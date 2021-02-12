Реформировать продажную украинскую Фемиду снова не удастся?

Изменения в судебной системе были одним из ключевых обещаний Владимира Зеленского во время парламентских и президентских выборов. Тогда еще кандидат на пост главы государства встречался с представителями неправительственных организаций, чтобы обсудить ключевые этапы изменений в судебной системе. Но реформировать украинскую Фемиду не удалось.

Среди основных предложений, которые полтора года назад обсуждали на Банковой, было очищение судебной системы от коррумпированных и непрофессиональных судей, перезапуск судебного самоуправления, участие международных экспертов в отборе кандидатов на вакантные должности. Не забыли и Окружной административный суд Киева. Часть этих предложений попала в один из первых законопроектов, за которые проголосовало монобольшинство в Верховной Раде ІХ созыва, пишет издание «Буквы«.

Две попытки реформы

Октябрь 2019-го, депутаты голосуют за первую судебную реформу Зеленского, законопроект 1008. Затем он превратится в закон 193-ІХ. Документ предусматривал целый ряд изменений, в том числе и для судейского самоуправления. Здесь следует пояснить, что в судебной системе существует два ключевых органа, от которых зависят судьбы и карьеры людей в мантиях – это Высший совет правосудия (ВСП) и Высшая квалификационная комиссия судей (ВККС).

Первый разбирается с назначением и увольнением судей с должностей, рассматривает жалобы, может на время отстранить судью от работы и тому подобное. Вторая занимается отбором кандидатов на вакантные должности и квалификационной оценкой. И в теории эти структуры должны работать независимо и от власти, и от судей, и друг от друга. Однако после скандала с аудиозаписями Национального антикоррупционного бюро из кабинета главы Окружного админсуда Павла Вовка оказалось, что на решения и ВСП, и ВККС могли влиять представители судебной системы.

Поэтому закон 193-ІХ предусматривал перезапуск судейского самоуправления. Во-первых, речь шла о перезагрузке ВККС: старая структура ликвидировалась, а на вакантные должности должны были объявить конкурс. Во-вторых, ВСП трогать не планировали, но создавалась отдельная этическая комиссия, которая должна была бы проверить членов Совета правосудия на добропорядочность (члены ВСП должны были объяснить происхождение состояния и имущества, если возникла бы такая необходимость – ред.).

Тех, кто проверку не прошел, должны было уволить с должностей. В-третьих, и к конкурсам, и к проверкам должны были привлечь международных экспертов, как было во время отбора кандидатов в Высший антикоррупционный суд. Впрочем, дальше первого этапа, то есть ликвидации ВККС, дело не пошло.

В законе оказалась одна небольшая деталь: правила и процедуры конкурсов, во время которых должны были бы отбирать людей на должности в обновленную ВККС, прописывал Высший совет правосудия – ключевой орган судейского самоуправления, который отметился рядом скандалов с назначением сомнительных судей, которые либо не могли объяснить свои состояние, либо неоднократно принимали сомнительные решения (например – во время Майдана).

Сначала ВСП забраковал кандидатуры экспертов-международников, поскольку те якобы не представляли международных партнеров Украины, с которыми он сотрудничает в вопросах противодействия коррупции. Впоследствии выяснилось, что международные эксперты не имеют особого влияния на результат отбора. Как отмечали собеседники “Букв” среди лиц, приближенных к реформированию судебной системы, международные организации не удовлетворяло, в частности, что выводы международников (положительные или отрицательные) относительно тех или иных кандидатур на должность членов ВККС Совет правосудия мог проигнорировать.

Таким образом власть оказалась в патовой ситуации, поскольку ВСП так и не переписал положения о конкурсе, а международные организации, несмотря на неоднократное продление сроков на формирование конкурсной комиссии по отбору членов ВККС, так и не подали свои кандидатуры. Наконец весной 2020-го ВСП заявил, что конкурс провести невозможно.

Пока ВСП убеждал власть в том, что не может собрать конкурсную комиссию для отбора будущей ВККС, на Банковой начали разрабатывать вторую редакцию судебной реформы. В ней так же говорилось об очищении ВСП от недобросовестных членов и перезапуске ВККС. Однако было и ключевое отличие: роль Высшего совета правосудия значительно ослаблялась.

В частности, потому, что эта структура не имела влияния на конкурс в ВККС. По крайней мере, как уверяют собеседники “Букв”, приближенные к процессу реформы, так документ выглядел на этапе разработки. К этому процессу, кроме Банковой, присоединились представители стран “Большой семерки” (G7) и Международный валютный фонд. Более того, к реформированию судебной системы привязали экономическую помощь от МВФ. Первые результаты Украина должна была показать в октябре 2020-го.

