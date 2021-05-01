Как Украина будет доставать преступников из России и ОРДЛО без Интерпола

Некоторые эксперты отмечают, что неугодных власти политиков и чиновников можно будет судить без их присутствия, не особенно беспокоясь о доказательствах, что они пребывают в РФ или в ОРДЛО

О том, как сложится практика применения «закона о заочном осуждении», в издании «Деловая столица» поговорила с партнером АО «AS Legal» Дианой Яковлевой и руководителем юридической компании Riyako&Partners Евгением Рияко.

— По словам представителей ГПУ, закон о заочном осуждении, принятый 27 апреля, позволит сдвинуть с мертвой точки тысячи дел (в том числе дел Майдана), где следствие остановлено, поскольку подозреваемые/обвиняемые скрываются на оккупированных территориях Украины или в России. Вы разделяете этот энтузиазм?

— Д.Я. Не разделяю. Согласно пояснительной записке к этому законопроекту, его целью является «обеспечение неотвратимости наказания лиц, совершивших преступление и с целью избежания уголовной ответственности выехавших или пребывающих в других странах, а также пребывающих на временно оккупированных территориях». Как указывает раздел 1 «Обоснование необходимости принятия», некоторые нормы УПК препятствуют неотвратимости наказания преступников, скрывающихся за пределами Украины. Собственно, речь идет о необходимости объявления в международный розыск перед переходом к «специальному досудебному расследованию или судебному производству» и проблемных вопросах в сотрудничестве с Интерполом по этому вопросу.

И действительно, есть определенные спорные и проблемные вопросы, связанные с объявлением в международный розыск, сопровождающиеся некими (позволю себе утверждать) злоупотреблениями. Однако, проанализировав текст принятого закона, создается устойчивое впечатление, что сам закон создан для того, чтобы решить накопившиеся проблемы прокуратуры, подспудно внеся пару плюсиков в рейтинги действующей власти, но никак не во благо общества. Собственно, даже Главное юридическое управление ВР в своих замечаниях от 20.04.21 отмечает непоследовательность позиций и риски для реальной правоприменительной практики.

— Е.Р. Механизм, который действовал до этих изменений, отвечал всем принципам уголовного процесса. В случае выезда подозреваемого за границу Украины, он объявлялся в международный или межгосударственный розыск. Действительно, были случаи, когда следственные судьи отказывали в санкционировании специального расследования, по причине не объявления Интерполом подозреваемого в международный розыск. Такое происходило в основном из-за признания Интерполом действий правоохранительных органов с признаками политического преследования. Решение проблемы путем добавления к основаниям, кроме международного розыска, условия, что лицо находится на оккупированных территориях (на территории страны-агрессора), эту проблему качественно не решает. По той причине, что доказать, что лицо находится на этих территориях постоянно и не выехало в другую страну — невозможно. Поэтому появляется риск безосновательного преследования лица по фотографии с Instagram с геолокацией с с оккупированных территорий.

Диана Яковлева

— Некоторые эксперты отмечают, что неугодных власти политиков и чиновников можно будет судить без их присутствия, не особенно беспокоясь о доказательствах, что они пребывают в РФ или в ОРДЛО. Может ли сложиться такая практика вследствие принятия закона?

— Д.Я. Нынче, к сожалению, может сложиться все, что угодно. В мире поправок на поправки сложно прогнозировать развитие событий. Тем не менее, в тех же замечаниях (как, собственно, и в пояснительной записке) отмечается, что Интерпол отказывает в объявлении в международный розыск, преимущественно мотивируя свои решения наличием признаков политического преследования. Мне кажется, что в этих строках скрыта, в целом, сама суть. До тех пор, пока будут усиливаться политико-правовые преследования, верховенство права — это утопия, а закон является инструментом для приструнения неугодных.

— Кроме статей, которые касаются преступлений против основ государственности или преступлений против жизни и здоровья, под заочное осуждение подвели и «бизнесовую» статью УК 191, по которой предприниматели часто выигрывают суды в ЕСПЧ. Зачем это было сделано?

Д.Я. К сожалению, когда ты не разделяешь общей концепции, кроме ответа «не знаю», мало что крутится в голове, но навскидку есть такой вариант: самая ходовая коррупционная (читай СБУшная) статья. Собственно, в перечень включили много так называемых «коррупционных статей», поэтому, возможно, это способ показать приоритеты.

Е.Р. Основной акцент здесь был сделан не на давление на бизнес, а на привлечение к ответственности чиновников, подозреваемых в растрате государственного имущества.

Евгений Рияко

— Статью 135 УПК дополнили положением, в котором говорится, что повестка лицу, в отношении которого «существуют достаточные основания полагать», что оно уехало и/или находится на временно оккупированной территории Украины, или государства-агрессора, публикуется в СМИ и на официальном сайте Офиса Генерального прокурора». Какие возможны злоупотребления из-за этой размытой формулировки?

Д.Я. Все эти «достаточные основания» — это формулировки, которые допустимы в использовании сознательными профессионалами, но до тех пор, пока аргументация в судебных заседаниях сводится со стороны прокуроров к фразе «потому что я так считаю» — это даже не «возможное злоупотребление». Это просто корень зла. Яркий пример — это формулировка ч. 2 ст. 177 УПК в части рисков. Знаете, как обосновываются зачастую эти риски? Никак. Преимущественно тяжкостью сулящего наказания. Это и смешно, и грустно. Правда, больше всех не смешно человеку, чья судьба фактически решается не по совокупности всех доказательств, а в момент, когда орган досудебного расследования считает, что его доказательства достаточны для подозрения, вот только предъявить их в заседание почему-то не спешит, мол, стадия еще не та. Так и живем. Соревновательность, как она есть.

Е.Р. Внесенные в статью 135 Уголовно-процессуального кодекса изменения по поводу способа уведомления лиц о вызове их в правоохранительные органы изложены в общем духе Уголовно-процессуального кодекса. В каждом конкретном случае суд будет устанавливать, имел ли право следователь осуществлять вызов таким способом.

— Будет ли Украина и впредь сотрудничать с Интерполом по розыску преступников, учитывая, что принятый закон фактически нивелирует для нас роль этого органа?