11 ножових ударів і тіло в комірчині: історія рівненської вбивці свого чоловіка

1 березня Рівненський міський суд нарешті виніс вирок у справі Тетяни Літвінової, яка у 2017 році вбила свого чоловіка – рівненського перукаря Сергія Літвінова. Понад шість років минуло з часу вбивства. Розгляд справи тривав понад п’ять років. Майже весь цей час Літвінова перебувала у слідчому ізоляторі і навіть встигла народити там двох дітей.

Вирок Літвіновій – 11 років і 5 місяців позбавлення волі. Та, швидше за все, відбувати покарання жінка не буде. У виданні «Четверта влада» весь цей час стежили за справою Тетяни Літвінової, та нагадують читачам хронологію цієї історії.

11 ножових ударів і тіло в комірчині

8 лютого 2017 року, за версією поліції, 23-річна Тетяна Літвінова завдала 11 ножових ударів своєму 37-річному чоловіку. Від смертельних травм Сергій Літвінов помер.

Так виглядали Тетяна та Сергій Літвінови до трагічних подій. Фото з особистої фейсбук-сторінки Тетяни Літвінової

Жінка заховала тіло у комірчину, зателефонувала матері, щоб та доглянула за двома онуками, і втекла у Єгипет. Також поліцейські встановили, що Тетяна викрала у потерпілого 10 тисяч доларів.

Про зникнення Сергія наступного дня повідомив його товариш. У цей час мама Літвінової з півторарічним та трирічним онуками перебувала у квартирі, де у коморі лежало загорнуте у сміттєвий пакет тіло Сергія.

Поліцейські встановили, де перебувала підозрювана. У 20-х числах березня її затримали єгипетські правоохоронці. А вже 25 травня 23-річну рівнянку Тетяну Літвінову екстрадували із Єгипту в Україну.

Тоді підозрювана не знімала хіджаб – традиційну жіночу мусульманську хустку, яка повністю закриває волосся, вуха та шию. У руках тримала Коран. Тетяна стверджувала, що вагітна.

Фото головного управління Національної поліції в Рівненській області

На першому судовому засіданні, яке пройшло 26 травня 2017 року, за даними медичного обстеження, підозрювана перебувала на 14-му тижні вагітності.

Вона частково визнавала свою вину в умисному вбивстві чоловіка, але заперечувала корисливі мотиви. Щодо грошей стверджувала, що вони нібито спільні.

Тетяні висунули обвинувачення за ч. 1 ст. 115 Кримінального кодексу України (умисне вбивство). Цей злочин карається позбавленням волі на строк від семи до п’ятнадцяти років.

Справу по суті в суді почали розглядати у жовтні 2017-го. На всі засідання ходила мама вбитого – Софія Літвінова, а вагітна підозрювана була на скайп-зв’язку із слідчого ізолятора.

Матір загиблого – потерпіла у справі – Софія Літвінова. Вона не дожила до вироку суду. Фото з архіву 2019-го року

Тетяна народила третю дитину у слідчому ізоляторі і зареєструвала сина на ім’я покійного чоловіка Сергія Літвінова.

Завагітніла у СІЗО

А через рік, постійно перебуваючи у СІЗО та не маючи права на тривалі побачення, знову завагітніла. Ця новина швидко розлетілася місцевими ЗМІ. Рівненська журналістка Вікторія Мамотюк на своїй сторінці у фейсбуці заявила, що підозрювана завагітніла від місцевого авторитета на прізвище «Капа», який також перебував у СІЗО.

На засіданні 24 вересня 2019 року підозрювана була на 35-му тижні вагітності, але через погане самопочуття їхати на суд вкотре відмовилась і була присутня онлайн.

Тетяна Літвінова – під час онлайн-зв’язку на судовому засіданні у січні 2019 року

12 листопада 2020 року, не дочекавшись вироку у справі щодо вбивства сина, на 78 році життя помирає Софія Літвінова. 78-річний батько Сергія загинув у травні 2017 року.

Двох старших дітей Літвінової взяли під опіку. Тим дітям, яких вона народила у СІЗО, дозволили до трьох років залишатися з нею в ізоляторі.

У 2021 році «Четверта влада» знімала відеорепортаж у рівненському СІЗО. Журналістам показали спеціально облаштований дворик, де Тетяна Літвінова прогулювалася з дітьми. Але побачитись з самою підозрюваною не вдалося.

Ми тоді запитали у заступника начальника СІЗО із соціально-виховної та психологічної роботи Володимира Луцука, як Тетяна завагітніла, якщо їй були заборонені тривалі побачення.

Володимир Луцук відповів, що не готовий коментувати цю подію, оскільки проводиться службове розслідування.

Щоб перевірити інформацію про розслідування та його результати, ми надіслали запит у Західне міжрегіональне управління з питань виконання кримінальних покарань Міністерства юстиції України.

Нам відповіли, що адміністрації СІЗО не проводила розслідування щодо вагітності Тетяни Літвінової.

Тож можна припустити, що у Рівненському слідчому ізоляторі порушили режим тримання. Або це випадок непорочного зачаття.

До грудня 2022 року Тетяна Літвінова перебувала у СІЗО. Опісля суд змінив їй запобіжний захід з тримання під вартою на цілодобовий домашній арешт.

16 лютого 2023 року Літвінова вперше за довгий час особисто прийшла на судове засідання, але його перенесли, оскільки забули запросити свідків.

Вирок суду

1 березня 2023 року – через понад шість років після вбивства – суд оголосив обвинувальний вирок. Його ще немає в публічному доступі. Рішення ще не набрало законної сили, сторони можуть оскаржити його в апеляційному суді.

На сторінці Рівненської обласної прокуратури з цього приводу повідомили:

«За публічного обвинувачення прокурорів Рівненської обласної прокуратури 29-річну рівнянку визнали винною в умисному вбивстві свого чоловіка-перукаря та засудили до 11 років і 5 місяців позбавлення волі».

На прохання «Четвертої влади» у прокуратурі повідомили, що Тетяні Літвіновій, відповідно до оголошеного вироку, зарахували у строк покарання термін затримання та перебування під вартою, починаючи з 22 березня 2017 року (з моменту її затримання у Єгипті – ред.) по 14 грудня 2022 року, – з розрахунку один день попереднього ув’язнення за два дні позбавлення волі.

Літвінова підпала під дію так званого «Закону Савченко» (співавтором цього закону був і на той час рівненський нардеп-свободівець Олег Осуховський), який діяв з 24 грудня 2015 року по 18 травня 2017-го. Він вносив зміни до Кримінального кодексу України, відповідно до яких один день в ізоляторі тимчасового тримання та СІЗО зараховувався за два дні позбавлення волі. Через цей закон багато засуджених за тяжкі злочини вийшли на волю.

Фактично, Літвінова пробула під вартою 5 років та майже 9 місяців.

У пресслужбі Рівненської обласної прокуратури підтвердили, що якщо ніхто не буде подавати апеляцію (на оскарження є місяць), то, фактично, відповідно до проголошеного вироку, Тетяна Літвінова покарання вже відбула.

«Ми наразі вивчаємо вирок і тоді будемо ухвалювати рішення про оскарження», – додали у прокуратурі.

Джерело: «Четверта влада»