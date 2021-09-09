У Вищу раду правосуддя за елітним житлом та преміум-авто?

Нині у Вищій раді правосуддя немає голови: у попереднього очільника відомства Андрія Овсієнка спливли повноваження ще в березні. Відтоді і до сьогодні чинні члени ВРП не можуть визначитись, кого хочуть бачити своїм керівником. Тож поки функції голови виконує Олексій Маловацький, до роботи і статків якого є дуже багато запитань у суспільства.

Знайомтеся – виконувач обов’язків голови Вищої ради правосуддя – Олексій Володимирович Маловацький.

Відповідно до офіційної біографії, розміщеної на сайті Вищої ради правосуддя, Маловацький працював юрисконсультом у приватних юридичних бюро, був директором власної фірми «Юс новітас», депутатом Київської міської ради.

На виборах 2014 року обіймав посаду заступника керівника юридичної служби Петра Порошенка та керував юридичним відділом партії «Блок Петра Порошенка» під час виборів до Верховної Ради. Брав участь у виборах народних депутатів у списку БПП під № 84.

У травні 2015 року Верховною Радою призначений членом ВРЮ (ВРП). За інформацією «Слідство інфо», збором голосів за Маловацького тоді займався нардеп-втікач Онищенко, який домовлявся з Юлією Тимошенко, щоб члени її партії підтримали його на таємному голосуванні. Потім нардеп Власенко підтвердив, що Маловацький – суто політичний призначенець, хоча явно не відповідає вимогам до члена ВРП.

У лютому 2019 повторно обраний членом Вищої ради правосуддя з’їздом адвокатів України, попри пряму конституційну заборону для однієї особи обіймати цю посаду двічі поспіль. Про це навіть було згадано в останньому висновку Венеційської комісії щодо законопроєкту № 3711.

На посаді члена ВРП Маловацький займав типову позицію представника системи – покривав недоброчесних і долучався до переслідування тих, хто становить загрозу системі.

Саме він був активним захисником суддів Майдану, зокрема дуже проявився у відмазуванні судді Чауса. Допоміг і судді Кицюку – спершу уникнути ганебного звільнення, а потім – повернутись на посаду судді.

Під час винесення рішення про звільнення з посади «символу судової корупції» Артура Ємельянова не лише виступив проти цього, але й написав окрему думку. Такожвиступав за те, щоб Ємельянову замість ганебного звільнення, дати можливість піти у відставку зі збереженням статусу судді та довічного утримання.

На конкурсі до Верховного Суду був доповідачем щодо кандидатури Валентини Сімоненко. У підсумку її призначили, попри очевидну безграмотність і негативний висновок Громадської ради доброчесності. Він також був доповідачем у дисциплінарному провадженні щодо Сімоненко за встановлене НАЗК порушення нею правил декларування. У результаті справу закрили без будь-якого покарання.

Під час розгляду дисциплінарних скарг Маловацький теж допомагає суддям уникати відповідальності. Так, вінне побачив жодних проблем у тому, що суддя Цюкало збрехав на кваліфікаційному оцінюванні та сумнівно отримав три земельні ділянки та ще й не задекларував їх.

Розглядав скаргу на суддю Печерського суду Шапутько, яка очевидно затягнула справу щодо ДТП за участі судді ОАСКу Качура і таким чином звільнила його від відповідальності. Маловацький не побачив жодних порушень у діях Шапутько, чим явно сприяв круговій поруці серед суддів.

За його заявою ВРП звернулася до ГПУ, СБУ, НПУ, Мін’юсту та МЗС щодо оцінки дій ГО «Центр протидії корупції» та його голови правління В. Шабуніна. Так неадекватно ВРП відреагувала на коментарі у фейсбуці,пов’язані із відмовою звільнити суддю Євгена Аблова. ВРП назвала дії активістів погрозами насильством і перешкоджанням діяльності Вищої ради правосуддя. Загалом Маловацький вороже ставиться до громадських організацій і неодноразово публічно заявляв, що вони загрожують конституційному суверенітету України.

