Як судді, депутати, прокурори яких зловили п’яними за кермом — уникали покарання

У Києві в ніч на 22 липня водійка Audi в’їхала у стовп, а потім ще й врізалася у дерево, лише дивом не зачепивши пішоходів. Водійкою виявилась суддя Деснянського райсуду Києва Світлана Колегаєва, яка ймовірно, була нетверезою.

За останні кілька років щороку фіксують, в середньому, понад 113 тисяч випадків нетверезого кермування по всій країні. Однак це ще не означає покарання для людей, яких спіймали за кермом напідпитку. Журналісти «Слідство.Інфо» зібрали і дослідили кілька найбільш кричущих випадків, коли після рішення суду впливові нетверезі водії — депутати, прокурори, правохоронці — уникали покарання.

Як подовжити молодість через суд

Торік в ніч 6 червня на суддю Окружного адмінсуду Києва Любов Маруліну склали адмінпротокол за керування напідпитку. Згідно з повідомленням патрульних, суддя керувала автівкою Lexus з ознаками сп’яніння — нечіткою мовою, запахом із рота. Втім, перевірити рівень алкоголю в крові Маруліна відмовилася.

Протокол відправили на розгляд в Дарницький райсуд Києва, і розглядати його почали аж 31 серпня. Засідання кілька днів відкладали, аж поки не настав останній день строку, коли Маруліну можна було б притягнути до відповідальності. Першу суддю, яка розглядала цю справу, усунули через відвід, і, згідно з авторозподілом, справа перейшла на розгляд голові суду Тетяні Щасній — яку ще у 2019 році спеціальна комісія рекомендувала звільнити за незадекларовані статки.

І для того, щоб ця справа потрапила саме до Тетяни Щасної, схоже, були внесені зміни у кваліфікацію справи — з адміністративного правопорушення воно перетворилося на справи неповнолітніх. Відповідно до звіту авторозподілу, Щасна — єдина з 18 суддів Дарницького райсуду мала «відповідну» кваліфікацію і не перебувала у відпустці.

Відповідно до строків, Тетяні Щасній залишалося лише закрити справу — три місяці від складання протоколу минули ще до її призначення. Суддя так і зробила — та обґрунтування обрала інше.

Суддя отримала письмові пояснення Маруліної, де та розповіла свою версію подій. Мовляв, у той вечір автівкою керувала не вона особисто, а її подруга, а патрульні «безпідставно» склали адмінпротокол.

Такі ж свідчення надала і подруга судді, яка зазначила, що в той вечір Маруліна не вживала алкоголь, а погано почувалася. На водійське місце вона сіла вже після того, як автомобіль припаркували. Відтак, Щасна вирішила, що її колега з Окружного адмінсуду Києва Маруліна не керувала автівкою в той вечір.

План перший: ніхто не винен

Випадки, як із Маруліною, коли після фіксації нетверезого кермування людину виправдовують — далеко не поодинокі. Так було і з колегою Маруліної з Шостого окружного адмінсуду Костянтином Бабенком. Суддя Печерського райсуду Києва Світлана Смик вирішила, що Бабенко не керував автівкою, тож закрила справу — втім, відео, яке отримала редакція видання, доводить протилежне.

У листопаді 2019 року столичні патрульні спіймали експрокурора з Тернополя Ігоря Мукана, звільненого раніше за погрози колезі. Мукан створив аварійну ситуацію на дорозі, після чого його зупинили. Чоловік, як йдеться в постанові, вийшов з автівки, хитаючись, від нього несло «специфічним» запахом. З правоохоронцями ексслужбовець спілкувався зухвало, переконуючи їх у тому, що повністю тверезий. Та огляд так і не погодився пройти.

На початку 2020 року цей адмінпротокол потрапив до судді Шевченківського райсуду Києва Дмитра Мальцева. Він зазначив, що з записів із нагрудних камер поліцейських «неможливо встановити», чи справді Мукан відмовився проходити огляд на рівень сп’яніння. Тож суддя справу закрив — «у зв’язку з відсутністю складу адміністративного правопорушення».

