув при этом «второй фронт» и «партизанскую войну» по созданию всяческих препятствий. Возглавила эту борьбу ныне уволенная профильный замминистра Светлана Панаиотиди, декларировавшая чуть ли не соавторство в создании вышеупомянутого законодательного акта, наделявшего Минэкономики исключительными полномочиями не только в планировании оборонных закупок по закрытым процедурам, но и в сфере полного контроля над всеми закупками всех госзаказчиков, включая горюче-смазочные материалы, энергоносители, вещевку и еще тысячи наименований продукции оборонного назначения.

Следует отметить, что всю полноту ответственности за создание нормативно-правовой базы для имплементации Закона «Об оборонных закупках» до начала полноценного функционирования Минстратегпрома несло Минэкономики. Однако из недр этого ведомства не вышло ни одного постановления правительства, регламентирующего порядки формирования планов и проведения самих оборонных закупок, особенно по закрытым процедурам.

А вот к документам, которые в форсированном режиме готовил Минстратегпром, у чиновников Минэкономики возникли десятки вопросов и замечаний. «Медлительность» этого ведомства фактически заблокировала на многие месяцы принятие Кабмином соответствующей нормативно-правовой базы.

С.Панаиотиди была прекрасно осведомлена о том, что бюджетная программа, из которой необходимо было профинансировать создание до конца минувшего года электронного реестра исполнителей государственных контрактов для эффективного функционирования системы оборонных закупок, также находится в ведении Минэкономики. Но ни одного шага в этом направлении министерство не сделало.

Ни для кого не секрет, что формирование Гособоронзаказа на текущий год начинается в сентябре минувшего года. Естественно, что к этому времени у чиновников Минстратегпрома еще не было допуска к государственной тайне. Да и само министерство состояло из пяти человек. Понятно, что на момент принятия парламентом Госбюджета оборонный заказ должен был быть уже готов. Однако Минэкономики сделало вид, что не понимает, о чем идет речь.

При этом мелкая междоусобная война двух министерств ведется на фоне потенциальной угрозы безопасности со стороны России. Осознанно или нет произошел этот провал, который может иметь очень серьезные последствия для обороноспособности государства?

Аналогичные процессы сопровождали передачу Минэкономики в сферу управления Минстратегпрома госпредприятия «Безпека», выполняющего функции заказчика по Государственной целевой программе реформирования и развития ОПК, заблокировав таким образом финансирование создания производства оборонной продукции на ряде предприятий украинского ОПК, в том числе производства боеприпасов, материалов спецхимии, ракетостроения и авиастроительной отрасли.

Основным элементом эффективно функционирующей системы оборонных закупок должен был стать электронный реестр участников отбора и исполнителей государственных контрактов. Создание подобного реестра — дело не одного дня, особенно учитывая то, что он содержит сведения, составляющие государственную тайну. При этом переходные положения Закона «Об оборонных закупках» предусматривают запуск реестра в шестимесячный срок с момента принятия закона. И здесь Минэкономики удалось наследить. Чиновники министерства не увидели необходимости в создании реестра и просто саботировали работы по нему.

На сегодня для разблокирования процесса закупки оборонной продукции Минстратегпром, исправляя собственные промахи, в качестве вынужденной меры в «пожарном» порядке готовит проекты правительственных актов по восстановлению ряда норм Закона «О государственном оборонном заказе», в том числе и старого реестра исполнителей оборонного заказа, который больше походил на закрытый элитный клуб для дерибана государственного бюджета.

Минфин VS оборонные технологии…

Найдется ли кто-нибудь в офисе президента Зеленского, кто сможет подсказать ему к началу третьего года президентской каденции, что помимо подписания указов, надо бы еще проконтролировать их исполнение. Чтобы добиться хоть каких-нибудь результатов.

Не знаю радоваться или печалиться по поводу очередного Указа президента от 18 мая текущего года о введении в силу решения СНБО «О предложениях к бюджетной декларации на 2022–2024 годы по статьям, связанным с обеспечением национальной безопасности и обороны Украины». Вроде все правильно! Не меньше 5% ВВП направить на финансирование сектора безопасности и обороны — это хорошо! Вот только львиная доля этих средств идет на денежное содержание Вооруженных сил и силовиков, а на закупку современных вооружений остаются крохи, не говоря уже о создании новых производственных мощностей, передовых технологий и разработок, на которые в бюджете денег не выделено вообще.

Накануне принятия Госбюджета на 2021 год, президент издал Указ №486 от 05.11.2020 года, вводивший в действие решение СНБО о финансировании сектора обороны и безопасности в 2021 году.