Летом 2020-го Банковая представила вторую редакцию судебной реформы, законопроект получил номер 3711. И от своего предшественника, 1008, этот документ отличался. Например, в нем уже не шла речь об “этических комиссиях” или любых других комиссиях, которые должны были бы заняться очищением Высшего совета правосудия.

Кроме того, влияние этой структуры на саму реформу сохранялось, ведь у ВСП была возможность и в дальнейшем формировать правила конкурса, по которому бы отбирали членов Высшей квалификационной комиссии судей. В то же время ослабла роль международников. Более того: предполагалось, что международных экспертов, если их кандидатуры не подают длительное время, можно заменить на выдвиженцев от офиса омбудсмена. То есть Людмилы Денисовой. Которая также успела попасть в скандал с НАБУ. Ведь, как следует из обнародованных записей из кабинета Павла Вовка, Окружной админсуд Киева мог влиять на госпожу Денисову, чтобы та заменила своего представителя в ВККС Андрея Козлова на более лояльного человека.

Такая ситуация не удовлетворяла ни представителей общественности, ни международных партнеров Украины. Несмотря на это, за законопроект 3711 собирались проголосовать в конце 2020-го. Но он не нашел поддержки среди депутатов, поэтому документ решили отправить на доработку. Примерно в это же время Банковая вела переговоры о том, чтобы получить €600 млн финансовой помощи от Европейского союза в период коронавирусного кризиса.

“Когда готовили первый проект закона 3711, точнее, когда комитет по вопросам правовой политики рекомендовал его доработать, так совпало, что ЕС должен был выделить Украине “ковидные” деньги. И доработанный документ вышел нормальным. Но потом его решили переписать. И переписали так, что стало еще хуже. Делали это глава комитета по вопросам правовой политики Андрей Костин и член этого же комитета Михаил Новиков. И это не могло произойти без команды с Банковой”, – рассказывает “Буквам” соучредитель и глава правления фундации DeJure Михаил Жернаков.

Власть – судьям!

Документ, о котором идет речь, – №3711-д, и это уже третья редакция судебной реформы Зеленского. Она отличается от своих предшественников. По меньшей мере тем, что роль международных экспертов в ней уменьшилась еще ощутимее, а влияние ВСП на формирование Квалификационной комиссии судей, от которой будет зависеть подбор судейского корпуса, выросло.

Так, о международниках уже особо не вспоминают, потому что формированием ВККС будут заниматься представители Совета судей Украины, Совета прокуроров, Совета адвокатов и Национальной академии правовых наук. Каждая структура представляет конкурсной комиссии по три эксперта.

Международные эксперты же привлекаются для формирования только первого состава ВККС. Если они не подадут свои кандидатуры, их заменят выдвиженцами от Совета прокуроров, Совета адвокатов или Национальной академии правовых наук. По-прежнему не идет речь об очищении ВСП. А все предлагаемые изменения касаются только Квалифкомиссии судей.

“Нивелирована роль международных экспертов, а проведение конкурса отдают в руки ВСП. Экспертов-международников привлекут только один раз. Фактически же ВККС будут формировать так же, как и Высший совет правосудия. Как формировали ВСП и к чему это привело, думаю, уже все увидели. Кроме того, ВККС, если ее изберут, будет зависимой. Ведь ее работу целиком и полностью должен обеспечить секретариат ВСП”, – объясняет Жернаков.

За реформу должны были проголосовать 4 февраля. По крайней мере, законопроект 3711-д стоял в повестке дня первым вопросом. Однако ни 4 февраля, ни 5 голосование не состоялось. Возможно, из-за того, что накануне дня голосования свою позицию относительно судебной реформы активно выразили представители стран “Большой семерки”: в конце января они обнародовали дорожную карту судебной и антикоррупционной реформ. А 3 февраля встретились с Владимиром Зеленским.

“За судебную реформу действительно планировали голосовать 4 февраля, она была первым вопросом повестки дня. Но, предполагаю, после встречи представителей G7 с Зеленским судебную реформу перенесли. И сейчас Офис президента посадил себя на растяжку. Ведь судебная реформа должна решить три основных вопроса.

Это восстановление работы ВККС, проблема двух Верховных судов (во время судебной реформы 2016 г. не до конца был ликвидирован Верховный суд Украины и при этом создан Верховный суд, в результате в Украине фактически существуют два Верховных суда – ред.), очищение ВСП. Но в результате судебная реформа сосредоточена только на восстановлении работы ВККС.

