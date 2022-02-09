Чем рискует Украина, если власть поддастся на шантаж Кремля

Накануне следующей встречи советников лидеров стран «нормандской четверки», которые будут говорить о судьбе Украины, пророссийские пропагандисты призывают украинцев капитулировать и выполнить все требования президента России Владимира Путина. Тем временем из неофициальных источников появляется информация как о подготовке прямых переговоров с подконтрольными Кремлю сепаратистами на Донбассе, так и об угрозе предательства украинских интересов со стороны наших западных партнеров, пишет издание ZN.ua. И все это происходит на фоне мирового «Карибского кризиса-2», огромной концентрации военных сил России у границ Украины, а также публичных угроз их применения.

Самое время в который раз обменяться мнениями — в том числе с руководителем офиса президента Украины Андреем Ермаком, отвечающим за «нормандские» переговоры с Россией — об опасности политической части минских договоренностей, выполнения которых шантажом требует от нас российская власть.

Ловушка с историей

Нужно напомнить, что минский протокол («Минск-1»), Комплекс мер относительно выполнения минского протокола («Минска-2») и несколько сопутствующих им документов были силой навязаны украинской власти после вторжения российских регулярных войск на территорию Украины с последующими крупными военными поражениями Украины в 2014–2015 годах. Тем временем «Минск-1» и «Минск-2» украинская сторона подписала так, что на сегодняшний день у Украины нет международных или национальных правовых обязательств их выполнять.

Фото: Официциальный сайт Кремля

Российская власть никогда официально не признавала себя стороной этого конфликта, как не признавала и своих обязательств по «Минску». С момента подписания этих договоренностей Кремль все время пытается выглядеть посредником между подконтрольными ему сепаратистами и украинской властью. Украина же до сих пор сопротивляется такому лживому позиционированию.

Напомню также, что и Россия, и Украина все годы этой гибридной войны занимаются, как сказал бы Путин, «хроническим саботажем » выполнения пунктов минских договоренностей. Двумя разными саботажами, потому что обе стороны по разным причинам систематически не выполняют различные их пункты.

В Кремле, чтобы продолжать контролировать захваченные территории, игнорируют пункты о выводе российских войск, наемников и военной техники из Донбасса. Кроме того, с целью шантажа периодически игнорируют и пункты об освобождении заложников, прекращении огня и наступательных действий.

Украинская же власть большей частью уклоняется от выполнения так называемой политической части минских договоренностей. И тоже не без причин. Кремль загнал Украину в ловушку ситуации, когда наша власть не может ни выполнить, ни официально отказаться от выполнения этой части «Минска». Потому что первый вариант может вызвать настоящую гражданскую войну и/или государственный переворот с последующей более глубокой российской военной интервенцией. А второй — как минимум серьезную эскалацию под видом пророссийских сепаратистов где-то на сегодняшней линии фронта.

В Кремле в свою пользу используют и украинский саботаж. Потому что вопрос минских договоренностей сейчас играет парадоксальную роль аргумента в многоплановых торгах с США, НАТО и странами ЕС о перераспределении рынка газа и перестановке рубежей военно-технического присутствия этих сторон в Европе.

Концентрация же военных сил у наших границ дает России еще и возможность «маленькой победной» военной операции в сторону, в частности, «непослушного» Киева. Так что, как и во времена принятия минских договоренностей, Кремль сейчас требует выполнить все свои прихоти, держа российский пистолет у украинского виска.

Однако нашей власти стоит учиться на прошлых ошибках — не бояться соседнего государства-террориста. Поскольку выполнение ультиматума Кремля не менее опасно, чем его невыполнение. Почему? Ответ — в самих текстах «Минска-1» и «Минска-2» при условии, что читатель умеет моделировать логические последствия тех или иных событий.

Но, прежде чем привести примеры такого моделирования, следует сделать «лирическое отступление», процитировав интервью бывшего помощника Путина по вопросам оккупации Украины Владислава Суркова, называющего себя соавтором минских договоренностей.

