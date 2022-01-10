Дед не спешит уходить. Хоронить елбасы еще рано, а российским войскам в Казахстане не рады

Январские протесты в Казахстане началась с митингов в Жанаозене, на западе страны, а затем к ним присоединились и другие регионы, пишет The Insider. Почему против роста цен на газ резко выступили именно в Жанаозене, в нефтедобывающем районе страны, где в среднем зарплаты выше по сравнению с другими регионами страны? Потому что именно там практически все работает на газе, включая автомобили. Кроме того, многие опасались, что подорожает и продовольствие. При этом цены в Жанаозене заметно выше, чем в других регионах Казахстана, а условия жизни очень тяжелые — суровый климат и чудовищная экология. Неудивительно, что последние заметные протесты в Казахстане два года назад прошли там же.

Неэффективная социально-экономическая политика руководства Казахстана время от времени приводит к серьезным межэтническим и политическим конфликтам в стране. И это один из печальных итогов 30-летия независимости, которую помпезно отметили в 2021 году. Торжества были организованы для элит, а основная часть населения пришла к этой круглой дате с большим разочарованием.

В 90-х годах людям пообещали, что Казахстан станет вторым Бахрейном или ОАЭ. А вместо этого сложилась классическая система олигархической экономики, где бизнес-группы тесно связаны с властной элитой. Кроме того, в Казахстане, кроме как в Алматы, практически не сформировался средний класс. Но все пригороды крупнейшего города страны заселены молодыми людьми, которые приехали из более бедных регионов обслуживать этот средний класс. Именно они и составили костяк митингующих в Алматы и участвовали в столкновениях с полицией.

Если смотреть в целом по стране, то очень большой процент молодых людей не видит для себя перспектив в Казахстане. Кто может себе позволить, уезжают, а кто не может – остается, и им нечего терять.

Кстати, несколько лет назад в Алматы был похожий инцидент, который, на мой взгляд, был первым тревожным «звоночком». Тогда такие же молодые люди из пригородов приехали на, как было заявлено, «бесплатный» концерт очень популярного в Казахстане исполнителя Кайрата Нуртаса. Певец небрежно исполнил одну-две песни и уехал, что вызвало большое разочарование и раздражение, вылившиеся в неожиданный для всех мощный всплеск агрессии и стихийный бунт. С моей точки зрения, это было вполне предсказуемо: власть в Казахстане создала все условия, чтобы выросло поколение людей, которые считают себя чужими на этом празднике жизни и при определенных условиях могут свою энергию направить в политическое русло.