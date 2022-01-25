Как Украине справиться с нашествием фиктивных минирований — интервью с с экс-руководителем Центра специальных операций «А» СБУ

Можно ли поймать «минеров», если они сидят в Ростовской области, в издании «Деловая столица» поговорили с экс-руководителем Центра специальных операций «А» СБУ, экспертом Украинского центра аналитики и безопасности Александром Устименко



— В последнее время резко увеличилось количество сообщений о якобы минировании школ, административных зданий, метро и так далее. Но ничего не слышно о том, что позвонивших вычислили и они будут отвечать за свои «шутки». При этом еще несколько лет назад звонивших с такими сообщениями находили гораздо чаще. Что изменилось, почему не удается поймать «минеров»?

— Думаю, что сегодня мы видим вовлечение в эти процессы специалистов из РФ. Используются также способы групп организованной преступности. То есть искусственные минирования – это операции спланированные, и большая часть из них проводится спецслужбами России.

Идут звонки и с территории РФ, и от граждан Украины. Почему никого не задерживают? Как раз несколько дней назад сотрудники СБУ задержали «минера», совершившего «заминирование» в Кривом Роге. Поэтому нельзя говорить, что никого не задерживают. Задерживают, если это возможно и осуществляется с территории Украины. Но большинство «минировань» проводятся не с нашей территории. Если бы правоохранительные органы опубликовали статистику, это было бы очевидным. Украину вновь накрыла волна ложных минирований. Как противостоять этой проблеме?

— То есть технологии прогрессируют и все труднее определить злоумышленников?

— Это да. Кроме того, мы понимаем, что на любое заявление о минировании правоохранительная система вынуждена реагировать немедленно. Ведь понять, где искусственное минирование, а где нет, невозможно. На это можно ответить только после всех предусмотренных мероприятий. Ждать установления, откуда сигнал, а затем принимать меры, неправильно, потому что промедление грозит жертвами. Поэтому я считаю, что система реагирует правильно. Весь комплекс мер по выявлению и предупреждению должен быть выполнен.

«ДС» Кто и по какой инструкции принимает решение о серьезности угрозы или ее абсурдности? 21 января СБУ рассказала о заминировании всех школ Киева, поступившем в колл-центр. Его разве не следует проигнорировать? А если бы сообщили о минировании половины школ? Четверти? Где предел абсурда — когда нужно эвакуировать людей и проводить проверку, а когда нет?

— Вопрос в том, какую цель ставят спецслужбы РФ, действуя таким образом. Во-первых, это попытка посеять панику среди населения Украины. Эта волна началась на новогодние праздники, когда масса приезжих, туристов, такие действия, конечно, спровоцировали тревожное состояние. Во-вторых, это дестабилизация работы всей правоохранительной системы, потому что мы понимаем, когда «заминированы» все школы, сколько сил и времени было задействовано со стороны Национальной полиции на проверочные мероприятия, расследование и т. д.

А относительно того, кто ответит на вопрос — это абсурд или не абсурд… Абсурдно было бы не проверять. В целом я считаю, что все это должно комплексно отрабатываться согласно алгоритму работы правоохранительной системы. И относиться к каждой ситуации нужно как к реальному минированию.

— Как происходит проверка якобы заминированных зданий? В основе процесса по-прежнему служебные собаки? Есть ли на вооружении какие-нибудь современные средства?

— Сейчас вместе со служебными собаками используется разное снаряжение против взрывотехники, работы на случай обнаружения самодельных взрывных устройств и т. д. Но роль служебных собак в поиске взрывных устройств остается очень актуальной.

Надеюсь, что в связи с угрожающей ситуацией принимаются решения об улучшении технического оснащения наших подразделений, которые этим занимаются. Важно также, чтобы такие подразделения были одинаково хорошо оборудованы по всей территории Украины.

— Можно сказать, что для реализации таких масштабных мероприятии, скажем в Киеве, нужны десятки или сотни служебных собак?

— Да, речь идет именно о таком количестве, они есть практически в каждом полицейском подразделении. Давайте посмотрим на страны мира, которые постоянно сталкиваются с такими угрозами, например США – там роль служебных собак будет сверхбольшой еще много лет.

— Сколько столичных объектов среднего размера, например школ, можно проверить за сутки и что делать с объектами, на проверку которых не хватает ресурсов?

— Судя по тем ситуациям, которые уже имели место, правоохранительная система справлялась. Однако нет такого стандарта, что на проверку школы нужно потратить определенное количество минут. Пока не предпримут весь комплекс мер, пока ответственный за разминирование не скажет: «Завершаем — объект проверен». То есть сколько нужно времени, столько и будут проверять.

— Как на Западе сегодня борются с телефонным терроризмом? Например, во Франции, если поступило сообщение о минировании, скажем, аэропорта Орли, — начнут разворачивать самолеты над Атлантикой, отменять сотни рейсов и проводить проверку?

— Не в курсе конкретно французского алгоритма действий, но практически на 100% уверен, что правоохранительная система в таких случаях работает практически во всех странах одинаково: до определения опасных и безопасных зон однозначно осуществляется эвакуация людей. Конечно, никто не будет разворачивать самолеты над Атлантикой, но есть запасные аэродромы — во Франции не один аэропорт.

— Сегодня способы анонимизации позволяют фактически безнаказанно сообщать о минировании, не пора ли в корне пересмотреть все инструкции о том, как на такие звонки должны реагировать спецслужбы, ведь завтра таких сообщений будут десятки в день, послезавтра сотни — что дальше?