Росія хоче зробити на Донбасі «як американці в Іраку»?

«Хімічна зброя» та «іноземні приватні військові компанії» на Донбасі: з якою метою Кремль звинувачує в цьому Україну? І наскільки можливим є реальне застосування хімічної зброї в російсько-українському збройному протистоянні?

Про це Радіо Свобода поговорило з політичними та військовими експертами, зокрема і в прямому ефірі «Радіо Донбас.Реалії». Частина фахівців не виключає, що Кремль таким чином готує привід для великої війни та звинувачує Київ у тому, що готується робити сам.

Міністр оборони Росії Сергій Шойгу заявляє, що на Донбасі готуються провокації з використанням «хімічних компонентів» та за участі 120 бійців «іноземної ПВК» Російські ЗМІ трансформували ці заяви, повідомляючи, що нібито йдеться про приватні військові компанії США та «хімічну зброю».

Міноборони та МЗС України назвало ці твердження масованою дезінформацією, а Держдепартамент США закликав Кремль «припинити використовувати «хибну та провокаційну риторику».

Яка мета цієї російської інформаційної кампанії та до чого готуватися Україні? Про це Радіо Свобода розпитало експертів.

Росія хоче зробити «як в Іраку» – експерти

Політолог, директор Агентства розвитку Приазов’я Костянтин Батозький в ефірі «Радіо Донбас.Реалії» назвав інформацію про нібито американські ПВК і хімічні компоненти на Донбасі «клінічною маячнею», яка, проте виглядає як частковий переказ військової операції США та союзників Іраку на початку 1990-х.

«Я уявляю, звідки ця інформація взялася. Це переказ старої казки про хімічну зброю. Нібито Захід шукав хімічну зброю в Іраку та не знайшов її, а війну влаштував. І через відсутність фантазії тупоголові російські генерали народили цю тяжку маячню», пояснює Костянтин Батозький.

Він говорить про те, що російська система влади відтворює цю інформацію, тому що «вона не зацікавлена у правді»: в Росії підлеглі військові чини готові повторювати будь-які нісенітниці, які виголошує керівництво.

Співдиректор програм зовнішньої політики та міжнародної безпеки Центру Разумкова Олексій Мельник також бачить намагання Росії повторити обставини операції західних союзників в Іраку «Буря в пустелі» у 1990–1991 роках. Він пояснив Радіо Свобода, навіщо таке «копіювання» потрібне Кремлю.

Три населені пункти на Донбасі (Авдіївка, Лиман і Приазовське) Кремль згадав у своїй заяві про «хімічні компоненти і американські ПВК» не випадково. Це стверджує в ефірі Радіо Свобода військовий експерт Дмитро Снєгірьов.

«Авдіївка – це фактично лінія розмежування. Отже, Росія шукає приводи для активізації військового протистояння на сході України та створює привід для безпосереднього військового втручання», – припустив аналітик.

Подібні заяви свідчать, що Росія, поза сумнівом, рано чи пізно піде на ескалацію, вважає ветеран війни на Донбасі, а нині член комітету Верховної Ради у закордонних справах Андрій Шараскін.

«Я впевнений, що точково чи з підготовлених рубежів, у будь-якому випадку, Росія продовжуватиме тиснути на Україну. І використовуючи таку риторику, вони завжди світовій спільноті зможуть сказати: від американців те ж саме (в Іраку – ред.) ви «з’їли». А ми нічого не додаємо, в нас також є обґрунтовані підозри щодо хімічної зброї», – попереджає Андрій Шараскін.

Цілі Кремля: відвернути увагу від власних злочинів, підготувати провокацію чи привід для вторгнення

На прохання Радіо Свобода Олексій Мельник назвав основні цілі, заради яких Кремль, на думку експерта, заговорив про приватні військові компанії США та про хімічну зброю на Донбасі.

Підготовка до російської провокації в зоні бойових дій. В якій, не виключає Олексій Мельник, потім спробують звинуватити Україну.

в зоні бойових дій. В якій, не виключає Олексій Мельник, потім спробують звинуватити Україну. Відвернення уваги від інших тем, зокрема від звинувачення Росії в отруєнні опонентів Кремля та в застосуванні російськими силами хімічної зброї в Сирії.

«Той факт, що інформацію озвучив саме міністр оборони РФ Сергій Шойгу – надає ще більшої ваги можливим провокаціям, або ж вони будуть використані як «казус беллі» (привід для війни – ред.)», – попереджає Олексій Мельник.

Звинувачення, які Росія висуває Україні від початку окупації Криму та війни на Донбасі, свідчать про пошук причини для масштабної війни, і останній закид про хімічну зброю та американські ПВК не є винятком, попереджає Костянтин Батозький.

«Росія посилено шукає «казус беллі» (привід для війни), але також ми розуміємо, що його Росія може створити сама. Незалежно від поведінки України. Ми це бачили в 2014 році під час анексії Криму, ми спостерігали це на Донбасі», – зазначає експерт.

Дмитро Снєгірьов, тим часом, говорить, що Кремлю потрібен привід, який буде достатнім «для безпосереднього військового втручання». Але він називає ще одну мету Москви.

Дискредитація України в очах Заходу . На думку Дмитра Снєгірьова, Росія намагається таким чином звинуватити Україну в невиконанні Мінських угод і дискредитувати її в очах Заходу, який є чутливим до теми використання хімічної зброї у військових конфліктах.

. На думку Дмитра Снєгірьова, Росія намагається таким чином звинуватити Україну в невиконанні Мінських угод і дискредитувати її в очах Заходу, який є чутливим до теми використання хімічної зброї у військових конфліктах. Звинувачення України в геноциді місцевого населення ОРДЛО. Для цього Росія не лише витягла з шухляди тези про хімічну зброю, а й організувала масову ексгумацію цивільних мешканців, які загинули під час війни на Донбасі, говорить Дмитро Снєгірьов.

