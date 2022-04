Русская армия военных преступников под Киевом: массовые убийства мирных жителей и воровство женских трусов

По мере того, как российские войска бегут из занятых ими населенных пунктов в Киевской области, журналисты и представители украинских властей начинают составлять представление о том, какой ужас происходил там во время оккупации.

В субботу репортеры агентств Франс-пресс и Рейтер побывали в городе Буча неподалеку от украинской столицы и увидели, что только на одной из его улиц лежат около 20 тел мужчин в гражданской одежде отмечает BBC.

Материал содержит шокирующие подробности, кадры и фотографии (18+).

New Srebrenica. The Ukrainian city of Bucha was in the hands of 🇷🇺 animals for several weeks. *Local civillians were being executed arbitrarily*, some with hands tied behind their backs, their bodies scattered in the streets of the city.#RussianWarCrimes pic.twitter.com/outzejdidO

— Defence of Ukraine (@DefenceU) April 2, 2022