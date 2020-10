Пішоходи, які перебігають дорогу: чи потрібно скасувати їм покарання?

Ми звикли сприймати криміналізацію пішохідної мобільності як належне, забуваючи, що вона є прямим наслідком автомобілізації міст і відносно новим винаходом.

У червні цього року в Україні збільшили штрафи для пішоходів, які перетинають вулицю у недозволеному місці, з 50 гривень до 255 гривень, а також виключили з адмінкодексу попередження як різновид адміністративного стягнення, нагадує видання «Хмарочос«.

Ми звикли сприймати криміналізацію пішохідної мобільності як належне, забуваючи, що вона є прямим наслідком автомобілізації міст і відносно новим винаходом.

В англійській мові «перехід вулиці в недозволеному місці» має короткий і місткий відповідник – jaywalking, тож мова ще більше закріплює це правопорушення як частину реальності. Експерти з безпеки пішоходів Енджі Сміт та Чарльз Браун у статті для Bloomberg CityLab заявляють, що настав час деконструювати це поняття, усвідомивши, чиї інтереси воно обслуговує у першу чергу, – і зрештою взагалі декриміналізувати перетин вулиці поза переходами, як це зробили у Норвегії.

«Перетин вулиці у недозволеному місці – штучний конструкт, винайдений автомобільними компаніями, щоб перенести відповідальність на пішоходів, збитих автівками», – заявляють вони, посилаючись на книгу історика Пітера Нортона «Боротьба з трафіком: Розквіт автомобільної епохи в американських містах» (Fighting Traffic: The Dawn of the Motor Age in the American City).