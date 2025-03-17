100 справ щодо війни, за якими варто стежити цього тижня: підбурювання до дезертирства працівником СБУ, здача ветеранів АТО та підпал ТЦК

Київщина

Підбурювання до дезертирства. Володимир Назаренко — колишній працівник СБУ. Слідство вважає, що 25 лютого 2022 року він писав колишнім колегам, що передасть їхні особисті дані росіянам, якщо вони не залишать службу. З 2019 року Назаренко з родиною живе у Чехії.

Коли він приїхав до України в січні 2023 року, його затримали й вручили підозру. На час слідства суд обрав йому запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з можливістю внесення застави 1,8 мільйона гривень. На суді він говорив, що не має таких грошей. Його обвинувачують у державній зраді. Справа № 761/13787/23. Засідання призначено на 18 березня о 10:00 у Шевченківському районному суді Києва.

Ще 29 справ з Київщини — у таблиці МІПЛ: численні воєнні злочини часів окупації в 2022-му, встановлення шипів на дорозі в ЗСУ, справи кримських суддів, провокації в комендантську годину, блогер із “руху пацифістів”, проросійські співи в Лаврі, викладач із Криму в Києві, директорка гімназії на Печерську, антисемітизм, блогер із каналів Медведчука, шпигунство.

Херсонщина

Кухар колонії. Ігор Жосан працював із 1999 по 2022 рік начальником їдальні Північної виправної колонії № 90, що в Херсоні. Під час окупації продовжив роботу. Як пояснив у суді, з 2016-го був вільнонайманим працівником, а з 45 років мав право не носити форму. Чоловік стверджував, що не підписував із окупантами трудових договорів та не отримував від них жодного звання, лише зарплату в рублях, організовував харчування в’язнів. Посвідчення з його фото у формі російського зразка пояснив фотошопом. Його обвинувачують у колабораціонізмі Справа № 766/1474/23. Засідання призначено на 18 березня о 15:00 у Херсонському міському суді.

Ще 19 справ з Херсонщини — у таблиці МІПЛ: організація “референдуму”, очолення села за росіян, окупаційний мер Нової Каховки, викрадення українського зерна, катування в херсонському ІТТ, молодший інспектор колонії, обстріл центру Херсона, викрадення очільника Голої Пристані, видача російських паспортів, коригування вогню, посади при окупантах в адміністраціях, масований обстріл міста, таксист, що збирав дані для росіян, катування гімном Росії та вигуками на славу Путіна і Шойгу.

Одещина

Здача ветеранів АТО. Сергій Жданов — мешканець Білозерського району Херсонської області, був судимий за крадіжку. Під час окупації громади, впродовж травня — листопада 2022 року, каже слідство, він допомагав росіянам: здавав інформацію про ветеранів АТО, допомагав обшукувати їхні будинки, показував росіянам зручні дороги, перепродував російську гуманітарку місцевим і частину вторгованого віддавав окупантам.

Також допомагав їм грабувати оселі людей, які виїхали. Чоловіка обвинувачують у пособництві державі-агресору. Справа № 522/8930/23. Засідання призначено на 19 березня о 12:00 у Приморському районному суді Одеси.

Ще вісім справ із Одещини — у таблиці МІПЛ: здача позицій ЗСУ в Херсоні, евакуація окупантів на лівобережжя, пенсіонер СБУ, “рубльова зона” в Херсоні, херсонський тюремник, власник агенції з працевлаштування, повторний розгляд справи про організацію референдуму в Херсоні та одеський тіктокер.

Миколаївщина

Вербування матроса. Артур Рисов — військовослужбовець із Очакова. У званні старшого матроса він обіймав посаду старшого стрілка взводу охорони у роті охорони однієї з військових частин. За даними обвинувачення, у квітні 2024 року з ідеологічних мотивів чоловік вирішив перейти на бік ворога.

З росіянами його зконтактувала дружина-росіянки, яка підтримувала зв’язок із представниками окупаційних спецслужб. Рисову надали інструкції з конспірації та попросили повідомити свої біографічні дані, вказати прізвища командирів і їхні адреси. Чоловік встиг детально розписати свою біографію та назвав командирів. Його обвинувачують у державній зраді. Справа № 483/1362/24. Засідання призначено на 19 березня о 15:00 у Корабельному районному суді Миколаєва.

