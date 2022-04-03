Русская армия военных преступников под Киевом: массовые убийства мирных жителей и воровство женских трусов

По мере того, как российские войска бегут из занятых ими населенных пунктов в Киевской области, журналисты и представители украинских властей начинают составлять представление о том, какой ужас происходил там во время оккупации.

В субботу репортеры агентств Франс-пресс и Рейтер побывали в городе Буча неподалеку от украинской столицы и увидели, что только на одной из его улиц лежат около 20 тел мужчин в гражданской одежде отмечает BBC.

Материал содержит шокирующие подробности, кадры и фотографии (18+).

New Srebrenica. The Ukrainian city of Bucha was in the hands of 🇷🇺 animals for several weeks. *Local civillians were being executed arbitrarily*, some with hands tied behind their backs, their bodies scattered in the streets of the city.#RussianWarCrimes pic.twitter.com/outzejdidO — Defence of Ukraine (@DefenceU) April 2, 2022

На фотографиях, которые сделали журналисты Франс-пресс, видны тела убитых и значительно разрушенный город, контроль над которым украинские власти вернули на этой неделе. Похожие снимки также сделали репортеры агентства Рейтер, на них также видны тела погибших в гражданской одежде, сожжённые машины и дома, поврежденные снарядами и ракетами.

Буча. Казненные русскими солдатами мирные граждане Украины

В субботу заместитель министра обороны Украины Анна Маляр заявила, что украинская армия полностью вернула контроль над Киевской областью. В районе Бучи долгое время шли ожесточенные бои.

Данные о погибших мирных жителях также подтверждает украинский журналист Дмитрий Комаров, который опубликовал репортаж из города на канале Одесской киностудии в YouTube.

16 из 20 тел, которые увидел фотограф Франс-пресс, находились на тротуаре или около бордюра. Еще трое погибших остались посередине дороги, а один был во дворе разрушенного дома.

Рядом с одним из тел лежал открытый паспорт гражданина Украины, руки этого человека были связаны за спиной куском белой материи. У еще двоих погибших людей белые повязки были на руках.

Местные жители рассказали агентству Рейтер, что во время оккупации российские войска заставляли их носить такие повязки постоянно. Мэр Бучи Анатолий Федорук сказал в интервью Франс-пресс, что эти повязки были признаны «показать, что люди не вооружены».

Среди убитых в Киевской области — семья сельского старосты

Мотыжин. Расстрелянные русскими солдатами мирные жители Украины. Две женщины и четверо мужчин. Убиты выстрелом в затылок. У некоторых людей руки связаны за спиной.

Ольга Сухенко была старостой села Мотыжин к западу от Киева. Она пропала без вести — предположительно, была похищена 23 марта. Об этом писали украинские СМИ.

Теперь же, когда российские войска ушли, тела Сухенко, ее мужа и сына были найдены прикопанными в яме — в одной из братских могил. Некролог всей семье несколько часов назад появился в сельской группе в «Фейсбуке».

«Мертвые гражданские на обочине трассы в 20 км от Киева, Киевская обл., Украина. Под одеялом 4 или 5 мертвых голых женщин, которых пытались сжечь на обочине. Оккупанты изнасиловали женщин, а после пытались сжечь их тела», — украинский фотограф Михаил Палинчак



Убитые россиянами жители Бучи

Как они погибли?

По его словам, среди погибших были как мужчины, так и женщины, и он видел в том числе тело 14-летнего подростка. Федорук утверждает, что на улицах города по-прежнему есть машины, в которых находятся «целые погибшие семьи: дети, женщины, бабушки и мужчины».

На снимках, которые распространяет агентство Рейтер, видны останки по меньшей мере одной женщины. По оценке журналистов Франс-пресс и Рейтер, некоторые тела, возможно, пролежали на дороге несколько дней или даже недель.

Фото: REUTERS

Местные жители заявили агентству Рейтер, что эти люди погибли от рук российских военных, которые оккупировали город в течение месяца. «Всех этих людей застрелили, убили, в затылок», — цитирует Франс-пресс мэра Бучи.

Один из убитых лежит около своего велосипеда. Тело другого человека осталось в нескольких метрах от его собственного дома — об этом репортерам Рейтер рассказал один из соседей по имени Василий, его близкий друг.

Мотыжин. Русские солдаты пытали этого мужчину, а затем скинули в люк и там закрыли умирать.

Жизнь в условиях оккупации Василий описал репортерам Рейтер так: «Мы две недели сидели в подвале. Не было ни еды, ни света, ни отопления, чтобы согреться. Воду мы нагревали на свечках. Спали в валенках».