Это одно из высших достижений российской дипломатии… Собственно особый статус [оккупированной части Донецкой и Луганской областей] — это то, ради чего это затевалось… Закон об особом статусе — это… Да, это закон Украины. Но это закон Украины о том, что на Донбассе не действуют законы Украины… Это главное в этих соглашениях… Если их [минские договоренности] выполнить по максимуму… В российских и донецких интересах, да?.. То можно достичь того, о чем я говорил, еще находясь на службе… Максимум, на что может претендовать Украина, на мой взгляд, по этим соглашениям, — это так называемый… то, что я называю… символическим суверенитетом над Донбассом. Ну, пример тут трудно привести, но можно. Например, Канада, Австралия. Там глава государства… британский монарх. Но на самом деле, как мы понимаем, это ни о чем, да? Но это там написано. И является ли при этом Канада сателлитом или подчиненной территорией Британии? Конечно же, нет. Поэтому где-то в какой-то бумаге Украины может быть написано, что это типа их территория. Да ради Бога!.. Это и есть особый статус.

Сурков сказал это в публичном беседе. Поэтому «скромно» промолчал, что у Кремля значительно больше планов на Украину, чем «Минск». И догадаться об этих планах можно не только из его недавней статьи, кусок которой напоминает мне описание раковой опухоли.

«Русское государство с его суровым и малоподвижным политическим интерьером сохранялось исключительно благодаря неустанному стремлению за собственные пределы. Оно давно разучилось, а скорее всего, никогда и не умело выживать другим способом. Для России постоянное расширение — не просто одна из идей, а настоящий экзистенциал нашего исторического бытия».

Фото: Официциальный сайт Кремля

«Все империи делают это», — оправдывает Сурков как преступления своего государства, так и преступления собственные. Оправдывает и анонсирует новые.

Содержание и прогнозы соглашения с дьяволом

Упомянутый выше «особый статус» еще называют «особым порядком местного самоуправления» оккупированной части Донбасса. И это, как говорит Путин, «по сути автономия » , критерии которой прописаны в соответствующих пунктах «Минска-1» и «Минска-2». Причем важно понимать, что узаконить в правовом поле Украины сепаратистские «народные республики» нужно не только для обеспечения «права на языковое самоопределение», возможности их автономного от центральной власти «экономического, социального и культурного развития» и « трансграничного сотрудничества с регионами Российской Федерации» (пп. 2, 4, 6 примечаний к «Минску-2»). Потому что Кремль интересует не только сохранение и укрепление экономических связей, влияния на образование, культуру и идеологию захваченных территорий — руководство России хочет не потерять здесь военное и политическое присутствие.

Именно поэтому все рупоры российского государства избирательно настаивают на «пошаговом» («поэтапном») толковании выполнения части пунктов договоренностей, касающихся амнистии, выборов и демилитаризации. Согласно кремлевской интерпретации этих процессов, «восстановление полного контроля над государственной границей со стороны правительства Украины» (п. 9 «Минска-2»), «вывод всех иностранных вооруженных формирований, военной техники, а также наемников с территории Украины» и «разоружение всех незаконных групп» (п. 10 «Минска-2», п. 10 «Минска-1») должны произойти уже после проведения местных выборов на оккупированных частях Донецкой и Луганской областей (пп. 9, 12 «Минска-2», п. 9 «Минска-1»). То есть в Кремле хотят, чтобы выборы на оккупированной части Донбасса проходили в условиях российского и пророссийского военного присутствия, под дулами российских автоматов.

Следует подчеркнуть: процессы вывода иностранных войск и контроля над границей в текстах этих документов связаны с «территорией Украины». Однако оккупированный и милитаризованный россиянами Крым Кремлю удобней рассматривать вне минских договоренностей.

Российское «поэтапное» толкование диктует также, что амнистия сепаратистов (п. 5 «Минска-2» и п. 1 примечаний к «Минску-2», п. 6 «Минска-1») тоже должна произойти до выборов на оккупированной части Донбасса. А уже легализованная власть этих территорий должна формировать из них автономные от центральной власти Украины «отряды народной милиции» (п. 7 примечаний к «Минску-2»). Причем формировать эти отряды, очевидно, из сепаратистов, имеющих боевой опыт. Потому что Кремлю важно продолжить руководить здесь подконтрольными силовиками.