Кіровоградщина

Надурити ТЦК. Алім Ібрагімлі — мешканець Кропивницького. Він родом із Азербайджану, приїхав сюди на навчання й лишився жити. У 2021 році він заснував громадську організацію “Міжнародна асоціація націй” для просування ідей тюркських народів. З початком повномасштабного вторгнення організація займалася волонтерством, допомагала переселенцям, військовим і лікарням. Але, як з’ясувало слідство, окрім цього організація допомагала ухилитися від мобілізації — за гроші людям видавали волонтерське посвідчення та шеврони батальйону “Туран”.

Чоловікам рекомендували носити одяг військового зразка, а у випадку перевірки співробітником ТЦК — показувати шеврон і посвідчення. Двоє співучасників цієї організації визнали провину й отримали умовне покарання. Ібрагімлі ж обвинувачують у перешкоджанні законній діяльності ЗСУ. Справа № 404/5908/24. Засідання призначено на 18 березня о 12:00 у Кіровському районному суді Кропивницького.

Ще одна справа з Кіровоградщини — у таблиці МІПЛ: здача місця скупчення військових в області.

Запоріжжя

Підпал авто ЗСУ. Денис Чечілевський — учень одного з запорізьких ліцеїв, який на момент скоєння злочину був неповнолітній, Софія Лагода — безробітна мешканка Запоріжжя. За даними обвинувачення, через Telegram їх завербував представник російських розвідсужб та за гроші доручив підпалювати авто ЗСУ. У червні 2024 року хлопець облив бензином і підпалив авто, а дівчина зняла це на відео.

Вони завдали шкоди на понад 300 тисяч гривень. Хлопець отримував гроші від росіян на картку, а також розсилав оплату іншим учасникам схеми. Його матір оштрафували на 850 гривень за недбале виховання сина. Він перебуває під домашнім арештом, а повнолітня обвинувачена — під вартою. Хлопця обвинувачують у державній зраді. Справа № 333/10707/24. Засідання призначено на 17 березня об 11:10 у Комунарському районному суді Запоріжжя.

Ще дві справи з Запоріжжя — у таблиці МІПЛ: захоплення “мелітопольської черешні” та катування селянина.

Дніпропетровщина

Розголошення держтаємниці. Сергій Гайдаш у 2022 році був начальником відділу розвідки штабу Регіонального управління Сил територіальної оборони “Схід”. За посадою він мав узагальнювати військово-розвідувальну інформацію, яка надходить захищеними каналами звʼязку з оперативно-тактичних угруповань, та передавати керівництву. Однак це робили його підлеглі і надсилали зведення йому в Signal.

Посадові ж інструкції забороняють поширювати інформацію з грифом держтаємниці через соцмережі. У матеріалах справи згадується, що один із військових передав інформацію представникам РФ. Його обвинувачують у розголошенні державної таємниці. Справа № 201/11642/23. Засідання призначено на 21 березня о 14:00 у Красногвардійському районному суді Дніпра.

Ще 13 справ із Дніпропетровщини — у таблиці МІПЛ: розташування HIMARS, мобілізація в окупації, зґвалтування в окупації, коригування вогню для “коханого з ДНР”, “мирна людина”, зйомка пропагандистського відео, інженер обленерго, коригування на Донеччині, депутат із ОПЗЖ, здача координатів артилеристів і базування ЗСУ.

Донеччина

Інформація для ФСБ. Ігор Довганюк — мешканець Слов’янська, працював на місцевому заводі. За даними слідства, він передавав у чат-бот ФСБ інформацію про дислокацію військових та озброєння ЗСУ, напрямки руху техніки. Також він відмічав геолокації гуртожитків, промислових об’єктів і комунальних установ, чітко описував місця прильотів й оцінював їх як “скромні”.

Ще він писав повідомлення з критикою української мови, волонтерів, демократичних процесів в Україні, брав участь у російських опитуваннях, де очікуваннями від “СВО” обирав “перемогу РФ та встановлення контролю над всією Україною”. Його обвинувачують у несанкціонованому поширенні інформації про ЗСУ. Справа № 243/5257/23. Засідання призначено на 19 березня о 14:00 у Слов’янському міськрайонному суді.

