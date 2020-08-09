Скандал с награждением бойцов: «совок» и показуха снова возвращаются  в украинскую армию?

Награждение непричастного, или к чему привел «личный контроль» Зеленского в деле о гибели трех морпехов 13 июля в районе Зайцево Донецкой области.После гибели двоих морпехов и для поиска пропавшего Ярослава Журавля из 137-го батальона президент Владимир Зеленский заявил, что берет поиски под личный контроль. К сожалению, на поисках сержанта Журавля это не отразилось — его нашел противник уже мертвым. Журналист Юрий Бутусов считает, что личный контроль президента подразумевает какое-то изучение обстановки, разбор ситуации, выводы.

Но 5 августа президент Зеленский наградил орденами тех, кто принимал участие в операции. Трое морпехов 137-го батальона были награждены посмертно, а один из выживших был награжден орденом «За мужність 3-го ступеню». В этот момент стало очевидно, что никакого «личного контроля» в этой ситуации на самом деле Зеленский не организовал и никакого понимания происшедшего нет ни у президента, ни у министра обороны Андрея Тарана, ни у главкома ВСУ Руслана Хомчака, которые подавали списки на награждение, — отмечает Бутусов.

Как пишет журналист, на видео с нашлемной камеры погибшего медика Николая Илина, четко видно и слышно, как боец, которому лично вручил орден президент, бросает офицера — командира группы и медика Илина, и сбегает с места боя. «Именно с просмотра того видео следовало начинать расследование событий по гибели трех морпехов. Это видео смотрели сотни людей, кого интересовали эти события, как можно было это проигнорировать?» — отмечает он он

Конечно, это проблема всей нашей армии, когда людей набирают всех подряд, не дают им подготовки и потому не все могут адекватно проходить проверку боем.

«Но на каком основании Верховный Главнокомандующий ПООЩРИЛ боевым орденом матроса, разведчика, который БРОСИЛ своих боевых товарищей под обстрелом врага?» — задает вопрос Бутусов.

Он остался жив, а выполнять задачу по спасению его раненого командира — Ярослава Журавля остались только один офицер — командир эвакуационной группы, и медик Илин. Награжденный за мужество, знавший обстановку, СБЕЖАЛ, а медик, который не знал обстановку, подорвался на мине и тоже погиб. А оставшийся один командир эвакуационной группы попал под обстрел, получил контузию и в одиночку уже не смог выполнить задачу. Журавель погиб от потери крови, хотя его шансы на выживание были высокими, он был командиром награжденного.

Единственный воин, который выполнял задачу до конца, был офицер, командовавший эвакуационной группой. Но этого офицера Зеленский не наградил, и ни министр обороны ни главком ВСУ, ни командование 35-й бригады почему-то его не представили к ордену.

Почему же наградили не достойного? Да потому что его отправили снимать сюжет для телевидения к отцу погибшего Ярослава Журавля. К отцу своего командира, которого награжденный за мужество испугался вытаскивать с поля боя.

«То есть дали боевой орден за участие в пиар-акции. А воину, который по-настоящему собой рисковал и проявил мужество, и сейчас находится на излечении в госпитале, орден не дали. Хотя награды нужны прежде всего тем, кто берет на себя ответственность, а не тем, кто ближе к начальству.» — возмущается журналист.

Это говорит о том, что «совок» и показуха снова возвращаются в украинскую армию. Что никакого «After action review» — разбора операции, что является одним из ключевых НАТОвских стандартов, в ВСУ нет. Это значит, что слова Зеленского о «личном контроле» — пустопорожняя болтовня — не знает Зеленский ничего о происшедшем, не интересовался и видимо не спрашивал даже.

Вместо этого президент пишет, как он целые сутки ездил по фронту и общался с солдатами, и показывает постановочные снимки с бойцами. «Владимир Александрович, так вы определитесь, для вас армия — это просто массовка, фон для съемок, или вы хотя бы чуть-чуть начнете вникать в свои обязанности и задачи как Главнокомандующего? «Личный контроль» на деле обернулся лицемерием.» — заключает свой возмущенный текст Юрий Бутусов.

Напомним, что 13 июля в районе Зайцево Донецкой области, возвращаясь с боевого задания, на растяжке подорвался разведчик 35-й бригады морской пехоты Дмитрий Красногрудь. Чтобы украинские военные могли эвакуировать тело на подконтрольную территорию, ОБСЕ согласовала с российскими боевиками «ДНР» перемирие. Боевики договоренность нарушили: обстреляли группу эвакуации, ранили сержанта Ярослава Журавля одетого в белый жилет и белую каску, которые согласно Женевской конвенции от 1949 года, являются отличительными знаками при эвакуации раненных санитарными миссиями и убили медика Николая Илина — он снимал бой на камеру на каске, пишет издание Бабель.

На видеозаписи с камеры Илина видно, что он остался в низине и не видел командира группы — тот был на возвышенности, видел медика и искал раненого Журавля, а Илин ждал его в посадке. Когда начался обстрел, Илин побежал и либо зацепил растяжку, либо по нему выстрелили из гранатомета. Медик погиб на месте. Позже боевики нашли его тело и опубликовали часть видеозаписей (о них и пишет журналист). Спустя несколько минут раздался еще один взрыв . Оставшегося в живых командира группы контузило. Обстрел продолжался, связи с Илиным не было, командир не смог добраться до раненого сержанта Журавля и отошел обратно к контрольной точке, а затем вернулся к своим позициям.

Спустя три дня, 16 июля, боевики отдали украинской стороне тело убитого командира Красногрудя, 17 июля — изувеченное тело Илина, и только 21 июля — сержанта Журавля. Он несколько дней раненый умирал в посадке.

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