Що вони собі насудили: суддя Київського апеляційного суду Олена Сітайло

Однією з умов отримання Україною макрофінансової допомоги від ЄС є проведення судової реформи. Влада зобов’язалась очистити Вищу раду правосуддя від недоброчесних і призначити нових її членів і членів Вищої кваліфікаційної комісії суддів на конкурсі за участі міжнародників.

Активісти «PROSUD» ж продовжуємо вас знайомити із суддями, яких попередній склад ВККС визнав доброчесними, попри значні сумніви в цьому.

Знайомтеся, суддя Палати розгляду кримінальних справ Київського апеляційного суду – Олена Миколаївна Сітайло.

Ще в дев’яностих Сітайло починала працювати юристкою, щоправда, недовго. Вирішила перейти на державну службу в суддівський апарат. Була консультанткою, помічницею та доросла й до суддівського крісла.

Уперше призначена суддею на п’ять років Указом президента ще в 2003 році в Дніпровський районний суд Києва. Безстроково обралася суддею вже в 2011 році, щоправда вже в Апеляційний суд міста Києва. Після реорганізації Олена Миколаївна лишилася на посаді в перейменованому суді.

Діяльність Олени Сітайло на посаді судді супроводжується двома гучними прізвищами.

По-перше, справа Юлії Тимошенко. Олена Миколаївна в складі колегії залишила без змін вирок суду першої інстанції – Печерського суду. Пізніше в резолюції Європарламенту було вказано, що тоді відбулося вибіркове правосуддя.

По-друге, Юрій Іванющенко. Прокуратура розслідувала його незаконне збагачення на 72 мільйони швейцарських франків і заволодіння 180 мільйонами державних коштів, виділених у рамках кіотського протоколу. Солом’янський райсуд Києва зобов’язав ГПУ закрити провадження, Сітайло це рішення переглядати не захотіла.

Ми оцінили доходи Олени Сітайло та її родини за останні дев’ять років, а саме з 2012-го по 2020 рік. Якщо спершу суддя отримувала досить скромну зарплату, то з 2017 року вона стрімко зросла. До прикладу за 2020 рік їх виплатили понад два мільйони гривень, що майже у 14 разів (!!!) більше, ніж її зарплата на цій же посаді у 2012 році. Минулого року суддя продала стометрову квартиру за 3,6 млн грн та автомобіль Land Cruiser Prado за 562 тис. грн.

Із першим чоловіком Гелетою Олегом Леонтійовичем суддя розлучилась у 2013. Його доходи в роки шлюбу були майже такими ж, як і в судді.

З 2014 року чоловіком судді став Ігор Самотой. Якщо вірити деклараціям, то у 2014-2016 роках він узагалі не мав доходів. У 2017-му йому виплатила кіпрська компанія майже 400 тисяч гривень. А у 2019-2020 роках мав дуже маленькі доходи від адвокатського об’єднання «Алтекса».

В Олени Сітайло та її сина Леонтія є невеличка квартира в Новограді-Волинському Житомирської області площею 38,5 кв. м ще з 2007 року, яку їм подарував батько судді.

Із 2013 року вона проживала в столичній квартирі площею 104 кв. м. Із договору, який є у її суддівському досьє випливає, що вона розташована в новобудові на Лабораторному провулку 6. Квартира була приватизована колишнім чоловіком судді Гелетою вже після розлучення у вересні 2013 році. У лютому 2016 року він подарував її сину та судді. Цікаво, що, відповідно до договору, ринкова вартість квартири складала 1,08 млн грн. Саме цю квартиру суддя продала у 2020 за 3,61 млн грн. Тобто виходить, що за 4 роки її ціна зросла у понад 3 рази. Але і ця ціна на вигляд сумнівна, оскільки, відповідно до даних спеціалізованих сайтів , ринкова ціна квартир такої площі в цьому будинку стартує від 190 тис. доларів, тобто від 5,1 млн гривень. До речі, саме в цьому будинку мав на 40 кв. м більшу квартиру і відомий суддя Євгеній Аблов. У 2016 році він її продав за 9,1 млн грн.

Після продажу попередньої квартири, а саме в листопаді 2020 року неповнолітній син судді придбав квартиру, площею 108 кв. м у мажорному ЖК «Бульвар Фонтанів» у центрі Києва. Ринкові ціни в цьому ж будинку на схожі квартири стартують від 400 тис. дол., тобто від 10,8 млн грн. Однак тут проявилась характерна для суддів властивість: купувати майно в рази дешевше від його ринкової вартості. Якщо вірити декларації, цю квартиру придбано за 3 млн грн., тобто у понад 3 рази дешевше, ніж на ринку.

Але і це не найдорожча нерухомість. Суддівська родина користується симпатичним будинком у Хотові під Києвом. Це власність матері Галини Сітайло. Із декларацій випливає, що ним користується саме суддя з 2013 року. Цікаво, що площа будинку 290 кв. м, але у 2017 відбувся поділ і суддя декларує вже користування лише 187 кв. м.

Цей будинок привернув особливу увагу, бо зі спеціалізованих сайтів випливає, що це помешкання виставили на продаж за 549 тисяч доларів або ж за 15 мільйонів гривень за нинішнім курсом. І це якраз цей будинок.

Тепер – найцікавіше. Будинок записаний на Галину Сітайло, яка ще в середині 2000-х отримувала дохід від управління освіти і науки Новоград-Волинської міської ради. А ось на цьому сайті її вітають як шкільну вчительку. Важко осягнути, як пенсіонерці без бізнесу вдалося звести такий дороговартісний будинок із мармуровим оздобленням. Зрештою, для судді у 2013 році це теж було неймовірно.

Натомість транспорт суддя задекларувала лише один. Це новенький кросовер Toyota Highlander 2019 року випуску. Олена Миколаївна, якщо вірити декларації, почала ним користуватися в кінці минулого року. Автівка належить Воронюку Андрію Федоровичу, котрий родом із Новограда-Волинського, як і сама суддя. До того ж раніше вона у Воронюка купувала позашляховик LAND CRUISER PRADO.

Очевидно, що, навіть попри значні заробітки, виникає чимало запитань щодо того, як судді вдалось набути таке коштовне майно, особливо в період, коли зарплата не стала так стрімко зростати. Судді Олені Сітайло пощастило пройти кваліфікаційне оцінювання ще на початку його впровадження у 2016 році. Чи знали члени комісії вартість маєтку, яким користується суддя, можна лише здогадуватися, оскільки записи тодішніх засідань відсутні.

Розслідування «PROSUD»