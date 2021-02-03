Неликвидированный «вовчий суд»: Украина ждет наконец конкретных шагов

За последние несколько дней этот суд изрядно возмутил украинцев своими решениями: сначала — о пересмотре школьных учебников по истории, теперь — правописание. Что следующее?

И опять в центре общественного внимания скандальный Окружной административный суд Киева. Многие называют его «вовчим». 28 января этот суд отменил еще и постановление правительства об новом украинском правописании, пишет «Укринформ«.

Текста решения пока нет, только — короткая отписка пресс-службы суда: «Кабинет Министров Украины при принятии указанного постановления действовал за пределами своей компетенции и с нарушением законодательства, регулирующего порядок принятия нормативно-правовых актов. Учитывая это, суд признал противоправным и недействительным Постановление Кабинета Министров Украины №437 от 22 мая 2019 года «Вопросы украинского правописания».

Кроме того сообщается, что производство по делу было открыто еще в июне 2019 года, истцами выступили семиклассница из Херсона Юлия Пиргас и ОО «Правовое государство» (глава которого адвокат Ростислав Кравец. — Ред.), Ответчик — Кабинет Министров Украины, третье лицо — Министерство образования и науки Украины. А также, что дело рассматривалось по правилам общего искового производства, судом было проведено 8 судебных заседаний по делу.

Юрист: «Решение не свойственное этому суду»

«Суд не может выступать экспертом в правописании, так же, как не может переписывать учебники по истории. Поэтому ответ на вопрос, должны ли административные суды заниматься вопросами правописания, категореское — нет! » — отметил председатель правления Фонда DEJURE Михайло Жернаков.

Михаил Жернаков

В то же время он отметил, что в юрисдикции ОАСК отмена решений, действий или бездеятельности субъектов государственной власти, находящихся в Киеве. По закону это решение вроде бы подпадает под юрисдикцию ОАСК, но … «Не свойственно этому суду, вообще первой инстанции рассматривать такие решения. В конце концов, уже давно подписан меморандум с МВФ, эту юрисдикцию у ОАСК должны забрать, но пока с этим ничего не сделано», — утверждает г-н Жернаков.

Также юрист напомнил, что решение ОАСК законную силу еще не вступило, его можно обжаловать в течение 30 дней. «Все сейчас зависит от правительства, насколько юридически он это обоснует и насколько удастся отстоять позицию в апелляционном суде», — резюмировал председатель правления Фонда DEJURE.

Кабмин: «Апелляцию — подадим». Уполномоченный: «Буду этому способствовать»

Валерия Коломиец

Кабинет министров обжалует решение ОАСК, сообщила замминистра юстиции Валерия Коломиец в Facebook.

«Окружной административный суд Киева признал незаконным и отменил постановление Кабмина о введении нового украинского правописания. В связи с этим хочу сообщить, что мы считаем незаконным соответствующее решение ОАСК и будем обжаловать его в апелляционной инстанции. Чтобы подать апелляцию, у правительства есть 30 дней», — сообщила она.

Со своей стороны уполномоченный по защите государственного языка Тарас Креминь обещает способствовать усилению позиции Кабмина.

Тарас Креминь

«Окружной административный суд Киева признал незаконным и отменил постановление Кабинета министров Украины о введении нового украинского правописания. Считаю, что правительство должно решительно отреагировать и обжаловать соответствующее решение в апелляционной инстанции и железобетонно доказать свою четкую позицию. Как уполномоченный по защите государственного языка буду всячески способствовать усилению позиции правительства по защите государственного языка», — сообщил он в Facebook.

Академия наук высшей школы Украины призвала подтвердить силу новой редакции «Украинского правописания».

Александр Наконечный

«Мы призываем Национальную комиссию по стандартам государственного языка, на которую после вступления в силу Закона о государственном украинском языке возложен и вопрос правописания, своим решением подтвердить силу новой редакции «Украинского правописания», утвержденной Президиумом НАН и Коллегией МОН Украины 21 октября 2018 года. Именно на такой основе можно будет продолжить дальнейший естественный процесс совершенствования национальной правописания системы», — сообщил президент АН высшей школы Украины Александр Наконечный.

Такую же позицию высказал доктор физико-математических наук, профессор, сопредседатель Комиссии по вопросам правописания Максим Стриха.

Максим Стриха

«Сейчас, по новому законодательству, создан новый орган — это Нацкомиссия по стандартам государственного украинского языка (ранее — Украинская Нацкомиссия по вопросам правописания. — Ред.). Она могла бы собраться и подтвердить своим решением силу решения президиума НАН и коллегии МОН (…) Тогда все юридические вопросы вообще будут сняты», — отметил господин Стриха.