Хотя в свое время Верховная Рада даже обращалась в Венецианскую комиссию с просьбой дать рекомендации относительно реформы, получила их, однако профильный комитет их просто проигнорировал. И ВСП и в дальнейшем контролирует создание Квалифкомиссии судей, выписывает правила конкурса, регламент комиссии, может не прислушиваться к рекомендациям экспертов. О таком даже Андрей Портнов не мечтал. Ожидаемо, что это вызвало реакцию международных партнеров”, – говорит в комментарии “Буквам” депутат от фракции “Голос”, первый заместитель главы комитета по вопросам антикоррупционной политики Ярослав Юрчишин.

И если благодаря международному давлению Украина таки сможет получить независимую ВККС, то о реформировании Высшего совета правосудия на Банковой предпочитают не вспоминать. Несмотря на то, что по состоянию на февраль 2021-го существует по меньшей мере два проекта законов, которые должны перезапустить и эту структуру также.

Один из них авторства Офиса президента, который, как объясняют “Буквам” собеседники среди народных депутатов, фактически цементирует ситуацию и оставляет за ВСП его полномочия. Второй – авторства Министерства юстиции. Этот документ, отмечают нардепы, с которыми общались “Буквы”, не касается действующих членов ВСП, однако предусматривает назначение новых через конкурс и привлечение международных и общественных экспертов. По оценкам депутатов, таким образом в ближайшие 3 года состав Высшего совета правосудия можно обновить на 2/3. Однако этот документ Минюст уже несколько месяцев не регистрирует в парламенте.

“Действительно, есть два законопроекта об очищении ВСП: один из Минюста, другой с Банковой. Документ от Минюста в рамках действующего законодательства позволяет максимально очистить Высший совет правосудия. Там и создание конкурсной комиссии, и участие в ней международных экспертов. Но Денис Малюська (министр юстиции – ред.) этот документ не подает, потому что, как я понимаю, не хочет идти на конфронтацию с Банковой. А Банковая вообще не хочет трогать ВСП. Получается, что им нереформированный ВСП дороже, чем $5,5 млрд помощи от МВФ”, – отмечает Жернаков.

Вместе с тем в начале февраля Рада сделала шаг, чтобы добавить ВСП полномочий. Речь идет о законопроекте 4229, который разрешает Высшему совету правосудия назначать судей без решения Квалификационной комиссии. И пока только тех, чье назначение на должности подвисло, – всего порядка 40 человек. Законопроект проголосован только в первом чтении, но если его поддержат депутаты, он может создать прецедент, который позволит ВСП взять на себя полномочия ВККС. И в дальнейшем назначать судей на должности, мотивируя это “кадровым голодом”. Ведь, как отмечают в самом ВСП, судебной системе не хватает около 2 тыс. человек в мантиях.

“Законопроект 4229 приняли потому, что часть монобольшинства не разбирается в процедуре отбора судей. ВСП всех напугал, что в судах не хватает судей (и это частично так) и что это приведет к коллапсу судебной системы. Но коллапс почти произошел. Неважно: твое дело некому будет рассматривать или твое дело будет рассматривать коррумпированный судья. Однако ВСП, манипулируя цифрами, нехваткой судей, пытается давить на депутатов и международных партнеров Украины”, – говорит Юрчишин.

Депутат отмечает, что в дальнейшем ВСП может попытаться пролоббировать еще один закон, который разрешит назначить судей, которые не успели пройти конкурсную процедуру перед ликвидацией ВККС – всего речь идет о более 300 человек.

Вместе с тем собеседники “Букв” среди лиц, причастных к судебной реформе, отмечают, что представители стран “Большой семерки” пытаются объяснять Банковой необходимость очищения судебной системы и непублично. В частности, с помощью писем в адрес Офиса президента. Однако они часто оставались без ответа. Эти слова подтверждает и Юрчишин.

“Это факт. И письма не то, чтобы игнорируют, их пытаются не замечать или отвечать на них общими фразами. Не так давно мы общались с одним из дипломатов. И он с иронией сказал, что настолько откровенно и прямо о необходимости судебной реформы дипломаты не говорили еще ни одному из президентов. Поскольку независимые и профессиональные судьи – это залог международных инвестиций в частности. Но пока не изменилась администрация президента США – эти разговоры были односторонние. Сейчас же, возможно, из-за ситуации в экономике, из-за необходимости привлечь средства МВФ ситуация изменилась. Однако даже при таких условиях мы сможем получить финансовую помощь от Международного валютного фонда в лучшем случае летом. И Офису президента здесь стоит выбрать: или играть в долгую и реформировать судебную систему, или решать “временную проблему” и формировать подконтрольные Банковой судейское самоуправление и суды”, – объясняет Юрчишин.

Пока же можно говорить одно: если в парламенте проголосуют за судебную реформу в нынешнем виде, то на ближайшие годы можно будет забыть об изменениях в судебной системе. Ведь вряд ли Банковая решится на еще один перезапуск судейского самоуправления.

Автор: Стас Козлюк; БУКВЫ