И «пошаговость» выключается, когда руководству России она невыгодна. Это касается не только невыполнения пунктов о прекращении огня, отводе тяжелого вооружения, обеспечении мониторинга и верификации этих процессов (пп. 1–3 «Минска-2», пп. 1–2 «Минска-1»). Несмотря на «минские договоренности», уже сформирована «народная милиция» сепаратистских «республик», а Кремль настаивает на их легализации еще до выборов. Поэтому на практике реализация этой части «Минска» может свестись разве что к некоторой реорганизации уже имеющейся «милиции». Которая к тому же — не правоохранительное формирование, а официальные вооруженные силы сепаратистов. И прикрытие для двух армейских корпусов объединений вооруженных сил южного военного округа России, имеющих в своем составе, кроме местных жителей, еще и российских наемников и кадровых российских военнослужащих.

Но вернемся к проблеме выборов, после которых неизменной останется и политика автономии. В минских договоренностях дальновидно не предусмотрели период времени до местных выборов, необходимый, чтобы нивелировать влияние пропаганды со стороны прежде всего российского телевидения и «отжатых» местных каналов. Имеющиеся социологические данные из этой части Донбасса позволяют прогнозировать, что даже если бы такие выборы были честными, после них тамошняя власть останется пророссийской. Так что лидеры боевиков и оккупационных администраций после своей легализации в «украинском» статусе не только утвердят там подконтрольные Кремлю «народную милицию», прокуратуру и суды (пп. 3,7 примечаний к «Минску-2»), но и ворвутся в публичную политику, в том числе всеукраинского уровня.

Продолжение этого плана в какой-то степени раскрывают слова бывшего полковника ФСБ, военного преступника и бывшего главнокомандующего пророссийских боевиков Игоря «Стрелкова»-Гиркина, который во время мероприятия депутата государственной думы России Евгения Фёдорова в 2015 году утверждал, что план управления Украиной по крайней мере тогда заключался в следующем :

«Если Донецк и Луганск возвращаются в виде автономий, то Украина фактически становится федеральным государством. Таким образом ставится предохранитель на ее вхождение в НАТО. Россия получает в лице автономных регионов союзников и рычаги влияния на Киев».

Фото из открытых источников

Под рычагами влияния Гиркин мог иметь в виду реализацию пунктов 9 и 11 «Минска-2», которые предусматривают создание конституционных гарантий существования автономии соответствующих отдельных районов Донецкой и Луганской областей. На выполнении этих пунктов постоянно настаивают политические лидеры и дипломаты России. Пророссийская партия Украины «Оппозиційна платформа — За життя» обещала это в политической программе во время последних парламентских выборов. А один из ее лидеров, кум Путина Виктор Медведчук, на своих телевизионных каналах неоднократно предлагал назвать новый раздел Конституции — «Автономный регион Донбасс». Но дополнение им Основного Закона Украины угрожает появлением такого постоянного конституционно-правового механизма как право вето пророссийской автономии на решения нашей центральной власти, например, об участии государства в международных военно-политических и торговых союзах.

Здесь следует подчеркнуть, что последние события ярко свидетельствуют: влиять на внутренние и внешние процессы Украины руководство России может и без внесения изменений в нашу Конституцию. Да и без принятия Верховной Радой любого такого варианта закона об автономии, который устроил бы Кремль. Например, заместитель министра иностранных дел России Александр Грушко во время пресс-конференции по итогам недавнего раунда переговоров с руководством НАТО дал понять, что как аргумент использовал тезис о том, будто бы любая военная и военно-техническая помощь Украине со стороны наших западных партнеров является нарушением минских договоренностей. А Путин после полугода жалоб нашим западным партнерам на, дескать, несоответствие «Минску» украинского законопроекта «О принципах государственной политики переходного периода», который касался реинтеграции оккупированной части Донбасса, все же добился его отзыва в обмен на встречу советников «нормандской четверки» 26 января.

