Обстановка на восточном фронте, сентябрь 2020: скоро всё будет ясно — остались считанные дни

Когда войска находятся в поле в полосе шириной в сотни километров, всегда что-то да происходит. Можно, конечно, менять формулировки на неприцельный огонь в сторону позиций, одиночные взрывы и случайные подрывы, но ситуация всё та же. Просто война на истощение в очередной раз меняет форму.

Тактически властям Украины и правящему большинству сейчас выгодно перемирие, Запад весьма не против деэскалации, да и у агрессора хватает внутренних и внешних проблем. Вот как-то так всё оно и совпало, пишет ПиМ.

Во-первых, легче входить в местные выборы — с простыми лозунгами, вроде, «Маму обворовывают» (Одесса), «Украина — это ты» и прочим популизмом хорошо смотрятся условные «Три недели без потерь» на Востоке. Там, где канонада дежурных батарей и «поющий асфальт», разбитый техникой в кашу на дорогах, действительно мешают людям жить седьмой год. Особо похвастаться ростом жиров в масле на фоне эпидемии, падения промышленного производства и ВВП во втором квартале трудно, поэтому будут делать уклон на «Большое строительство», планируется обмен в формате «100 на 100», и тут будет как раз к месту мирная инициатива в плане очередного режима тишины.

Плюс немаловажный момент по реальной безопасности. Ибо как-то уж синхронно завыли из Крыма, что близится гуманитарная катастрофа, и пора бы открыть дела против ответственных за то, что вода в кране по часам. Совместно с острым желанием Козака инспектировать «продвижение ВСУ» и пустыми угрозами Пушилина снести позиции морпехов под Шумами артиллерийским огнём. И всё это совпало с активной фазой учений «Кавказ-2020», которая вот-вот останется позади. Будет о чём подумать, что посмотреть и что проанализировать.

Наше достаточное серьёзное отношение угрозам подтверждается тем, что Украина тоже сместила стратегические учения «Объединенные усилия-2020» ближе к дате российских. Уже призвали резервистов и подписавших контракты с ТРО. Гораздо спокойнее на душе, когда бригады на ротации из ППД встанут поближе к полигонам и линии соприкосновения, а рядом будут находиться «Смерчи» с «Ольхой», да «Нептун» на южном направлении.

А ещё начались сборы для летчиков в Кульбакино, которые завершатся отработкой ударов по условному противнику совместно с партнёрами. Всего 12 тысяч человек и больше полтысячи единиц техники, вероятно, будет ещё один пролёт стратегических бомбардировщиков США и работа заправщиков, самолетов АВАКС над Украиной.

В общем, достаточно серьёзно мы относимся к тому, что россияне накапливают войска и разворачивают тыл под предлогом манёвров. В сотый раз пользуясь случаем напишу — если вы видите условные «Точки», САУ или колонны, идущие мимо ваших домов, то не спешите выкладывать видео ради полсотни комментариев на Ютубе, если не хотите, конечно, тоже вместе с братишками богатеть под санкциями и получать воду по часам.

Во-вторых, президент США скоро «хромая утка». Пока признают результаты выборов, на фоне массовых протестов и ущерба от Ковид-19, пока сформируют администрацию… Думается, здесь не очень бы рекомендовали устраивать очередной междусобойчик за посадки и терриконы. И так накаляется история с применением Кремлём химического оружия, нарушением конвенции ОЗХО, дискуссией по «Северному потоку-2» и максимальным охлаждением отношений Берлина и Москвы.

Например, на дипломатическом языке пассаж про «вы конечно спецы по применению боевых отравляющих веществ» в сторону Берлина — это прямое оскорбление, как, впрочем, и пассажи про «смертельный поток» в немецкой прессе. Вряд ли нам здесь рекомендуют включать крупный калибр и подбрасывать дрова в костёр без крайней нужды. Ибо, будем откровенны, не совсем ко времени. Вероятно, здесь есть два определяющих фактора, без которых тяжелую конницу подключать не следует:

пока не решится вопрос с Северным потоком-2 после дискуссии владельцев концессии (в связи с нарастающими американскими санкциями и неоднократным применением ОМП единственным поставщиком);

пока не появится новая администрация в США.

НАТО и так этой осенью помимо совместных учений британских и украинских морпехов на территории Украины (не шутки — со стороны бриттов батальонная группа) обеспечивает пролёты американских Б-52 к восточным границам Альянса. 6 Б-52 дополнительно развёрнуты на базе RAF Британии в Ферфорде. Итальянские и немецкие истребители сопровождают стратегов, задействованы самолёты-заправщики и авиация ВВСУ в качестве эскорта — две миссии было совершено над Украиной, одна по направлению к Риге. Впервые стратегические бомбардировщики США патрулируют небо Украины, а 90 тонн демократии на борту звена — это например, одновременно планирующие бомбы, ПКР «Гарпун» и крылатые ракеты.