Мэр Бучи утверждает, что некоторые из погибших были убиты при попытке переправиться через речку Бучанка, чтобы попасть на подконтрольную Украине территорию. Федорук рассказал Франс-пресс, что власти города уже похоронили в братской могиле 280 погибших во время российского вторжения. В интервью Рейтер он оценил число убитых мирных жителей в 300 человек.

Братская могила

Федорук рассказал Франс-пресс, что власти города уже похоронили в братской могиле 280 погибших во время российского вторжения. В интервью Рейтер он оценил число убитых мирных жителей в 300 человек.

Фото: AFP

О появлении в Буче братских могил украинские СМИ сообщали еще 13 марта, на тот момент директор Ирпеньского городского центра первичной медико-санитарной помощи Андрей Левковский писал в своем «Фейсбуке» о захоронении 67 мирных жителей.

По словам Федорука, останки людей все еще лежат на улицах, поскольку в городе не закончили работу саперы, их можно будет убрать только «через три-четыре дня».

Агентство Рейтер попросило прокомментировать ситуацию администрацию президента россии и российское министерство обороны, однако они ответа не дали.

На этой неделе корреспондент Би-би-си Джереми Боуэн увидел на дороге в другом районе Киевской области, между селами Мрия и Мыла, еще 13 тел, некоторые из них, возможно, были украинскими военнослужащими.

Воровали даже женские трусы: как рашисты из-под Киева бежали

Репортаж агентства УКРИНФОРМ.

Последние два дня мы первыми шли за оккупантами, которые спешно отступали от Киева

В первый день мы прошли пешком от Бузовой через Житомирскую трассу, этнокомплекс «Украинское село», воинскую часть, через лес и поле вплоть до Николаевки… На следующий день, первого апреля, мы продолжили движение от Хмельной до населенных пунктов Козинцы, Немешаево, Мироцкое, Блиставица, Гостомель, Раковка, Демидов, Дымер, Катюжанка, Феневичи, затем пошли в обход полями и лесами, потому что оккупанты за Феневичами взорвали мост.

Целью нашей группы, которая состояла из разных военных подразделений, было проехать вплоть до белорусской границы, чтобы убедиться, что оккупантов на нашей территории уже нет. А если кто-то еще есть, то добить. Но мы смогли дойти только до Иванкова, потому что рашисты, убегая, взорвали мост перед самим Иванковом через реку Тетерев. И в радиусе ближайшей досягаемости другого моста нет.

С самого начала нашего маршрута нас встречают руины, смерть и целые улицы, а то и села, которые уже просто непригодны для жизни. В Бузовой несколько недель на улице лежали тела убитых гражданских, на Житомирской трассе расстрелянная женщина так и продолжала сидеть в своем автомобиле, только почерневшие ноги свисали. Но трупы убитых мирных жителей оккупантов абсолютно не волновали, они и не собирались хоронить мертвых.

Дальше по маршруту видим еще десяток расстрелянных людей, лежащих прямо на обочинах. Некоторые – совсем рядом от тех мест, где оккупанты были окопаны. Они мимо мертвых спокойно ездили, ходили, рядом спали и даже ели.

Автору этих строк приходилось в жизни видеть разные человеческие эмоции, но чувства людей после освобождения от оккупантов не сравнить ни с чем. Стоит только посмотреть в их лица и рыдать вместе с ними, и обниматься.

Плачут все: как старшие, так и молодые, как гражданские, так и военные, как женщины, так и мужчины.

Мы – первые военные, которых люди видят после оккупантов. Уже больше месяца жители находились абсолютно без связи и почти не ориентировались, что делается во внешнем мире. О нехватке всего, что может хоть минимально обеспечить нормальное существование, и говорить нечего.

Уже было пошла молва, что рашисты отступили, но это не точно. И люди осторожно, как призраки, начали выходить на улицы из подвалов или своих домов.

На велосипедах везут несколько поленьев откуда-то, чтобы сварить еды…

Оккупанты заставляли людей носить белые повязки.

– Если ты без повязки, сразу расстрел, – говорят мужчины, которые едут в Микуличи в хозяйство с коровами и при нас же снимают с машины белые куски ткани.

— Поймите, мы бы не смогли ездить к коровам без этих тряпок, — будто оправдывались они.

Каждый магазин, каждая аптека, каждое хозяйство — все разграблено, разбито, разбомблено или сожжено. За весь маршрут, а это более ста километров, мы не увидели ни одной уцелевшей машины, кроме тех, которые оставались у гражданских. В отдельных местах уничтожены целые автопарки — как легковушек, так и грузовиков.

Километр за километром прямо на дороге — как не авто сожженное, то какая-то рашистская техника.

