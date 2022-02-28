Що означає для Росії відключення від SWIFT

З 2017 р. у Росії працює Система передачі фінансових сповіщень (СПФС). Ще в рік першого нападу на Україну, у 2014 р., Банк Росії (центробанк) протестував її. Російська система може передавати дані про транзакції в різних валютах у форматі системи SWIFT, але не залежить від її каналів. Відпочатку вона розрахована на внутрішніх користувачів, однак торік до системи підключилися десятки білоруських банків та установи з ще кількох країн. Та попри ці виключення, СПФС не може замінити SWIFT у фінансових стосунках зі світом. Імовірно, Росія знайде певні виходи з ситуації. Але їй точно доведеться вдатися до менш ефективних, затратних і не завжди легальних схем проведення міжнародних торговельних операцій.