Однако кажется, что с легализованными «ДНР» и «ЛНР» в теле украинского государства влиять на нашу политику Кремль мог бы все-таки и быстрее, и с меньшими усилиями. Потому что упомянутые выше примеры сейчас возможны прежде всего из-за угрозы большой войны в Европе.

План Б или план А Путина?

Наивно думать, будто у Кремля всего один план для той или иной его стратегической задачи. Если же отталкиваться от понимания, что одно из стратегических желаний российской власти так или иначе взять под контроль всю или большую часть Украины, становится понятно, что в Кремле может быть несколько вариантов действий, в зависимости от реакции президента Украины Владимира Зеленского и его команды на шантаж. Вероятно также, что существуют планы, как подтолкнуть Зеленского и его партию к той или иной реакции.

Мы с единомышленниками придерживаемся теории, что кремлевские игроки поставили и на сценарий принуждения украинской власти к капитуляции, чтобы спровоцировать этим справедливые, с моральной точки зрения, массовые волнения проукраинской части гражданского общества.

Косвенным свидетельством этого можно считать неадекватные максималистические требования спикеров Кремля. Потому что, похоже, эти требования сформулированы так, чтобы, в том числе «раздраконить» активную часть наших граждан. Которые, в отличие от российских, на власть в государстве влияют.

Рассмотрим это на примере проблематики примирения сторон.

В минских договоренностях записано, что украинская власть должна «обеспечить помилование и амнистию» и «освободить от наказания, преследования и дискриминации лиц», «связанных с событиями» и «в связи с событиями», «которые состоялись в отдельных районах Донецкой и Луганской областей Украины» (п. 6 «Минска-1», п. 5 и примечаний к «Минску-2»). Нормальный человек, впервые прочитавший сейчас эти цитаты, подумает, что такие формулировки играют роль лишь общей декларации намерений, а уже в соответствующем специальном законе должен быть прописан диференциированный подход к разным преступникам. Чтобы какие-то поступки государство полностью простило, а, например, истязания и изнасилования нет.

Однако в течение уже многих лет гибридной войны и Путин, и Лавров, и дипломаты и неофициальные переговорщики Кремля низшего статуса требуют от Украины «амнистию для всех», «поголовную амнистию», «амнистию без каких-либо исключений», «амнистию в отношении всех граждан, которые там проживают», «полное амнистирование всех, кто принимал участие в боевых действиях», «безусловную амнистию всех участников событий (когда были военные действия)» и тому подобное.

И можно было бы предположить, что это торг в стиле поговорки «будь реалистом — требуй невозможного». Что, дескать, если украинская власть пойдет на глобальные уступки, то в Кремле, возможно, и сменят риторику. Предположение предположением, но, вероятнее всего, причиной все же является нежелание пугать сепаратистов, а также демонстрация их поддержки в глазах российского электората Путина. И здесь нужно подчеркнуть, что эти причины не исчезли бы даже в случае значительных уступок нашей власти в вопросах узаконивания пророссийской автономии Донбасса. Логично будет предположить также, что, даже смягчив требования, Кремль попробует сделать амнистию максимально широкой для симпатиков, а также будет добиваться безусловной амнистии для ряда особо нужных Кремлю людей.

Многолетняя жесткая манера переговоров со стороны Кремля свидетельствует: «будут требовать невозможного» от Украины и в дальнейшем. «Лица, связанные с событиями, имевшими место в отдельных районах Донецкой и Луганской областей», из части «Минска-2», которая касается амнистии, могут без всякого смятения толковаться и как осевшие на оккупированных территориях сугубо российские граждане — наемники, кадровые военные и спецслужбисты с паспортами «ДНР» и «ЛНР». Российская власть также сможет толковать участие амнистированной и легализованной после выборов местной власти «в назначении глав органов прокуратуры и судов» (п. 3 примечаний к «Минску-2») как участие, максимально автономное от центральной власти Украины. А потом настаивать, чтобы эти подконтрольные ей прокуратура и суды занимались вопросами амнистии.