В Гостомеле – настоящий ад. Полностью разбомбленные, сожженные и абсолютно непригодные для жизни кварталы. Нас встречают жители, которые не смогли уехать, они жили в подвалах и готовили еду на улице.

– А это уже наши, уже можно выходить из подвалов, – говорит женщина и, кажется, сама в это еще не верит.

– Мы на вас смотрим и немного в шоке, что вас видим. Вы действительно наши? — переспрашивает мужчина.

Ключевой лозунг для убеждения: «Слава Украине!»

– Героям слава! Таки наши, — отвечают люди и плачут.

Рассказывают, что им повезло. Они сидели тихонько во дворе, и их никто не трогал. И даже разрешали ходить за водой к источнику, и пропускали через блокпосты в больницу.

– Здесь стояли казахи и буряты. Сказали нам вести себя тихо и они нас не будут трогать. Ну, мы и сидели тихо.

В село Мироцкое мы заехали первого апреля перед обедом. Увидели мужчин, которые робко выглядывали из помещения. Мы остановились. К нам не спешат подходить. Подходим сами, здороваемся: Слава Украине и видим, как люди меняются в лице.

Через несколько минут со двора напротив начинают по одному выходить местные жители: мужчины, женщины.

Одна женщина переспрашивает несколько раз, действительно ли наши, тогда из-за пазухи достает Украинский флаг и выкрикивает:

— Слава Украине! Боже, как мы вас ждали, как мы молились! Боже, Боже, ты услышал нас! Спасибо Вам.

Женщина носила Украинский флаг возле сердца все дни с момента оккупации и дождалась, чтобы он снова развивался.

У нас опять слезы.

– Как вы здесь держались? – интересуюсь.

– Да держались, – говорит мужчина, – ждали вас. Молились, плакали. За вас, за наших детей.

Люди как раз собрались во дворе готовить обед. Сегодня – борщ щавелевой.

– Вот, ни света, ни газа… Пришли суки и освободили нас от всего, – говорит другой мужчина.

Люди радуются, что избавились от рашистов, но с тревогой ждут, что будет дальше.

– Их здесь было море. Они бежали отсюда, как ошпаренные. Бежали через лес, через старобородянскую дорогу, туда — «на Варшавку».

— Так суки бежали, что боеприпасы побросали. Разграбили все. Ходили по домам и рылись в женских трусах, и забирали. Скажите мне: у них что, трусов нет?

Вопрос звучит как риторический, но я пытаюсь ответить — из услышанных разговоров оккупантов с их «бабами»:

– Да их же мамы и женщины им заказ делают.

– Они гребли все. Два дня камазами, уралами возили. Стиральные машины, всю бытовую технику, матрасы, одежду новую…

— Они же ничего не видели. Они из такой глуши приехали. Я сама слышала, как один звонил маме и говорил: «Мам, мы в такой заднице живем по сравнению с ними…».

Мы едем дальше. Видим – идет женщина с кравчучкой. На руке белая повязка. Посмотрела на нас, как на самое большое дерьмо в мире. Она еще не знает, что мы – свои. Останавливаемся и говорим, что уже может снимать эти повязки. Услышав украинский язык, женщина осторожно спрашивает, действительно ли это так, бросает кравчучку и быстро срывает с себя повязки. Губы ее дрожат, а потом — рыдания:

— Боже, как хорошо, что вы уже здесь!

Люди хватали наших военных за руки и бросались целовать в знак благодарности.

К сожалению, у нас совсем не было времени расспрашивать, как они жили здесь, что с ними делали, но в любом случае понятно, что ничего хорошего. Разруха, смерть, боль и горе на всю жизнь. Это, если коротко описать то, что оставили после себя российские оккупанты всюду, где ступила их нога.

– Там мина во дворе… Там растяжки на огородах… Туда не едьте, мост может быть заминирован, вчера мужчина подорвался… Буквально несколько дней назад один из них ходил по дворам и расстреливал – прямо в голову. Пятерых расстрелял… — кричали вслед нам обиженные люди о своей боли.

Под конец наша колонна пополняется трофейным российским «Торнадо», который оккупанты бросили возле Катюжанки. Он абсолютно новый. Но что-то там им не ехало. А местные хозяева-трактористы взяли трактор и затащили «Торнадо» в село. К слову, это – 33 тонны. Сняли аккумулятор и выжидали, чтобы отдать в надежные руки.

Сначала Торнадо не хочет заводиться. Но Владимир сказал:

– Подождите, у нас и мертвый встанет. И через какой-то час махина завелась и поехала с нами.

Оксана Климончук