«Не плачу ночами». Как живут белорусы, бежавшие в Украину

Репрессии в Беларуси за минувший год названы самыми массовыми в суверенной истории страны. Об этом на пресс-конференции в Вильнюсе заявила спецдокладчик ООН Анаис Марин. Обыски и аресты затронули практически все категории населения. Спасаясь от репрессий, люди практически без денег, иногда даже без документов и личных вещей бегут из Беларуси.

Журналисты издания «Настоящее время» спросили у белорусов, которые уехали в Украину, как сложилась их жизнь на новом месте.

С января Елена Приходько вместе с семьей живет в Киеве. До президентских выборов прошлого года, как и многие в Беларуси, Елена не интересовалась политикой. Но когда банкир Виктор Бабарико заявил о своих президентских амбициях, взгляды у женщины изменились.

«Он мне был интересен, как человек, как личность. Особенно в последнее время он давал такие интервью такие очень смелые для Беларуси. В Беларуси так не говорят. Или если говорят, что очень недолго: потому что сразу эти люди или уезжают, или исчезают или их сажают», – говорит она.

Елена Приходько присоединилась к штабу Виктора Бабарико и как волонтер собирала подписи в поддержку политика. После ареста банкира в июне 2020 года начались репрессии и в отношении его команды – Еленой заинтересовались силовики.

«Мне позвонили из Следственного комитета и пригласили на беседу. Не объяснили, по какому делу, сказали, что вызывают в качестве свидетеля. Не волнуйтесь, пожалуйста, приходите. Но к тому времени в Беларуси было огромное количество примеров того, как люди заходили в качестве свидетеля и не выходили вообще», – продолжает Елена Приходько.

Вынужден был бежать в Украину и гомельский токарь Валерий Крахмалов, который в знак протеста в прошлом году устроил забастовку на предприятии. Валерия с работы уволили, а позже завели на него уголовное дело за участие в протестах.

«После выхода из КПЗ меня вызывали на допросы, на следственные действия. Тогда я не признал большой серьезности в происходящем, потому что вины никакой за собой не ощущал», – рассказывает он.

В Украину Валерий Крахмалов бежал без документов: паспорт и даже водительское удостоверение во время обыска у него забрали силовики. Сейчас мужчина работает в Киеве и пытается восстановить документы.

«Самое тяжелое было делать выбор: оставаться и знать, что тебя посадят, будет срок и срок немаленький, скажем, лет 5-7, либо покинуть Родину и уехать. Это был тяжелый выбор», – продолжает Валерий Крахмалов.

Опасается возвращения в Беларусь и молодежный активист Евгений Караулов. До августа прошлого года он работал волонтером за границей, но за несколько дней до президентских выборов вернулся в Минск.

«У меня была сильная вера, что это конец. Я поверил, что это конец, когда Виктор Бабарико сказал, что он пойдет в президенты», – вспоминает он.

Нередко в чужой стране белорусы оказываются без документов и практически без денег. Елене Приходько пришлось уезжать из Беларуси буквально с $50 в кармане. Устроиться на новом месте ей помогли украинские друзья и знакомые.

«Мы с мужем поставили психологический срок – год. То есть мы здесь на год, и, соответственно, мы год планируем эту жизнь. Мы работаем, мы снимаем квартиру, мы строим какие-то планы на год. А там вот через год мы будем принимать решение: куда нам двигаться дальше. Я хочу домой вернуться, конечно же, но у меня нет сейчас каких-то там мучений, мне не снится ничего, я не плачу ночами от того, что я не дома», – говорит Елена.

При первой возможности вернуться готов и Евгений Караулов, хотя он и понимает, что сможет сделать это только после ухода Александра Лукашенко.

«Мы все очень хотим вернуться. Мы бы даже продолжали учиться, если бы нас не выгнали. Мы все готовы, как только, так сразу», – отмечает он.

По данным правозащитного центра «Весна», за год после президентских выборов через изоляторы в Беларуси прошли около 40 тысяч человек, разгромлены 50 некоммерческих и благотворительных организаций, 659 человек признаны политическими заключенными.

Автор: ; «Настоящее время»