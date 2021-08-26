С каким вооружением боевые машины из 1960-х могут еще послужить ВСУ

На параде на 30-летие Независимости было показано довольно-таки большое количество новинок, правда, не все они есть в войсках. Однако некоторые выводы о том, куда движется развитие вооруженных сил, сделать можно.

Так, например, вполне очевидно, что военные уже определились с вариантом модернизации парка БМП-1 — скорее всего, это будет БМП-1ТС с боевым модулем «Спис». Именно эти машины участвовали в параде.

Стоит напомнить, что Украине после распада СССР досталось большое количество БМП-1 (принята на вооружение в 1966 г., серийно выпускалась до 1983 г.): 1786 единиц собственно БМП-1, а также 91 БМП-1КШМ и 390 БРМ-1К. Это официальные цифры, а еще несколько сотен машин находилось в 1991 г. на ремонте на Житомирском бронетанковом заводе и, по всей видимости, де-факто они также были включены в боевой состав ВСУ.

Однако еще в 1992 г. большинство машин, ввиду наличия достаточного количества более современных БМП-2, были выведены из боевого состава. В строевых частях остались преимущественно командирские и штабные модели (всего около двухсот машин).

На международном рынке вооружений БМП-1 не пользовались особым спросом, Украине по бросовым ценам удалось продать всего 295 машин, в том числе 110 штук в Ирак, 86 — в Чад и 60 — в Судан.

Но серьезные потери БМП-2 во время войны с Россией летом 2014 г. и формирование новых мотопехотных и механизированных бригад заставили в срочном порядке снова ставить в строй БМП-1. Причем оказалось, что к тому времени находившиеся на хранении машины были настолько разукомплектованы, что в 2016–2017 гг. пришлось докупать партию у компании Wtorplast из Польши.

С другой стороны, еще в начале 1990-х было очевидно, что бронемашина уже не отвечает современным требованиям и ее нужно модернизировать. К концу 1990-х появилась БМП-1У от Научно-технического центра артиллерийско-стрелкового вооружения — с боевым модулем «Шквал». Ее набор вооружения — 30-мм автоматическая пушка ЗТМ-1, спаренный с ней 7,62-мм пулемет КТ-7,62, 30-мм автоматический гранатомет АГ-17, два ПУ ПТРК советского производства «Конкурс» (позднее заменены на отечественный «Барьер») — фактически стал стандартом для всех последующих модификаций.

Машина проходила государственные испытания, но так и не была принята на вооружение ВСУ. В дальнейшем оказалось, что у производителя хватило денег только на 12 машин, которые Министерство обороны так и не выкупило.

Позже появились варианты и от других производителей — БМП-1УМ (с двигателем 3ТД-2 и боевым модулем «Шквал», представлена в 2015 г.) и БМП-1УМД (с двигателем Deutz TCD2013 L64V и боевым модулем «Стилет», представлена в 2016 г.) от Житомирского бронетанкового завода; от НПО «Практика» (с двигателем Deutz, представлена в 2017 г.); от ГП «ХКБМ» с боевым модулем БМ-7 «Парус» и другие.

Причем все названные модули — это в той или иной степени вариации «Шквала». К примеру, «Стилет» — это «Шквал», но перестволенный с ЗТМ-1 на ЗТМ-2, а «Парус» — с пушкой КБА-1.

После долгих месяцев сравнительных испытаний к весне нынешнего года военные определились с вариантом модернизации — им стал БМП-1ТС с боевым модулем БМ-5 «Спис» Житомирского бронетанкового завода и «Техимпекса». Его вооружение полностью соответствует варианту БМП-1У двадцатилетней давности.

Вполне естественно, что модернизация парка БМП-1 только оттянет момент, когда армии понадобится совершенно новая БМП. Ведь этим машинам на сегодня уже 38 и более лет, да и основаны они на технических решениях 1960-х, что сейчас, при наличии новых противотанковых средств, совсем не впечатляет.

Да и с точки зрения эргономики эти машины весьма спорные — БМП-1 создавалась под солдата 1960-х, у которого из снаряжения были только противогаз и саперная лопатка, а нынешний кроме разнообразного снаряжения имеет еще бронежилет и разгрузку.

Несколько настораживает в выбранном варианте и отсутствие дополнительного усиления бронирования боевой машины, что, как показала война на Донбассе, крайне необходимо.

Хотя разговоры о разработке новой перспективной боевой машины пехоты ведутся, по крайней мере, последние лет пятнадцать, каких-то результатов у этого проекта пока нет. Между тем, по информации Генштаба ВСУ, глубоко модернизированная БМП-1 будет использоваться в войсках еще двадцать лет…

Автор: Михаил Жирохов, военный эксперт; Деловая столица