Круговая порука: как скандальные украинские судьи возвращаются на должности

Судей часто критикуют за неоднозначные решения в резонансных делах. Тем не менее уволить их даже за грубые нарушения практически невозможно. Как «служители Фемиды» сохраняют свои должности при разных политических режимах – в материале РБК-Украина.

Массовое увольнение судей, нарушивших присягу, произошло 29 сентября 2016 года. Тогда Верховная рада на внеочередном заседании «пакетом» уволила почти 30 судей. Это был последний день, когда парламент мог так поступить. Спустя сутки, 30 сентября, эта функция перешла к Высшему совету правосудия (ВСП). Через четыре года многие из уволенных Радой судей смогли восстановиться в должности и вернуться на работу в столичные суды.

Большинство «служителей Фемиды» со скандальной репутацией работают в Печерском и Шевченковском райсудах, в которых часто рассматриваются дела с участием представителей политической элиты.

Особняком также стоит и Окружной админсуд Киева. Здесь подозреваемыми в захвате власти стали семеро судей во главе с главой суда Павлом Вовком и двумя его заместителями. Сейчас ни один из них не отстранен от должности.

«Подарком» судебной системе стало принятое в начале июня решение Конституционного суда, который фактически отменил уголовную ответственность судей за неправосудные решения. И хотя это решение вступит в силу только в начале 2021 года, суды первой инстанции уже начали им руководствоваться и оправдывать своих экс-коллег.

Незаменимые изгои

В столичном Печерском суде, возможно, работает больше всего судей, выносивших спорные вердикты по «громким делам». Территориальное расположение делает этот суд главной точкой, где сходятся интересы разных ветвей власти, политиков и чиновников.

Именно судьи Печерского суда во времена режима Януковича выносили решения, которые принято считать политически мотивированными. С 2010 по 2013 год здесь приговаривали к тюремным срокам Юлию Тимошенко, Юрия Луценко и экс-замминистра обороны Валерия Иващенко. Все они после Революции достоинства были реабилитированы, а их приговоры отменены. Судьи, которые их судили, начали подвергаться уголовному преследованию.

Родиону Кирееву, который судил Тимошенко, удалось сбежать. С июля 2014 года он находится в розыске, заочно ему предъявлено подозрение в вынесении заведомо неправосудного решения и грубом нарушении права обвиняемого на защиту.

Киреев от украинского правосудия скрывается в Москве, он официально зарегистрировался как российский адвокат в фирме «Правовой ресурс». Возглавляет ее Касаткин Юрий Валерьевич — член Общественного совета при местном управлении МВД РФ.

Коллеги Киреева из Печерского суда избрали другую тактику. Судья Сергей Вовк, выносивший приговоры и Луценко, и Иващенко, остался в Украине и получил подозрение в вынесении заведомо неправосудных решений. Причем ему инкриминировались действия не в политических процессах, а в судебном споре о праве собственности на автомобиль и квартиру в Киеве.

Акция протеста против неоднозначных судебных решений (Фото: Виталий Носач, РБК-Украина)

Парламент в марте 2015 года снял неприкосновенность с судьи и разрешил его арестовать. Но под стражу Вовк так и не попал. От должности судьи его отстранили всего на полтора года. В январе этого года Вовка полностью оправдали и признали невиновным. В июле это решение подтвердила апелляционная инстанция.

«Очистившись» от всех предъявленных обвинений судья Сергей Вовк стал снова выносить решения в резонансных делах: от ареста фигурантов уголовного производства об убийстве Шеремета до взыскания с государственного ПриватБанка 10 млрд гривен в пользу семьи Суркисов.

Удалось восстановиться в Печерском суде и Светлане Волковой. Эта судья была уволена решением Верховной рады 29 сентября 2016 года за нарушение присяги. Именно Волкова неожиданно отпустила из-под стражи командира «черной роты» спецназа милиции «Беркут» Дмитрия Садовника, после чего тот сбежал в Россию.

Следствие считает, что именно Садовник руководил «черной ротой» силовиков в момент расстрела «Небесной сотни» на Институтской в Киеве. Более четырех лет Шевченковский районный суд Киева судил Волкову за заведомо незаконное решение.

В августе этого года ее полностью оправдали. Но еще задолго до оправдательного приговора – в октябре 2019 года – Верховный Суд восстановил ее в должности судьи, признав незаконным и отменив решение Рады о ее увольнении. Это решение судьи объяснили тем, что Рада нарушила процедуру, поскольку Волкова якобы находилась на больничном, когда ее снимали с должности.

Таким же образом вернулась на работу еще одна судья, уволенная парламентом за нарушение присяги. Экс-заместитель главы Шевченковского районного суда Киева Наталья Сиромашенко выносила неправосудные решения против активистов Евромайдана, за что и была уволена.

Более 3,5 лет она пыталась вернуться на работу. Ей удалось сделать это только в начале 2020 года. В марте Верховный суд признал незаконным постановление парламента об ее увольнении. Причина та же – судья находилась в отпуске, когда депутаты увольняли ее за нарушение присяги.

Еще двое уволенных ранее судей Печерского райсуда – Оксана Царевич и Виктор Кицюк – сейчас как раз занимаются вопросом своего восстановления. Они оба еще в 2015 году получили от правоохранителей подозрения в вынесении заведомо неправосудных решений против активистов Автомайдана и были уволены.

