Що вони собі насудили: суддя Київського апеляційного суду Галина Заришняк

«У Київському апеляційному суді можна вирішити будь-яку справу з усіма суддями, крім однієї». Зазначена теза належить прокурору Мазурику, отримання хабаря яким зафіксовано ДБР на відео. Це спонукало активістів «PROSUD»детальніше придивитися до суддів цієї установи.

Знайомтеся, суддя Київського апеляційного суду – Галина Миколаївна Заришняк.

Заришняк працює суддею з 1990 року. Тоді наказом її вперше призначено до Московського районного суду міста Києва. Майже через п’ять років після цього Указом Президента Кучми Галину Миколаївну відправляють до Київського міського суду. А вже 2005-го постановою Верховної Ради її безстроково обирають суддею в Апеляційний суд міста Києва, де вона працюватиме й до нині.

Чоловік судді Анатолій Заришняк працює в Національній академії аграрних наук, і сам є академіком. Торік НАБУ оголосило підозру ряду посадовців НААН у справі щодо розкрадання земель академії. Журналісти стверджують, що серед підозрюваних є й Анатолій Заришняк.

За даними слідства, упродовж 2013–2014 років посадовці НААН ініціювали ухвалення низки рішень, внаслідок яких понад 15 га державних земель незаконно перейшли в приватну власність. Йдеться про 138 ділянок у передмісті Києва (село Гатне), які мали статус особливо цінної землі й повинні були використовуватися винятково з дослідницькою метою.

Посадовці, яким повідомлено про підозру, голосували за виділення земельних ділянок, а згодом оформляли окремі з них на себе та близьких родичів. За даними журналістів, такі ділянки оформлені на дружину, дочку, зятя та свата Анатолія Заришняка.

Ми також детально ознайомилися з деклараціями судді Заришняк за 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 та 2019 роки. За цей час Галина Миколаївна мала хороший суддівський заробіток, а віднедавна ще й пенсію.

Чоловік Анатолій працює академіком у Національній академії аграрних наук. За весь 2019 рік ця посада принесла йому понад пів мільйона гривень доходу. Не рахуючи пенсію та викладацьку діяльність. У 2014-му одноразово продав майно за допорогові 140 тисяч гривень.

У декларацію за 2019 рік Галина Заришняк внесла чотири земельні ділянки сукупною площею майже пів гектара: три з яких записані на чоловіка Анатолія Заришняка та одна безпосередньо на суддю. Йдеться про одинадцять соток землі для садівництва в селі Новосілки Києво-Святошинського району, зареєстровані на підставі державного акту ще з 2012 року. Хоча Галина Миколаївна у своїй декларації стверджує, що набула право у 2019-му.

У той самий день, що і суддя, 0,23 гектари отримав і Анатолій Заришняк на підставі державного акта від 2007 року. Із призначенням для будівництва та обслуговування житлового будинку. Інформація про інші землі, на жаль, відсутня.

З цікавого: у декларації судді є також службова квартира від Київської міської ради площею 104,5 квадратних метрів. Досить непогано, як для двох осіб. Імовірно, мовиться про житло по вулиці Ломоносова 52а, де подружжя два роки тому було прописане. Там розташований відносно новий будинок.

Також, відповідно до реєстру, суддя Заришняк має пів квартири в Білій Церкві, що на Київщині. Йдеться про спадкові 52 кв. м, які не відображені в декларації за 2019 рік. Друга половина перебуває у власності сестри Ніни Коршун, яка теж була суддею, але склала повноваження.

Попри те, що суддя вже давно на державній службі, у 2019-му змогла обзавестись великим будинком під Києвом. Так, на своїй же земельній ділянці у Новосілках вона побудувала помешкання площею 298 кв. м і 60 кв. м господарських споруд. Із карт можна зробити висновок, що почали будувати у 2014 році, а у 2015 будинок вже був «під дахом», однак власність зареєстрували лише у 2019. Поряд – приватизована дочкою частина землі державного дослідного господарства. Ось такий вигляд будинок має зверху.

На одній із вільних ділянок у Васильківському районі вирішив побудуватися й чоловік Анатолій Заришняк. Так, незадовго до весняного карантину він зареєстрував право власності на помешкання площею 176 квадратних метрів у селі Велика Солтанівка.

Дочка подружжя – Олена Ліпухіна подавала декларацію помічниці судді Верховного суду. Раніше їй подарували квартиру площею понад 80 кв. м по вулиці Вишняківській у Києві. За житло подібної площі в цьому будинку просять 50 тисяч доларів.

Також у 2012 році Олена Анатоліївна приватизувала ділянку площею 0,11 га під Києвом для садівництва, поряд зі збудованим маєтком, який ми показували вище.

Зять Антон Ліпухін за весь 2019 рік офіційно заробив менше як десять тисяч гривень. Принаймні так написано в декларації Олени. Утім, два місяці тому він зареєструвався підприємцем і буде займатися рекламою. Також він разом із партнером Ярославом Матейшиним недавно створив ТОВ «БОССТОН МЕДІА», яке також спеціалізується на рекламі та виробництві картонної тари. Фінансових показників ще ніяких немає, бо фірмі лише два місяці.

У власності подружжя Заришняків станом на 2019 рік була лише одна атівка – кросовер Nissan Murano 2012 року випуску, придбана за 364 тисячі гривень. Зять кілька років тому придбав Hyundai Tucson за 739 тисяч гривень.

Ще в 2016 році Вища кваліфікаційна комісія визнала Галину Заришняк такою, що відповідає обійманій посаді судді. Факти сумнівної приватизації колишніх земель дослідного господарства та джерела коштів для дорогого будівництва не зацікавили членів ВККС. Тож за свою посаду вона вже може не хвилюватися. Залишається сподіватись, що в кримінальній справі про розкрадання земель винні понесуть реальне та справедливе покарання.

Розслідування «PROSUD»