То есть, регулярное патрулирование воздушного пространства страны способно решить как тактические, так и оперативные задачи — как под Хишамом, где «неизвестные» россияне из ЧВК отхватили феерических пряников, а россияне молча проглотили. Если «неизвестные» суда вдруг высадят на пляжи под Мелитополь десант из «морской пехоты «ДНР» с замазанной российской символикой или откроется «телепорт» под Харьков, то неизвестные стратегические бомбардировщики в течение считанных часов поменяют правила игры. Это беспрецедентная поддержка вместе со стратегическими БПЛА, самолётами АВАКС, ССО США и британским батальоном ВДВ, и можно смело сказать, что Запад также заинтересован, чтобы у границ Украины было тихо.

Ну и, в-третьих, игры в «мирное урегулирование» выгодны и Кремлю. Он охотно идет на них в Осетии, Абхазии, Приднестровье, Сирии и Ливии. Повсюду, куда ни глянь — ключевые переговоры в Минске, Анкаре и Астане. Повсюду СЦКК и зоны деэскалации. И совместное патрулирование — в своё время с грузинами, сегодня с турками. Как вишенка на торте — регулярно всплывающие в СМИ дискуссии по совместным патрулям на Востоке Украины.

Что получает Кремль от мирной инициативы? Выводит себя за скобки противостояния. Даёт легитимность своим оккупационным администрациям. Никогда не допускает оппонентов за линию боевого соприкосновения — не давая доступа к своей машине пропаганды, механизмам снабжения и структурам управления. Банально тянет время в ожидании внутриполитического кризиса или открывшегося окна возможностей.

Далее всегда начинается торговля уступками в обмен на тишину в регионе. В нужный момент случается подрыв патруля, как в Грузии, или прилёт с самолётов, как в Сирии. Причём за любые нарушения несёт ответственность не Кремль — их люди «над схваткой» и официально не влияют на боевиков. Поэтому Москва всегда охотно играет в установление мира. Но всегда оно заканчивается одним и тем же — эскалацией в самый неподходящий момент. Грузия перебросила бригаду в Ирак, турки часть своих прокси в Ливию, в Украине близятся выборы — начинает грохотать на фронте. Но непосредственно сейчас, когда РФ шатают протесты, начался кризис в Беларуси и под угрозой достройка трубы, куда залили 10 млрд долларов — кремлёвским приходится быть зайчиками и рыбками. Правда, получается у них традиционно плохо.

Потому, что в конце августа — в начале сентября 2020 года тишина весьма относительная. У «ДНР» двойной подрыв на юге 28-29 августа — слухи ходят о МОН-90 и управляемых фугасах, там 5 погибших у 9 полка и 1 бригады, включая сапёров и медика, участвующего в эвакуации. Под Тельманово колонна коллаборантов попала на мины, также с безвозвратными потерями. Есть минимум один убитый от снайперского огня в «ЛНР» и погибший комроты в «ДНР». Были прилёты СВУ с БПЛА с ранеными. Так что если случаются огневые контакты и ЧП, то явно не в одни ворота.

Плюс тяжёлая пожарная обстановка — из-за засухи было буквально уничтожено или тяжело повреждено огнём несколько ВОП по обе стороны фронта. У нас это позиция у Красногоровки, НП в лесу у Северского Донца близ Бахмутки, Новгородское — выгорели не только окопы, но и блиндажи, кое-где пострадала связь и техника. У Верхнеторецкого 46 ОШБ «Донбасс» погибло двое бойцов на минах 5 сентября, тогда же на Бахмутке пал от пули снайпера младший сержант, дежуривший на ВОП.

И во время тушения пожара у морпехов 35 бригады на мины вылетела авторазливочная — самый неудачный подрыв, двойной (под средней осью и выбросило после взрыва на ТМ-62 под кабину). Был скончавшийся на санитарном этапе и сильно обожжённые раненые. Плюс беспокоящий огонь, который время от времени даже в формате станковых гранатомётов и сбросов гранат с беспилотников ложится точно и делает раненых.

Вот так вот выглядит бессрочное и окончательное перемирие, да. Параллельно россияне, за 5-7 сентября, когда у нас было 4 погибших, резко захотели инспектировать Шумы и «продвижение» ВСУ. Несмотря на то, что у ОБСЕ вопросов к нам не было. Давление улицей и требование вручения письменных приказов о допуске российского генерала на украинские позиции (по всей цепочке от начальника оперативного «Восток» и комбрига до командира взвода в зоне ответственности НП) вызвало закономерный вопрос.

А что случится, если этого генерала, например, приложат 120-й миной неизвестные и случится обострение, или после его визита будут потери у ВСУ в секторе — кто возьмёт на себя ответственность не в ТГК, а на бумаге? Вероятно, желающих не нашлось, и помешали обстрелы, и паспорт не той системы у членов СЦКК. Это хорошо. Потому что пообещать что-то кидалам россиянам и не сделать — богоугодно.

В целом же, и призыв ТРО, и принятие закона о призыве резерва без мобилизации, и стратегические учения «Объединённые усилия-2020» и два американских эсминца с управляемым вооружением в районе Чёрного моря, и звенья Б-52 — это всё ответ на концентрацию российских войск возле границ Украины. Скоро момент истины — отправятся ли они в ППД после «Кавказ-2020», или у россиян другие планы. Мы готовы, насколько можно быть готовыми с нашим бюджетом и турбулентностью во внутренней политике из-за местных.

Скоро всё будет ясно — остались считанные дни.

Автор: Кирилл Данильченко ака Ронин; Петр и Мазепа

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