«Ці тези лунають з вуст Путіна і їх підхоплюють представники окупаційної адміністрації. Вони хочуть провести паралелі зі Сребреницею (геноцид у Боснії в місті Сребрениця у 1995 році – ред.) та звинуватити ЗСУ в порушенні правил ведення війни. Натомість картина прямо протилежна», – вважає Дмитро Снєгірьов.

Введення російських військ на прохання місцевих окупаційних адміністрацій , нібито для захисту мирного населення від геноциду. Про такий сценарій говорять одразу кілька експертів.

, нібито для захисту мирного населення від геноциду. Про такий сценарій говорять одразу кілька експертів. Підготовка до застосування хімічної зброї Росією, після чого Кремль може звинуватити в цьому Україну.

Цього сценарію не виключає колишній заступник голови СБУ Віктор Ягун.

«Треба чекати провокацій з боку Росії. Чи може Росія сама застосувати хімічну зброю і звинуватити в цьому Україну? Може! Вони ні перед чим не зупиняться, в тому то й біда. Але нам своє робити», – каже ветеран українських спецслужб.

Що робити Україні?

Звинувачення України в підготовці до застосування «хімічних компонентів», до використання найманців та до ведення вогню з житлових кварталів – свідчать, що Росія сама готується до подальшої ескалації, вважає більшість фахівців та аналітиків, з якими спілкувалося Радіо Свобода.

Вони пропонують кроки, які Україні варто робити вже зараз для зменшення цієї загрози.

Максимальний міжнародний розголос . Колишній заступник голови СБУ Віктор Ягун вважає, що без максимального розкриття інформації про плани та дії Кремля зірвати їх буде вкрай складно.

. Колишній заступник голови СБУ Віктор Ягун вважає, що без максимального розкриття інформації про плани та дії Кремля зірвати їх буде вкрай складно. Синхронізація української та західних розвідок . Наразі ж Україна з неприпустимим запізненням отримує інформацію від західних партнерів про дії Росії біля своїх кордонів та на окупованих територіях, попереджає Андрій Шараскін

. Наразі ж Україна з неприпустимим запізненням отримує інформацію від західних партнерів про дії Росії біля своїх кордонів та на окупованих територіях, попереджає Андрій Шараскін Посилення територіальної оборони та розбудова системи цивільної оборони.

В умовах зростання російської загрози війська територіальної оборони розвиваються, але практично нічого не робиться для підготовки цивільного сектору (громадян і влади) до можливої великої війни, визнає Андрій Шараскін.

Підготовка до війни армії та держави загалом.

«Незалежно від того, що відбувається в Україні, Росія може сама вигадати «казус беллі». Тому єдине, про що варто турбуватися – чи готові ми (Україна – ред.)до війни з РФ, і наскільки ми готові», – зазначає Костянтин Батозький.

Постачання Україні летальної зброї. За оцінками Костянтина Батозького, цей процес в останні тижні активізується. Так, про постачання Україні зброї оголосила Литва, яка, своєю чергою, як країна НАТО має доступ до ринку озброєнь США та інших членів Альянсу, пояснює експерт. І додає, що в цьому алгоритмі беруть активну участь Сполучені Штати, відповідаючи таким чином на російську ескалацію.

Хімічна зброя на Донбасі: це вже було?

Заяви про використання Україною хімічної зброї з Росії лунають не вперше.

Так, ще 5 грудня 2018 року, невдовзі після подій у Керченській протоці, спікерка МЗС Росії Марія Захарова заявила про те, що Україна збирається використати хімічну зброю на Донбасі.

Тоді у заяві теж йшлося про підготовку «провокацій з використанням хімічної зброї».

Після цього представники угруповання «ДНР» підхопили цю заяву та наповнили новими «фактами». Йшлося про те, що Україна начебто готує наступ на територію ОРДЛО та використає, як привід для наступу, вибух та хімічне зараження Маріуполя.

Цікаво, що тоді, ще раніше за заяви МЗС Росії (29 листопада 2018 року), у підконтрольних угрупованню «ДНР» ЗМІ говорилося про те, що хімічне зараження загрожує підконтрольному Україні Бахмуту, організувати його, за їхніми твердженнями мали українські спецслужби. Тоді хімічну зброю нібито привезли спеціалісти з Великої Британії.

У 2016 році угруповання «ДНР» також повідомляло про нібито підготовку Україною хімічної атаки. Тоді в угрупованні говорили, що Україна завозить на підконтрольну частину Донецької області відомі ще з Першої світової війни отруйні гази зарин та іприт.

Одне з перших подібних повідомлень було ще у 2015 році, тоді підконтрольні Росії сили звинуватили ЗСУ в обстрілі Семенівки під Слов’янськом фосфорними бомбами. Тоді провідні російські телеканали використали відеозапис десятилітньої давнини з Іраку.

У грудні 2018 року вашингтонський Центр вивчення війни (Institute for the Study of War) в аналітичній доповідній Russia in Review спрогнозував військову ескалацію Росії проти України. Тоді автори наголошували, що є привід припускати, що Росія готується до хімічної атаки проти України.

Також тоді йшлося і про те, що «Росія може готуватися до фабрикування чи реального використання хімічної зброї в Україні, щоб створити фальшивий привід для ескалації». Аналітики, що готували звіт, також наголошували, що російська пропаганда наповнює інформаційний простір повідомленнями, що Україна нібито готується до хімічної атаки на Донбасі за допомогою Заходу.

Автор: ; Радіо Свобода

«Copyright © 2018 RFE/RL, Inc. Передруковується з дозволу Радіо Вільна Європа / Радіо Свобода»