Чернігівщина

“Шут”. Михайло Казановський — 21-річний мешканець Іванівки, що в прикордонній громаді на Чернігівщини. За даними слідства, ФСБ завербувала його в березні 2022 року під час окупації регіону. Тоді він отримав оперативний псевдонім “Шут” та інструкції щодо розвідувально-підривної діяльності. Слідство встановило, що він збирав дані про дислокацію українських військових у регіоні, аби росіяни били по них артилерією. Казановського затримали під час виконання чергового завдання. Його обвинувачують у державній зраді. Справа № 744/291/24. Засідання призначено на 17 березня о 14:00 у Чернігівському районному суді.

Ще одна справа з Чернігівщини — у таблиці МІПЛ: катування під час окупації в 2022-му.

Харківщина

Допомога росіянам. Михайло Чигринов — 38-річний мешканець Вовчанська. Слідство заявляє, що він із перших днів вторгнення допомагав росіянам пально-мастильними матеріалами, житлом і харчуванням. Чигринов допомагав їм орієнтуватися на місцевості та показав дороги, відомі лише тутешнім, намагався придушити опір місцевих жителів.

Він нібито “зливав” дані щодо людей, які допомагали ЗСУ, і організував чи брав участь у пограбуваннях низки українських підприємств та установ, розташованих на території Вовчанської громади. Прокуратура встановила, що він організував розграбування військової частини Нацгвардії, складів “Вовчанського м’ясокомбінату”, приміщень цукрового заводу у селищі Білий Колодязь Чугуївського району. Його обвинувачують у пособництві державі-агресору. Справа № 953/1172/23. Засідання призначено на 18 березня об 11:00 у Київському районному суді Харкова.

Ще 11 справ з Харківщини — у таблиці МІПЛ: злив секретних даних, поліція в окупації, розчленування, допомога в націоналізації, робота в управлінні фінансів під час окупації, атпекарка, російські каральні рейди, здача харківської ППО, обстріл села з танку, катування військовополонених і побиття цивільних.

Львівщина

Повторний розгляд справи контррозвідника ЗСУ. Сергій Говоруха був оперуповноваженим департаменту військової контррозвідки СБУ. Слідство встановило, що з власної ініціативи він передавав таємну інформацію російським спецслужбам. За 17 тисяч гривень чоловік до 24 лютого 2022 року повідомив росіянам дані про склади з боєприпасами, військові частини, після повномасштабного вторгнення — про аеродром, який згодом обстріляли. Говоруху затримали 28 лютого 2022 року.

Свою провину він не визнав, стверджує, що справу проти нього сфабрикувала СБУ у Херсонській області. Його засудили за державну зраду до 14,5 років ув’язнення з конфіскацією майна. Вирок оскаржили, апеляційний суд скерував справу на повторний розгляд. Його обвинувачують у державній зраді. Справа № 483/1839/23. Засідання призначено на 17 березня об 11:00 у Галицькому районному суді Львова.

Житомирщина

Наведення на нагородження військових. Ганна Іващенко жила у Добропільському районі Донецької області. За версією слідства, впродовж листопада — грудня 2023 року жінка передавала російській розвідці інформацію про дислокацію ЗСУ, зокрема координати блокпостів, розташування українських військових і техніки у Добропіллі. В одному з повідомлень писала про ЗСУ на території пожежної частини, у відділку поліції, де проходило нагородження відзнаками. Крім цього, повідомила про ППО західного виробництва й просила про масований удар по ньому. Її обвинувачують у державній зраді. Справа № 279/4273/24. Засідання призначено на 18 березня о 14:10 у Богунському районному суді Житомира.

Вінниччина

Підпал ТЦК. Степан Дудник — мешканець Одеської області. За даними обвинувачення, у липні 2024 року через Telegram його завербував представник РФ та запропонував за гроші підпалити Терцентр комплектування. Чоловік погодився та потягом дістався Вінниці. Там він винайняв хостел, придбав пальне, виготовив «коктейль Молотова» й вночі кинув його в адмінбудівлю Терцентру комплектування. Його обвинувачують у диверсії. Справа № 127/35517/24. Засідання призначено на 19 березня об 11:30 у Вінницькому міському суді.

Ще дві справи з Вінниччини — у таблиці МІПЛ: “експерт із енергетичних питань” і допомога “вагнерівцям”.

Джерело: Медійна ініціатива за права людини, МІПЛ