Однако на решениях СНБО жирный крест поставил Минфин, который просто сделал вид, что не заметил ряд пунктов указа президента. Это касается в первую очередь открытия Минстратегпромом в бюджете программ развития перспективных оборонных технологий. Ну не нужны перспективные оборонные технологии, фундаментальные и научно-прикладные исследования министру финансов!

Не нужно Минфину финансировать и Агентство передовых технологий, создание которого предусмотрено еще одним указом президента.

Даже поверхностный анализ указов Зеленского свидетельствует, что многие решения СНБО по финансированию сектора безопасности и обороны блокируются именно на уровне Министерства финансов. Может, Владимиру Александровичу уже пора задать министру вопросы?

В середине апреля текущего года СНБО своим решением утвердило отчет о проведении Обзора оборонно-промышленного комплекса, одобренного ранее Кабинетом министров. Не уверен, что кто-нибудь в правительстве дочитался до сути основного тезиса этого документа, где указано, что именно хроническое недофинансирование программ развития оборонно-промышленного комплекса, разработки новых видов вооружений и критических технологий является основной причиной отсутствия возможностей у наших вооруженных сил адекватно реагировать на агрессию со стороны северного соседа.

Неужели не понятно, что у Украины, располагающей передовыми ракетными технологиями, никогда не появится свой «железный купол», если мы будем убивать собственную науку и промышленность, не финансируя передовые разработки!

Минобороны VS Генштаб…

Давно уже не секрет, что между Минобороны и Генштабом идут тихие «боевые действия». Информационный шум вокруг этого процесса периодически наполняется тезисами о контроле над финансовыми потоками, поставками топлива, закупкой оружия и военной техники, материально-техническим обеспечением. Большинство этих тезисов скорее относятся к фейковым и доносятся до нас с территории страны агрессора, неся в себе признаки информационной войны.

Сильно выделяется в этом информационном потоке письмо заместителя министра обороны Александра Миронюка своему патрону Андрею Тарану о том, что ему поступила информация от начальника Генштаба о проблемах с нечетким определением полномочий и зон ответственности Минобороны и Генштаба в организации и проведении испытаний образцов вооружений и военной техники.

Суть письма сводится к тому, что начальник Генштаба зря переживает — у нас все хорошо: приказ Минобороны с инструкцией по проведению испытаний будет в сентябре; никакого отстранения вооруженных сил от контроля над качеством вооружений нет; задачи Государственному научно-исследовательскому институту испытаний и сертификации вооружений и военной техники нарезаны.

А.Миронюк в своем письме министру повествует, что никакого отстранения Генштаба от процесса контроля и сопровождения создания ВВТ нет, и расценивает как «нежелание отдельных должностных лиц структурных подразделений ГШ ВСУ учитывать действующую нормативно-правовую базу системы разработки и постановки на производство ВВТ, а также попытки выполнять несвойственные им функции государственного заказчика». Такого рода действия, по мнению Миронюка, и приводят к конфликтным ситуациям между Минобороны и Генштабом.

Единственный вопрос, который надо решить — переподчинить Государственный НИИ испытаний и сертификации вооружений и военной техники замминистра А.Миронюку для устранения конфликта интересов между государственным заказчиком и потребителем образцов ВВТ — между Минобороны и Генштабом ВСУ.

Понятно, что весь трехстраничный опус Миронюка был написан ради последнего предложения, и письмо могло состоять из одной этой фразы.

Вот так в одном управленческом решении тихо появляется рафинированная коррупционная схема — сами пишем тактико-технические характеристики новых образцов ВВТ, сами организуем и проводим их испытания, сами принимаем на вооружение, сами закупаем. Все сами. А Генштаб у нас всего лишь потребитель!

Схема не нова и очень напоминает историю генерала Марченко с некачественными бронежилетами и Центральным управлением контроля качества.

Я не буду останавливаться на анализе Положения о Генштабе и Минобороны, а также на целях и задачах созданного по решению правительства в 2017 году Государственного научно-исследовательского института испытаний и сертификации вооружений и военной техники ВСУ. Все материалы и схемы с подробным описанием существующего и будущего функционала МО и ГШ по сопровождению процесса создания и испытаний ВВТ находятся в редакции ZN.UA и могут быть переданы расследователям в любой момент.

Пока министр обороны мечтательно заявляет о необходимости закупки для Украины системы защиты типа израильского «Железного купола», борясь с Генштабом за пальму первенства в контроле над процессом создания новых образцов вооружений и военной техники, а Минстратегпром воюет с Минэкономики и Минфином: с одним— за право контроля над закупками, а с другим — за финансы, выполнение оборонного заказа в текущем году может быть полностью сорвано. При этом угроза нападения со стороны северного соседа никуда не исчезла.

Автор: Дмитрий Менделеев; ZN.UA