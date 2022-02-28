Що означає для Росії відключення від SWIFT

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Російську Федерацію, точніше її банки, планують частково відключити від системи SWIFT в рамках санкцій за повномасштабну загарбницьку війну Росії проти України. Але якого удару зазнає країна-окупант та її мешканці?

Що сталося

Російську Федерацію, точніше її банки, планують частково відключити від системи SWIFT в рамках санкцій за повномасштабну загарбницьку війну Росії проти України. Ще 24 лютого, в перший день російського вторгнення, Німеччина, Угорщина, Італія та Кіпр виступали проти, але зараз на Заході всі дійшли згоди. «Практичний результат — ось він, SWIFT. Як багато в цьому слові для Російської Федерації! Відключення від глобальної фінансової цивілізації. Наші дипломати боролися цілодобово і натхненно за те, щоб усі країни Європи погодили дуже сильне і справедливе рішення відключити Росії від міжнародної міжбанківської мережі. Маємо і цю важливу перемогу», — заявив президент України Володимир Зеленський увечері, 26 лютого.

Варто зазначити, що учасниками системи SWIFT є не держави, а банки, тому Росію можливо відключити від неї й частково. На жаль, поки що так і хочуть зробити. У спільному рішенні держав Євросоюзу і G7, яке опублікували вночі 27 лютого, йдеться, що лише «окремі російські банки будуть видалені з системи SWIFT… Ці банки будуть від’єднані від міжнародної фінансової системи і це зашкодить їхній здатності діяти глобально». За поясненням німецького уряд, до списку покараних фінустанов, назви яких поки що не уточнюються, увійдуть всі «російські банки, на які вже накладені санкції, а також за потреби інші російські банки».

Справжні SWIFT-санкції були б (чи будуть) запроваджені, коли до цього переліку потраплять усі російські банки. Тоді й можна буде казати про «відключення Росії» від SWIFT.

Схоже, цей захід, який деякі аналітики називають фінансовою «ядерною зброєю» і про який говорили ще з часу анексії Криму, нарешті може стати реальністю для Росії, нехай поки що й частково. Але якого удару зазнає країна-окупант та її мешканці?

Що таке SWIFT

SWIFT, або ж повністю Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunications, — це міжнародна міжбанківська система передачі інформації, ключовий елемент глобальної фінансової архітектури. Вона дозволяє банкам-учасникам обмінюватися повідомленнями різних форматів. Це важливо і для здійснення переказів, але SWIFT — не платіжна система (як Visa чи Mastercard), а саме система передачі інформації, канал зв´язку, такий собі «меседжер» для банків з усього світу.

Юридично це кооперативне товариство, створене у 1973 р. за бельгійським законодавством, яке об´єднує понад 11 тис. учасників з майже усіх країн. Штаб-квартира SWIFT розташована в Бельгії, а тому питання відключення від неї фінустанов Росії підпорядковується європейській санкційній політиці.

Коли російські банки відключать від SWIFT?

Вже за кілька днів — стільки потрібно на процедуру формалізації рішення.

«SWIFT — це лише питання часу, дуже короткого часу, днів», — 26 лютого анонімно уточнив в коментарі Reuters голова центробанку однієї з країн, що входить до єврозони.

Як це вдарить по Росії і росіянах?

«Якщо російські банки відключать від системи SWIFT, «холодна війна здаватиметься дитячою забавкою», — визнавав голова «Сберу» Герман Греф у 2017 р. Але важливо, чи буде це відключення тотальним.

Якщо SWIFT закриють лише для деяких фінустанов РФ — це призведе до значних втрат фінансового сектору і бізнесу Росії, ускладниться експорт та імпорт, можливий дефіцит деяких товарів, точно буде обвал рубля. Але у агресора, його найбільших компаній, залишиться можливість загалом зберегти міжнародні торгові стосунки, змінивши банк для розрахунків. Звісно, з урахуванням того обмеження, що США наклали санкції на активи окремих російських банків: державні — ВТБ, «Сбер», Газпромбанк та приватні — Совкомбанк і МКБ.

Однак в вразі повного відключення від SWIFT вже не можна буде проводити фінансові операції в іноземній валюті через глобальну міжбанківську систему, передусім в доларі і євро (на які припадає близько ¾ транзакцій у SWIFT), робити платежі на корить іноземних контрагентів. «Дзеркальним» чином і партнери з-за кордону не зможуть купувати російські товари та послуги (власне тому енергетично залежні від РФ європейські країни так довго відмовлялися «покласти» SWIFT у санкційний пакет).

У будь-якому разі в росіян будуть проблеми з переказами коштів за кордон. Є навіть імовірність, що в інших країнах їм не вдаватиметься розрахуватися картками Mastercard и VISA, які в свою чергу не зможуть проводити транзакції з фінансовими організаціями Росії.

Саме через SWIFT Росія досі пов´язана із зовнішнім фінансовим світом, якщо не розглядати китайську систему міжнародних платежів CIPS та інші, але вже невеликі регіональні проекти.

Наразі немає достовірних оцінок, але зрозуміло, що втрати РФ в разі відключення від SWIFT підуть на мільярди доларів.

Чи є в Росії альтернативи SWIFT?

З 2017 р. у Росії працює Система передачі фінансових сповіщень (СПФС). Ще в рік першого нападу на Україну, у 2014 р., Банк Росії (центробанк) протестував її. Російська система може передавати дані про транзакції в різних валютах у форматі системи SWIFT, але не залежить від її каналів. Відпочатку вона розрахована на внутрішніх користувачів, однак торік до системи підключилися десятки білоруських банків та установи з ще кількох країн. Та попри ці виключення, СПФС не може замінити SWIFT у фінансових стосунках зі світом. Імовірно, Росія знайде певні виходи з ситуації. Але їй точно доведеться вдатися до менш ефективних, затратних і не завжди легальних схем проведення міжнародних торговельних операцій.

Що буде в Росії із внутрішніми рахунками та переказами?

Навіть після повного відключення російських банків від SWIFT кошти на всіх внутрішніх рахунках та в усіх валютах мали б залишитися доступними. Внутрішні розрахунки теж. Це теоретично. Але наразі перед росіянами постає інша проблема — паніка: вони масово штурмують банкомати, щоб зняти готівку. Зрозуміло, це, ймовірно, призведе до дефіциту готівки і точно — до шаленого обвалу рубля.

Чи відключали від SWIFT інші країни?

Так, у 2012-му відключали Іран з метою зупинки його ядерної програми. Підключили банківську систему країни до світу лише у 2016 р. Тоді Тегеран виконав свою частину угоди, якою передбачалося зняти загрози створення в Ірані ядерної зброї. Наслідки відключення — стрибок і так високої інфляції, девальвація нацвалюти, зниження ВВП і експорту. Країна вижила, але відкотилася в розвитку.

Чи є щось страшніше за відключення від SWIFT?

Західні санкції до РФ — це великий пакет заборон і обмежень. Серед найбільш болючих заходів фінансового впливу на агресора — згадані удари по кількох великих російських банках від США, оголошена Євросоюзом заборона на всі фінансові транзакції з Центробанком РФ, замороження 40% активів із золотовалютних резервів РФ (це можливо, бо частина ЗВР — це просто записи на балансі емітентів твердих валют — у США і ЄС). При чому йдеться про найбільш ліквідні активи. Усе це виглядає як вирок рублю та фінансовій системі Росії загалом. Вирок не смертельний, але суворий.

Олексій Шевнін

Заступник головного редактора, редактор відділу «Економіка»

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