Маловацький явно сприяв переслідуванню суддів, які протидіють корупції та круговій поруці та мають підтримку у громадськості. Зокрема, активно блокував призначення суддею Катерини Застрожнікової. Єдиною причиною затягування з її призначенням був її чоловік – суддя у відставці Фомін, який ухвалював багато рішень, що дозволяли НАБУ проводити розслідування, зокрема і щодо Павла Вовка. Така поведінка викликала значний суспільний резонанс.

Відзначився і в переслідуваннях суддів Вищого антикорупційного суду. Зокрема, він був доповідачем у справі за скаргою Національної асоціації адвокатів на суддів Маслова, Строгого та Федорак, які вимушені були заявити про незаконні дії Маловацького та тиск на них із боку ВРП.

А от голову ОАСКу Павла Вовка він активно захищає. Голосував проти задоволення клопотання прокуратури про відсторонення Вовка та інших суддів ОАСКу. Тоді ВРП вирішила, що Вовк взагалі не є підозрюваним. Коли ж суддя Вищого антикорсуду Андрій Біцюк зайняв іншу позицію, то ВРП залучили до тиску на нього. Адвокати суддів ОАСКу подали скаргу на нього і Маловацький, як доповідач, досить оперативно їх розглянув і рекомендував відкрити провадження. А засідання відбувались одночасно з розглядом Біцюком клопотань НАБУ про продовження строку досудового розслідування. У підсумку ВРП притягнула Біцюка до дисциплінарної відповідальності у вигляді попередження.

До речі, у грудні 2019 року, уже після того, як у ВРП відмовились відсторонити Вовка від посади ОАСК ухвалив рішення, яким назвав законним повторне обрання Маловацького та Гречківського членами ВРП, що прямо заборонено Конституцією.

Окрім цього, за нашою інформацією, саме він є ініціатором заяви пресофісу ВРП, у якій фактично звучать погрози суддям, які голосували за постанову Пленуму Верховного Суду із засудженням дій суддів ОАСКу.

Маловацький є одним із найактивніших противників судової реформи із залученням міжнародних експертів і громадськості. Також активно виступає проти Антикорупційної стратегії, розробленої НАЗК.

Член ВРП потрапляв і в корупційні скандали. Відповідно до розслідування журналістів «Схеми» його родина причетна до сумнівного отримання ТОВ «Аркона Газ-Енергія» спецдозволу на розробку газового родовища в Полтавській області.

Ця маловідома компанія без аукціону отримала право 20 років добувати газ і заплатила за це усього 3,8 мільйона гривень. Тоді як «Нафтогаз» був готовий заплатити за це 45 мільйонів гривень.

За даними журналістів, через 2 тижні після такої успішної угоди в компанії змінились власники. Ними стали офшорні компанії. Однак попередні власники отримали майже по 1,4 мільйона гривень від дружини члена ВРП – Наталії Маловацької. Журналісти вважають, що фактично саме вона отримала контроль над фірмою.

Дружина відмовилася це коментувати, а Олексій Маловацький усе заперечив. За цим фактом зареєстрували кримінальне провадження, яке розслідує НАБУ.

Ми проаналізували доходи родини Маловацького за всіма наявними в публічному доступі деклараціями. Член ВРП регулярно має високу зарплату.Найбільше йому виплатили у 2019-му аж 3,3 млн грн. До цього на пару з дружиною продав столичну квартиру. Дружина посадовця – Наталія Маловацька працює приватним нотаріусом. Найбільш плідним для неї виявився 2017 рік, коли вона заробила 1,6 млн грн, не рахуючи половини проданої квартири.

Відповідно до декларації Олексія Маловацького за попередній рік, у його власності є квартира площею 43 квадратні метри ще з 2007 року вартістю в 50 тисяч гривень за останньою оцінкою. Це житло в центрі Києва по вулиці Саксаганського. Там, судячи з усього, розміщений офіс його дружини. У реєстрі лишився запис про іпотечний договір щодо вказаного житла. Відповідно до нього, член ВРП мав би виплатити за це житло понад мільйон гривень (120 тисяч доларів) до 2017 року.