Нацкомиссия по стандартам государственного языка: «Как только выработаем коллегиальное решение — сообщим»

«На сегодня нет полного текста решения Окружного административного суда города Киева о постановлении правительства, которым была одобрена новая редакция «Украинского правописания», и до момента, когда решение суда вступит в законную силу, новое правописание является обязательным на всей территории Украины», — комментирует Укринформу председатель Национальной комиссии по стандартам государственного языка Орыся Демская.

Орыся Демская

По ее словам, если апелляция скажет «нет» — тогда вступит в действие п. 1 ст. 44 ЗУ «Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного», где указано, что именно Национальная комиссия по стандартам государственного языка нарабатывает с учетом предложений и заключений Института украинского языка Национальной академии наук Украины, других научных и образовательных учреждений и утверждает стандарты государственного языка, в частности: правописание украинского языка и изменения к нему, украинскую терминологию, стандарты транскрибирования и транслитерации.

На уточняющий вопрос, подтвердит ли Комиссия еще раз это правописание, или, в итоге, все вернется на круги своя, то есть будет очередное широкое общественное обсуждение, госпожа Демская ответила, что на сегодня нет коллегиального решения Национальной комиссии по стандартам государственного языка. «Такая ситуация потребует дополнительной работы над документом.

Поймите, что никто из членов Национальной комиссии по стандартам государственного языка не входил в состав Украинской Нацкомиссии по вопросам правописания, не работал над новой редакцией правописания. Чтобы ответить на ваш вопрос — сначала нужно детального его изучить. Когда мы выработаем коллегиальное решение, то обязательно информируем общество. Думаю, что так будет правильнее», — резюмировала Орыся Демская.

Ликвидировать ОАСК: когда нужно и можно, и вполне законно

Неликвидированный, нереформированный, недоброчестный… Про ОАСК как «гордость» украинской судебной системы уже столько писано-переписано, что в тысячный раз напоминать, наверное, нет необходимости. Важнее в данном случае — как ускорить его ликвидацию?

Единственный, кто сегодня может это реализовать быстро — президент Украины, который согласно ч 2. ст. 127 Конституции Украины и ч. 2 ст. 19 Закона Украины «О судоустройстве и статусе судей» наделен исключительным правом подать соответствующий законопроект в Верховную Раду Украины.

Даниил Мокрик

…30 июля прошлого года журналист Bihus.info Данило Мокрик опубликовал на сайте Офиса Президента Украины петицию с требованием ликвидировать ОАСК «в связи с полной потерей авторитета». Обращение набрало более 25 тысяч необходимых голосов.

13 ноября президент дал ему ответ: «Мною поручено начать соответствующие консультации с Высшим советом правосудия для получения позиции конституционного органа судейского управления (…) Такие консультации помогут разработать прозрачную и корректную процедуру, которая позволила бы решить вопрос Окружного административного суда города Киева и снять определенное напряжение в обществе вокруг этой ситуации».

Несмотря на то, что этот шаг сугубо формальный, Конституция все же обязывает президента проконсультироваться с Высшим советом правосудия. Без этого он не имеет права подавать законопроект в парламент.

Андрей Смирнов

Что ж, требование Конституции выполнено. 25 ноября заместитель главы Офиса президента Андрей Смирнов направил письмо в ВСП с просьбой «…сообщить позицию по урегулированию ситуации вокруг деятельности ОАСК». 22 декабря ВСП прислал письмо-ответ. Правда, точнее было бы сказать, что ответа фактически там нет. Больше половины письма — перечисление положений украинского законодательства (Подробнее – тут).

Но интересную фразу все же приведем: «Принятию решения о реорганизации или ликвидации суда должно предшествовать выяснение наличия обоснованных причин». Обоснованных причин? А то, что ОАСК запрещал Майдан, приказал Беркуту разогнать Майдан, отменил декоммунизацию улиц, отменил переход армии на новую систему питания и так далее, и так далее. Неужели этого недостаточно? В конце концов, нечему тут удивляться. Приводим иллюстративную пару весьма показательных примеров того, как этот орган «заступается» за ОАСК.

Пример №1. 23 июля 2020 года. Буквально через несколько дней после публикации так называемых «пленок Вовка», ВСП в полном составе (!) обратился в НАБУ с требованием «воздержаться от заявлений, которые влияют на независимость судебной власти и подрывают авторитет правосудия».

Пример №2. 1 сентября 2020 года. ВСП отказалась отстранить от работы на время следствия голову ОАСК Павла Вовка и пятерых его коллег.

Но вернемся к процедуре ликвидации ОАСК.

«Но закон не требует обязательного согласия ВСП. После соблюдения формальной процедуры ничто не останавливает президента от подачи законопроекта о ликвидации ОАСК на рассмотрение парламента», — отметил Михаил Жернаков.

Автор: Мирослав Лискович. Киев; УКРИНФОРМ