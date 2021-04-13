Що вони собі насудили: суддя Київського апеляційного суду Тетяна Невідома

9–11 березня 2021 року Всеукраїнський з’їзд суддів обрав суддю Конституційного суду, 4 членів Вищої ради правосуддя, а також членів іншого важливого суддівського органу, який залишився поза загальною увагою – Ради суддів.

Рада суддів України – найвищий орган суддівського самоврядування з достатньо широкими повноваженнями. Сама ця рада буде делегувати представників до конкурсної комісії, яка й обиратиме нові ВККС і ВРП. Тому важливо розуміти, хто входить до складу цієї важливої установи.

Знайомтеся, суддя Київського апеляційного суду – Тетяна Олексіївна Невідома.

Тетяна Невідома працювала в суді з самого початку своєї кар’єри. Уперше стала суддею в харківському суді ще за радянської доби, а саме 1990-го року. Однак у 1999 році постановою Верховної Ради переведена до Києва у звичайний районний суд. У 2010 році перейшла до Апеляційного суду міста Києва безстроково. Там уже довгий час головував скандальний суддя Антон Чернушенко, який зник у 2015 році після обшуку в його кабінеті та повідомлення про підозру та донедавна переховувався.

Активісти «PROSUD» проаналізували всі майнові декларації Тетяни Невідомої за 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 та 2020 роки. З 2017-го суддя почала отримувати солідну зарплату – від мільйона гривень. За 2019-й задекларувала 2,16 мільйони, а у 2020 ще більше — 2,19 млн. І це при тому, що у зв’язку з карантином 5 місяців цього року суддя отримувала лише 47 000 грн. Ще у 2019 відчужила автівку Volkswagen Tiguan за 423 тисячі гривень.

Чоловік Василь Невідомий теж заробляє непогано. За підсумком 2019 року отримав 2,8 мільйони зарплати, а у 2020 лише трохи менше – 2, 11 мільйони. У 2017-му продав позашляховик Toyota FJ cruiser удвічі дорожче ніж придбав.

Родина з 2002 року користується квартирою, наданою їм Шевченківською райдержадміністрацією міста Києва. Житло площею 135 кв. м за останньою оцінкою коштує 374 тисячі гривень і, мабуть, розташоване по вулиці Єреванській 30. У цій же квартирі донині прописані батьки судді: Вожова Надія та Вожов Олексій, які до отримання житла мешкали в Харкові. Вірогідно, їх переселили, аби отримати побільше квадратних метрів як для «великої сім‘ї».

У декларацію суддя Невідома також вписала сім земельних ділянок сумарною площею 1, 35 га, шість із яких належать чоловіку та одна в оренді. Йдеться про Харківську, Херсонську та Київську області. Усі вони зареєстровані в середині 2000-х, тож їх немає в реєстрі нерухомості.

Однак на чоловікові реєстр показав будинок у Полтавській області площею 53, 2 кв. м, придбаний ще в 2006 році, але чомусь не відображений у суддівській декларації. До слова, чоловік нині працює членом Рахункової палати. Там же описана вся його біографія, з якої випливає що Василь Іванович на державній службі все життя.

З 2015 року суддя декларує начебто недобудований будинок у с. Крушинка Васильківського району на Київщині. Активісти «PROSUD» знайшли цей будинок і здійснили довкола нього кілька обльотів. Виявилось, що це досить дорогий маєток, який ззовні має завершений вигляд. Крім того, на подвір’ї помітні власний басейн і професійно облаштоване озеленення.

З карт Google Earth видно, що будівництво розпочалось як мінімум у 2010 році, і з 2016 року його вигляд не змінюється. Дуже сумнівно, що через 11 років він і далі недобудований. Швидше за все, його просто не вводять в експлуатацію, щоб не платити податки на нерухомість. Ще це дозволяє судді не вказувати метраж будинку та його вартість, що перешкоджає встановити відповідність витрат родини судді з їхніми офіційними заробітками. Однак його зовнішній вигляд свідчить, що витрати на його будівництво були доволі значними. А оскільки почалось будівництво 2010-го, коли у службовців зарплата не була такою високою, то питання до джерел їхнього походження однозначно виникають.

До речі, у розділі незавершених будівництв є і квартира площею 65 кв. м, яку суддівське подружжя придбало на підставі інвестиційного договору.

Про дочку Невідомих мало що відомо. Альона Невідома прописана у батьківській службовій квартирі та має частку в єдиній фірмі ТОВ «ЕКО ІНВЕСТ», куди внесла 21 тисячу гривень у статутний фонд.

У декларацію Тетяна Невідома записала дві автівки: чоловікову АUDI А3 2015 року випуску майже за мільйон і власну Volvo XC 60 за півтора.

Ще на початковому етапі оцінювання суддів у рамках кваліфікаційного оцінювання в 2016 році Тетяна Невідома колегією була визнана такою, що здатна здійснювати правосуддя. Це відбувалось без участі Громадської ради доброчесності, а тому незручних питань щодо статків їй точно не ставили. Тепер же, як член ради суддів, Невідома буде не лише працювати просто суддею, але й впливати на судову систему, зокрема, брати участь у формуванні конкурсних комісій до ВККС та ВРП.

Розслідування «PROSUD»