У 2017-му Наталія Маловацька придбала дві квартири неподалік, на тій же вулиці у столиці площами 57 та 64 квадратні метри. За обидва об’єкти вона заплатила 6,87 мільйони гривень, або 258 тисяч доларів. Згодом у 2018-му помешкання об’єднали в одне. Вийшла трикімнатна квартира площею 118 кв. м. У подальших деклараціях вказується вже об’єднана квартира без оціночної вартості.

Йдеться про елітний ЖК Royal Tower. Ціна за квадратний метр у цьому будинку, відповідно до профільних сайтів із продажу нерухомості, дуже висока – від 3 тисяч доларів. Ми замовили оцінку на офіційному сайті фонду держмайна, відповідно до якої дві квартири разом вартують майже 11 мільйонів гривень.

І тут виникають цілком обґрунтовані запитання щодо достатньої кількості грошей у родини Маловацьких для таких коштовних покупок. У 2017 році Маловацький лише почав отримувати захмарні зарплати. До цього вона була не така велика і купити ці квартири він міг лише коштом інших джерел. У нього справді були значні готівкові заощадження невідомого походження, але і тут відбувались цікаві метаморфози.

29 березня 2017 року Маловацький подав щорічну декларацію за 2016 рік, де вказує, що в родини є 190 000 доларів готівки. Цього ж дня вони купують першу квартиру у Royal Tower. А через 18 днів подає виправлену декларацію за цей же ж рік , де вже вказує, що готівки у них 420 000 доларів. Ви вірите, що член ВРП забув про 230 000 доларів кешу? Та й звідки такі суми в маловідомого юриста. На вигляд це, наче після придбання квартири Маловацький зрозумів, що у них явно не сходиться офіційний дебет із кредитом, от і домалювали 230 000 дол. готівки.

Також у подружжя є дві земельні ділянки в селі Горбовичі Київської області. На них розміщений маєток площею 445 квадратних метрів. Будинок оснащений зимовим садом, тренажерною залою, ліфтом і вісьмома житловими кімнатами.За оцінкою на момент реєстрації, помешкання коштувало понад 260 тисяч доларів. Джерела походження таких значних коштів невідомі.

Цікаво, що відповідно до технічного паспорта, маєток будувався з листопада по грудень 2012-го, тобто близько двох місяців. Однак згідно із супутниковими фото, помешкання уже мало побудований вигляд ще в травні 2011 року. Це говорить про те, що Маловацький просто збрехав в офіційному документі. Очевидно, будівництво було самочинне без відповідного дозволу державного будівельного контролю, а потім легалізувалося без сплати штрафу.

Отже, маємо велику квартиру в центрі столиці та просторий маєток за межами міста. До речі, Маловацький також декларує корпоративні права від двох компаній. І обидві є не те що би масштабними. До прикладу ТОВ «ЮРИДИЧНА КОМПАНІЯ «ЮС НОВІТАС»» не має свідоцтва ПДВ, а отже, з обмеженням у виручці. Відповідно до фінансових звітів, її чистий прибуток, якщо він взагалі є, мізерний.

Також у члена ВРП досі лишається частка в 1% у ТОВ «ФІНАНСОВЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ», окрім нього, серед засновників – офшорна компанія із Сейшельських островів і з десяток людей. Ця фірма збиткова з 2008 року.

Тим не менш, родина Маловацьких змогла витратити щонайменше пів мільйона доларів на нерухомість. Враховуючи неприбуткові фірми, маємо припущення: тіньова адвокатська практика без сплати податків і сумнівні доходи, обіймаючи посаду члена ВРП.

Тепер щодо автомобілів Маловацького. Офіційно його родина користується лише двома: це BMW X4 2015 року випуску, придбана за півтора мільйона гривень, та трохи старіша Infinity QX70 2013 року, придбана за 875 тисяч гривень.

Це лише маленька частина інформації щодо нинішнього очільника ВРП Олексія Маловацького. Але навіть її більш ніж достатньо, щоб зробити однозначний висновок щодо його доброчесності. Уже невдовзі саме цим має зайнятись Етична рада.

Розслідування «PROSUD»