В конце июня 2020 года Шевченковский суд полностью оправдал Царевич, не найдя убедительных доказательств ее вины. Дело против Кицюка этот же суд рассмотрит 29 октября. Кроме того, экс-судья близок к тому, чтобы снова надеть судейскую мантию, так как 16 января текущего года вступило в силу решение Верховного Суда, которое позволяет ему вновь претендовать на пост «служителя Фемиды».

Царевич после оправдательного приговора, несмотря на поданную прокуратурой апелляцию, пытается через Верховный суд добиться восстановления в должности судьи.

Оксана Царевич (Фото: УНИАН)

Действующая судья Печерского суда Мария-Маргарита Пылаева ранее также выносила «громкие» решения в политических делах. В декабре 2010 года именно она отправила под стражу Юрия Луценко. Это решение раскритиковал Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ).

Судья избежала увольнения из-за истечения сроков привлечения к ответственности. Сейчас она как судья-спикер комментирует прессе позицию Печерского суда по тем или иным вопросам. Пылаева категорически не согласна с критикой в адрес коллег и считает ее деструктивной.

«Критика отдельных судей как персоналий лежит вне правового поля. Потому что может иметь место мнение относительно судебного решения, а не в отношении персоналии судьи. Иначе это может иметь признаки воздействия на судью», – заявила она в комментарии РБК-Украина.

При этом Пылаева утверждает, что из-за большой нагрузки у судей просто не остается времени анализировать «любую другую информацию, кроме материалов дел, которые рассматриваются».

Судьи первой необходимости

Судья-спикер Печерского суда выражает надежду, что органы государственной власти будут работать над тем, чтобы повышать, а не снижать авторитет судебной власти в обществе. Но в действующей власти пока что не все прислушиваются к этому «пожеланию».

В начале сентября министр юстиции Денис Малюська вступил в публичную конфронтацию с судьей Сергеем Вовком из-за его решения по делу ПриватБанка. Министр считает, что эта ситуация может стать или «символом тотального краха судебной системы или началом ее возрождения».

В комментарии РБК-Украина Малюська отметил, что еще 8 сентября подал жалобу на Вовка в Высший совет правосудия – единственный орган в стране, который занимается вопросами увольнения, назначения и наказания судей. Министр требует от ВСП уволить Вовка, пока что его жалоба еще не принята к рассмотрению.

Вопрос сохранения во власти одиозных судей, по мнению Малюськи, находится в политической плоскости, а не в юридической и законодательной. Министр отметил, что только в 2019-2020 году за грубые дисциплинарные проступки были уволены 73 судьи.

«Механизмы есть, но мое субъективное мнение, что есть определенная категория судей, которые являются и влиятельными и «удобными» для тех, кто принимает решения (во власти, — ред.)», — добавил Малюська.

Как пример он привел того же судью Вовка. По его словам, пострадавший от действий судьи экс-генеральный прокурор Юрий Луценко имел все возможности добиться увольнения своего «виновника», но почему-то не сделал этого.

Член Общественного совета добропорядочности (вспомогательный орган, помогающий «отсеивать» недобропорядочных судей из судебной системы, — ред.), юрист Роман Куйбида не согласен с тем, что Высший совет правосудия эффективно очищает судебную власть.

«Система сама себя не будет очищать, кроме тех случаев, когда она делегирует в руководство этих органов (Высший совет правосудия и Высшая квалифкомиссия судей, — ред.) «агентов изменений». А сейчас там люди, которые фактически просто пытаются сохранить и «законсервировать» текущую ситуацию и самим сохраниться на должностях», – сказал он РБК-Украина.

Куйбида добавил, что и отдельные политики пытаются сохранить влияние на подконтрольных им судей. Он уверен, что здесь распространен механизм по принципу «ты — мне, я — тебе»: политическая власть исполняет пожелания отдельных фигур из судебной системы, а те, в свою очередь, выполняют пожелания политиков.

Руководство ВСП не согласно с критикой и видит проблему в другом — недостаточном законодательном урегулировании. Замглавы Совета правосудия Алексей Маловацкий уверен, что в законах должно быть четко прописано, что такое «добропорядочность судей» и как ее определять.

«Этот термин можно использовать любым способом. Любой признак, который может выходить за нормы поведения, можно интерпретировать как недобропорядочность. Например, нарушение правил дорожного движения. Поэтому вопросы, касающиеся ответственности, судейской карьеры, должны быть четко нормативно урегулированы», — считает он.

Министр юстиции Денис Малюська (Фото: Виталий Носач, РБК-Украина)

По мнению Маловацкого, заявления о недоверии общества к судебной власти ничем не подкреплены и зачастую используются политиками для манипуляций.

В то же время министр юстиции Денис Малюська признает, что Украина, подписав Меморандум с Международным валютным фондом (МВФ), взяла на себя обязательство ввести механизм «очищения» Высшего совета правосудия как ключевого органа в судебной власти. Подготовка соответствующего законопроекта уже на финальной стадии.

«Есть определенные инициативы у Офиса президента, и мы готовили некоторые тексты, но согласованная позиция скорее всего зайдет в Раду от имени президента. Я думаю, что это случится в ближайшее время, уже есть определенные тексты и они очень близки к финальной стадии», — сказал он.

Причем Малюська уверен, что прохождение этого законопроекта в парламенте будет «мегасложным».

АВТОР: ОЛЕГ ЧЕРНЫШ; РБК-Украина