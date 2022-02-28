Що означає для Росії відключення від SWIFT
Російську Федерацію, точніше її банки, планують частково відключити від системи SWIFT в рамках санкцій за повномасштабну загарбницьку війну Росії проти України. Але якого удару зазнає країна-окупант та її мешканці?
Що сталося
Російську Федерацію, точніше її банки, планують частково відключити від системи SWIFT в рамках санкцій за повномасштабну загарбницьку війну Росії проти України. Ще 24 лютого, в перший день російського вторгнення, Німеччина, Угорщина, Італія та Кіпр виступали проти, але зараз на Заході всі дійшли згоди. «Практичний результат — ось він, SWIFT. Як багато в цьому слові для Російської Федерації! Відключення від глобальної фінансової цивілізації. Наші дипломати боролися цілодобово і натхненно за те, щоб усі країни Європи погодили дуже сильне і справедливе рішення відключити Росії від міжнародної міжбанківської мережі. Маємо і цю важливу перемогу», — заявив президент України Володимир Зеленський увечері, 26 лютого.
Варто зазначити, що учасниками системи SWIFT є не держави, а банки, тому Росію можливо відключити від неї й частково. На жаль, поки що так і хочуть зробити. У спільному рішенні держав Євросоюзу і G7, яке опублікували вночі 27 лютого, йдеться, що лише «окремі російські банки будуть видалені з системи SWIFT… Ці банки будуть від’єднані від міжнародної фінансової системи і це зашкодить їхній здатності діяти глобально». За поясненням німецького уряд, до списку покараних фінустанов, назви яких поки що не уточнюються, увійдуть всі «російські банки, на які вже накладені санкції, а також за потреби інші російські банки».
Справжні SWIFT-санкції були б (чи будуть) запроваджені, коли до цього переліку потраплять усі російські банки. Тоді й можна буде казати про «відключення Росії» від SWIFT.
Схоже, цей захід, який деякі аналітики називають фінансовою «ядерною зброєю» і про який говорили ще з часу анексії Криму, нарешті може стати реальністю для Росії, нехай поки що й частково. Але якого удару зазнає країна-окупант та її мешканці?
Що таке SWIFT
SWIFT, або ж повністю Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunications, — це міжнародна міжбанківська система передачі інформації, ключовий елемент глобальної фінансової архітектури. Вона дозволяє банкам-учасникам обмінюватися повідомленнями різних форматів. Це важливо і для здійснення переказів, але SWIFT — не платіжна система (як Visa чи Mastercard), а саме система передачі інформації, канал зв´язку, такий собі «меседжер» для банків з усього світу.
Юридично це кооперативне товариство, створене у 1973 р. за бельгійським законодавством, яке об´єднує понад 11 тис. учасників з майже усіх країн. Штаб-квартира SWIFT розташована в Бельгії, а тому питання відключення від неї фінустанов Росії підпорядковується європейській санкційній політиці.
Коли російські банки відключать від SWIFT?
Вже за кілька днів — стільки потрібно на процедуру формалізації рішення.
«SWIFT — це лише питання часу, дуже короткого часу, днів», — 26 лютого анонімно уточнив в коментарі Reuters голова центробанку однієї з країн, що входить до єврозони.
Як це вдарить по Росії і росіянах?
«Якщо російські банки відключать від системи SWIFT, «холодна війна здаватиметься дитячою забавкою», — визнавав голова «Сберу» Герман Греф у 2017 р. Але важливо, чи буде це відключення тотальним.
Якщо SWIFT закриють лише для деяких фінустанов РФ — це призведе до значних втрат фінансового сектору і бізнесу Росії, ускладниться експорт та імпорт, можливий дефіцит деяких товарів, точно буде обвал рубля. Але у агресора, його найбільших компаній, залишиться можливість загалом зберегти міжнародні торгові стосунки, змінивши банк для розрахунків. Звісно, з урахуванням того обмеження, що США наклали санкції на активи окремих російських банків: державні — ВТБ, «Сбер», Газпромбанк та приватні — Совкомбанк і МКБ.
Однак в вразі повного відключення від SWIFT вже не можна буде проводити фінансові операції в іноземній валюті через глобальну міжбанківську систему, передусім в доларі і євро (на які припадає близько ¾ транзакцій у SWIFT), робити платежі на корить іноземних контрагентів. «Дзеркальним» чином і партнери з-за кордону не зможуть купувати російські товари та послуги (власне тому енергетично залежні від РФ європейські країни так довго відмовлялися «покласти» SWIFT у санкційний пакет).
У будь-якому разі в росіян будуть проблеми з переказами коштів за кордон. Є навіть імовірність, що в інших країнах їм не вдаватиметься розрахуватися картками Mastercard и VISA, які в свою чергу не зможуть проводити транзакції з фінансовими організаціями Росії.
Саме через SWIFT Росія досі пов´язана із зовнішнім фінансовим світом, якщо не розглядати китайську систему міжнародних платежів CIPS та інші, але вже невеликі регіональні проекти.
Наразі немає достовірних оцінок, але зрозуміло, що втрати РФ в разі відключення від SWIFT підуть на мільярди доларів.
Чи є в Росії альтернативи SWIFT?
З 2017 р. у Росії працює Система передачі фінансових сповіщень (СПФС). Ще в рік першого нападу на Україну, у 2014 р., Банк Росії (центробанк) протестував її. Російська система може передавати дані про транзакції в різних валютах у форматі системи SWIFT, але не залежить від її каналів. Відпочатку вона розрахована на внутрішніх користувачів, однак торік до системи підключилися десятки білоруських банків та установи з ще кількох країн. Та попри ці виключення, СПФС не може замінити SWIFT у фінансових стосунках зі світом. Імовірно, Росія знайде певні виходи з ситуації. Але їй точно доведеться вдатися до менш ефективних, затратних і не завжди легальних схем проведення міжнародних торговельних операцій.
Що буде в Росії із внутрішніми рахунками та переказами?
Навіть після повного відключення російських банків від SWIFT кошти на всіх внутрішніх рахунках та в усіх валютах мали б залишитися доступними. Внутрішні розрахунки теж. Це теоретично. Але наразі перед росіянами постає інша проблема — паніка: вони масово штурмують банкомати, щоб зняти готівку. Зрозуміло, це, ймовірно, призведе до дефіциту готівки і точно — до шаленого обвалу рубля.
Чи відключали від SWIFT інші країни?
Так, у 2012-му відключали Іран з метою зупинки його ядерної програми. Підключили банківську систему країни до світу лише у 2016 р. Тоді Тегеран виконав свою частину угоди, якою передбачалося зняти загрози створення в Ірані ядерної зброї. Наслідки відключення — стрибок і так високої інфляції, девальвація нацвалюти, зниження ВВП і експорту. Країна вижила, але відкотилася в розвитку.
Чи є щось страшніше за відключення від SWIFT?
Західні санкції до РФ — це великий пакет заборон і обмежень. Серед найбільш болючих заходів фінансового впливу на агресора — згадані удари по кількох великих російських банках від США, оголошена Євросоюзом заборона на всі фінансові транзакції з Центробанком РФ, замороження 40% активів із золотовалютних резервів РФ (це можливо, бо частина ЗВР — це просто записи на балансі емітентів твердих валют — у США і ЄС). При чому йдеться про найбільш ліквідні активи. Усе це виглядає як вирок рублю та фінансовій системі Росії загалом. Вирок не смертельний, але суворий.