Белорусская АЭС в прокремлевской и белорусской пропаганде

Прокремлевские и белорусские СМИ уже не первый год отбиваются от критики в сторону белорусской АЭС и прославляют ее как могут. Серьезный всплеск пропагандистских материалов на тему атомной электростанции в Островце пришелся на ноябрь-декабрь 2020 года в связи ее официальным запуском.

Основные посылы прокремлевских СМИ

Множество материалов на тему Островецкой АЭС, публикуемых прокремлевскими и белорусскими государственными СМИ, содержат модификации всего нескольких основных посылов:

Проект АЭС экономически целесообразен, а с технологической точки зрения станция безупречна;

Беларусь не в состоянии реализовать проект самостоятельно, строительство АЭС еще раз доказывает правильность белорусско-российской интеграции;

Претензии Литвы и других западных стран к АЭС безосновательны и связаны не нарушением международных норм Беларусью, а с экономическим расчетом либо политическими соображениями.

Кроме этого, белорусские госСМИ норовят подчеркнуть мудрость Александра Лукашенко, инициировавшего строительство АЭС, а прокремлевская пропаганда любит притягивает за уши и западно-российское противостояние. В том ключе, что Запад якобы заинтересован любыми правдами и неправдами дискредитировать проект, основанный на российских технологиях, и тем самым подорвать белорусско-российские отношения.

Об Орхусской Конвенции и Конвенции Эспоо, из-за нарушений которых Беларусью при реализации проекта АЭС и начался весь сыр-бор, пропагандистские ресурсы давным-давно и не вспоминают.

Висагинас вымирает… А что там со смертностью в Беларуси?

Белорусская государственная пропаганда решила сделать ставки на эмоциональную сторону вопроса. В декабре 2020 года телеканал «Беларусь-1» посвятил целый выпуск программы «Понятная политика» самому быстро вымирающему, по словам телеканала, городу Литвы Висагинасу. Население города и правда изрядно сократилось за последние десятилетия – впрочем, это процесс начался еще задолго до прекращения работы Игналинской АЭС.

Акцент на «вымирании» не случаен – это давний, классический прием прокремлевской пропаганды для дискредитации Литвы и еще балтийских соседей. Мол, там полная социально-экономическая и демографическая деградация. Как ранее сказал один из гостей Sputnik Беларусь, через дваццаць лет населения в Литве практически не останется.

В этом смысле белорусская государственная пропаганда абсолютно ничего нового не придумывает, всего лишь исправно следует проторенной прокремлевскими СМИ дорогой. Белорусские госорганы до сих пор не в состоянии назвать количество смертей в Беларуси за прошлый год (во имя сокрытия масштабов коронавирусной эпидемии), зато отлично ориентируются в демографии литовского города.

Программа на БТ стремится обрисовать контрастную картинку с загнивающим литовским городом, с одной стороны, и процветающим Островцом, с другой. Висагинас был основан в 1975 году для обслуживания Игналинской АЭС, которая прекратила свою работу в 2009 году. Для создания атмосферы ужаса, якобы царящего в Висагинасе, было даже сказано, что тот «как после бомбежки». Ведущий БТ Сергей Гусаченко предложил там «снимать фильмы ужасов про природные катаклизмы». Про город Припять, в котором снимают фильмы про ужасы техногенных катастроф, сказано не было.

Кроме подковерных политических и экономических причин, якобы стоящих за литовскими претензиями, прокремлевская и белорусская пропаганда часто напирает на… психологические объяснения. Мол, литовский истеблишмент завидует Беларуси, которая с помощью России отгрохала АЭС, в то время как Игналинскую АЭС Вильнюсу пришлось закрыть пораньше по требованию Евросоюза. Как написал один из прокремлевских сайтов, «сегодня Литву банально гложет зависть к Белоруссии, которая может начать зарабатывать на их глупости».

Про житейскую зависть то ли даже ревность вещал и сюжет на «Беларусь 1». Посыл простой: жизнь в Островце – мечта каждого жителя Висагинаса. Чтобы белорусы скорее осознали надобность АЭС (от которой проблем для Беларуси сейчас намного больше, чем призрачных выгод), белорусские телевидение продемонстрировало несколько тщательно отобранных мнений русскоязычных жителей Висагинаса. Так, один блогер высказался, что с остановкой Игналинской АЭС исчез весь смысл жизни в городе. Темы экологии и утилизации отходов, безопасности и прочих проблемных вопросов, связанных с деятельностью АЭС, в программе БТ были проигнорированы.

Полезные комментаторы и пропагандистская классика

Программа про «жизнь и забвение Висагинаса» не преминула покритиковать и якобы болезненное вхождение Литвы в ЕС (дескать, променяли шило на мыло), и протрубить традиционный пропагандистский нарратив про марионеточный статус Литвы (якобы, своей независимой внутренней и внешней политики не имеет).

В качестве эксперта для программы выступил глава одной из латвийских маргинальных партий Руслан Панкратов. Он частенько дискредитирует белорусские протесты в комментариях для белорусских госСМИ и рассказывает про отъявленную русофобию и неонацизм в Латвии слушателям Sputnik Беларусь. На этот раз Панкратов переквалифицировался в специалиста по Литве:

«Стоит напомнить, что Литва закрыла свою Игналинскую АЭС, ее сотрудников выкинула на улицу. На объекте снимаются провокационные, лживые фильмы про Чернобыль, а оборудование распродается на металлолом, причем помимо процедуры дезактивации». Литовские власти ничего не могут предложить населению Литвы, которое «катастрофически вымирает и мигрирует», заключил Панкратов.

Кроме высмеивания заявлений представителей балтийских стран о блокировании закупок электроэнергии, произведенной на белАЭС, прокремлевские ресурсы нередко опускаются и до обтекаемых оскорблений. «При ближайшем рассмотрении оказалось, что литовский правящий класс массово страдает разжижением мозгов и не имеет при себе энергоэкспертов, потому что Литва технически не может не потреблять продукцию БелАЭС и волей-неволей все ее энергопотребление будет сплошным непрерывным актом государственной измены», – написал RuBaltic.ru.

Принципиальным вопросом для прокремлевских СМИ является подчеркивание роли России для сооружения АЭС. Мол, реализация такого масштабного и полезного проекта была бы невозможной без тесной интеграции, а во имя дальнейшего экономического развития отношения Минска и Москвы необходимо делать еще более тесными:

«Сегодня единственным вариантом для Лукашенко остается все же развитие собственной экономики, требующее увеличение потребления энергии. А для этого необходимо усиливать интеграцию с Россией».

Похоже, что и российская и белорусская стороны все же встревожены жесткой позицией Литвы и вероятной консолидированной позицией Евросоюза по вопросу белорусской АЭС. Все же на европейский рынок, несмотря на все проблемы в отношениях с Западом, всерьез рассчитывали в свете сбыта производимой электроэнергии.

В целом, сюжеты о БелАЭС органично вплетены в традиционные пропагандистские нарративы прокремлевских и белорусских государственных СМИ об агрессивном Западе, который желает навредить Беларуси, России и белорусско-российским отношениям, о социально-экономической деградации в балтийских странах и их марионеточном статусе, а также об успешном будущем Беларуси лишь в тесном альянсе с Россией.

Автор: Ольга Алешко-Лесселс, Андрей Елисеев; ISANS