Как уже было сказано выше, согласно «Минску-2», после тамошних выборов будет полностью или частично утвержден состав имеющейся «народной милиции» из амнистированных боевиков, которые получат статус украинских правоохранителей и наверняка огнестрельное оружие. Причем логично предположить, что Кремль в переговорах будет выбивать максимальную автономию этих отрядов от правоохранительной системы нашей центральной власти.

Завершение же имплементации минских договоренностей будет означать и полный отвод украинских войск на базы их постоянной дислокации мирного времени. А «народные милиционеры», а также боевики без правоохранительного статуса и российская агентура во всем своем немалом количестве будут пользоваться свободой передвижения по всей территории Украины…

Теперь сделаем фантастическое предположение, что украинцы просто не заметили какого-то удачного кремлевского принуждения нашей власти к капитуляции. Либо же что проукраинская часть общества магическим образом простила всех пророссийских боевиков — от палачей, насильников и террористов до менее запятнанных комбатантов.

Спасло ли бы это от полномасштабной гражданской войны по всей Украине, кроме разве оккупированного Крыма и «Автономного региона Донбасс»? Нет. Потому что мстили бы сами пророссийские сепаратисты. Мстили бы и выполняли кровавые спецзадания Кремля. Так что бои были бы если и не среди бела дня на улицах, то точно в темноте у подъездов домов.

Более реалистичной реакцией на сдачу страны врагу был бы быстрый и, вероятно, кровавый государственный переворот в столице Украины. Причем его не остановили бы ни испуг, например, от российской бомбардировки Киева, ни даже превентивные точечные аресты проукраинских лидеров. Потому что в стране очень многие умные люди осознают не только опасность тотальной амнистии, но и пагубность реализации идей автономизации и федерализации для Украины.

Тем временем провокация таких событий может быть даже не планом Б, а планом А Путина. Потому что имперскому, авторитарному, фашизоидному и полицейскому государству-соседу захватывать Украину значительно легче тогда, когда наши страна и государство воюют между собой. Что показал еще 2014 год.

Между искусственными «или»

Итак, Кремль поставил Украину перед выбором — съесть нас быстро или медленнее. А из видимых вариантов будущего: более глубокая российская интервенция, переворот или гражданская война.

Однако навязанный нам выбор между «или» и «или» искусственный. А декларируемая безальтернативность полного выполнения минских договоренностей безальтернативна лишь потому, что руководство России отказывается от других вариантов передоговориться, которые были бы не губительны для нас. Любознательный читатель, например, может легко найти альтернативы, которые рекомендовали нашей власти проукраинские общественные и политические организации. Да и оба последних президента Украины и их команды тоже уже предлагали как альтернативу «Минску», так и свои толкования тех или иных пунктов договоренностей и последовательность их выполнения.

Так что проблема не в нас, а в российской власти, которая создает нам проблемы. И в конце концов в самой России, народ которой позволяет ей вести империалистические захватнические войны.

А украинской власти и обществу нужно помнить, что лозунг «Лишь бы не было войны!» как оправдание потворству более сильному не гарантирует отсутствия войны. Не гарантирует и собственного выживания или свободного будущего для себя, близких и потомков.

Фото: Офис президента

Нужно помнить: если возможностей выхода из тупика нет сейчас, они могут появиться в будущем. И быть готовыми к наступлению этого будущего.

Поэтому иногда нужно просто переждать. Потому что из заложника, когда террорист поднял все свое оружие, скверный переговорщик.

Нужно не поддаваться на убийственное для будущего Украины давление как со стороны Кремля, так и со стороны даже наших западных партнеров (если такое уже есть или вдруг возникнет). Нужно в дальнейшем объяснять этим партнерам, что руководство России именно нарушает «Минск», причем самую важную его часть. И нужно честно и аргументированно объяснять им, почему мы не можем выполнить тот или иной пункт.

Нужно систематически заниматься обороной и, если что, защищаться.

Продолжение следует…

Автор: Михаил Лебедь, член правления ОО «Правозащитная инициатива»; «Зеркало недели. Украина»