Часом трапляються випадки, коли водія, якого спіймали напідпитку, визнають винним, утім не карають. Так, ще у 2014 році суддя Бродівського райсуду, що на Львівщині, Анна Бунда розглянула протокол про нетверезе керування мопедом Павлом Батійовським. Те, що чоловік був напідпитку, підтверджували письмові пояснення свідків та результати «драгера», яким поліцейські вимірюють рівень алкоголю. Та Бунда винесла досить милосердне рішення — «покаравши» порушника лише усним зауваженням. Справу закрили за малозначущістю.

Роком пізніше ця постанова судді Анни Бунди привела її саму до суду. Навесні наступного року вона свідчила у Личаківському райсуді Львова щодо конфлікту інтересів при ухваленні цього рішення. Як виявилося, Павло Батійовський — зведений брат судді Бунди.

План другий: забракло часу?

На початку лютого в Україні запрацювали зміни до законів, зокрема щодо притягнення до відповідальності за нетверезе керування. Відтепер суд має один рік, щоб розглянути протоколи патрульних та призначити покарання порушнику. До цього судді мали встигати зробити це за три місяці, що виходило далеко не завжди.

До прикладу, колишній суддя Оболонського районного суду Києва Максим Тітов, свого часу затягнув строки у понад двох десятках справ щодо водіїв. Як йдеться у його висновку про недоброчесність, таким чином він допоміг уникнути покарання 22 особам. Зрештою, ці факти не стали перепоною для кар’єрного підвищення Тітова — тепер він працює у Верховному Суді.

Рекордсменами ж щодо затягування строків є судді Печерського райсуду столиці. Деколи протоколи про п’яне водіння там можуть розглянути не кількома днями пізніше, а через місяці — ба навіть роки. Так, суддя Світлана Смик в одному з випадків розглянула протокол про порушення правил дорожнього руху через 787 днів, а в іншому — через 817 днів.

«Суддя Смик закривала за строками 76% справ, які до неї надходили, — стверджує юрист Роман Маселко. — За останні два роки це понад 240 водіїв. Схожа статистика і у судді Білоцерківця з цього ж суду».

Неодноразова проблема

Згідно з дослідженням DEJURE, станом на 2019 рік майже половина (42%) усіх справ щодо нетверезого водіння закриваються без покарання. В деяких випадках це відбувається, звісно, через порушення у фіксуванні самого порушення та неналежну роботу самих поліцейських, стверджують аналітики. Та і «допомога» від суддів — теж непоодинокі випадки.

Як приклад юрист наводить історію про нетверезе водіння ексдепутатки Людмили Костенко. Торік столичні патрульні зупинили її автівку через вимкнені фари. Правоохоронці помітили в жінки ознаки сп’яніння та склали адмінпротокол. Поряд із депутаткою сидів також нетверезий тодішній заступник мера Києва Володимир Слончак. Він агресивно поводився і навіть побив патрульного.

Через два місяці протокол в Солом’янському райсуді Києва розглядала суддя Світлана Горбатовська. На засіданні ексдепутатка повністю визнала свою вину в порушенні правил дорожнього руху, хоч і зазначила, що алкоголю не вживала. Костенко попросила передати на розгляд трудовому колективу компанії «Піта-Хліб». Горбатовська, дослідивши матеріали та позитивну характеристику жінки від фірми, погодилася на таке «покарання».

Окремі судді постійно допомагають нетверезим водіям, використовуючи при цьому щоразу вишуканіші способи.

Так, у 2015 році Струков «виправдав» керівника обласного управління Нацбанку Михайла Городницького тим, що чоловік вимушений був випити коньяк замість ліків.

В Октябрському райсуді Полтави Олександр Струков був чи не «монополістом» у справах про нетверезе водіння. У 2017 році він ухвалив рішення щодо понад 300 таких протоколів. Фактично кожен четвертий протокол він розглянув запізно, тож понад 80 водіїв залишились без покарання.

Автор: Марія Горбань; «Слідство.Інфо»