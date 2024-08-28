Чотири кримінальні провадження екскомандира львівського “Беркута” Ростислава Пацеляка, якого нещодавно випустили під заставу

Про “справи Пацеляка” станом на серпень 2024 року: три справи пов’язаних з подіями на Майдані 18 лютого 2014 року в суді, одне провадження в процесі розслідування та два запобіжні заходи у вигляді застави, які оскаржуються

Останнім часом у соціальних мережах та в повідомленнях ЗМІ часто згадуються справи стосовно екскомандира львівського беркута Ростислава Пацеляка. А саме: вихід під заставу (двічі), нова підозра та анонси засідань за його участю.

Ми вирішили трошки структурувати наявну інформацію по кримінальних провадженнях та найближчих засіданнях за участю Пацеляка (і не тільки).

Якщо коротко, то на сьогодні є три судових справи, в яких Пацеляк є обвинуваченим, і одне кримінальне провадження на етапі досудового слідства, в якому Пацеляку нещодавно оголосили підозру:

Одна справа слухається Святошинським судом з 2016 року.

Друга передана до Печерського суду у 2024 році.

Третя — за обвинуваченням Ростислава Пацеляка та Миколи Старосільця – зараз перебуває в Солом’янському суді. Також передана до суду у 2024 році.

Саме в межах цього провадження Пацеляк та Старосілець перебували під вартою з кінця квітня 2023 року і до кінця липня 2024 року, а потім вийшли під заставу в розмірі трохи більш ніж 1 млн грн.

Є також кримінальне провадження, яке перебуває на стадії слідства. В межах цього провадження суди також розглядають питання про застосування запобіжних заходів Пацеляку та Старосільцю (поки що ухвалено рішення про можливість застосування запобіжного заходу у вигляді застави). А підозрюваними в цьому розслідуванні, крім Пацеляка та Саросільця, також є екскомандири Харківського та Севастопольського “Беркута”.

Ростислав Пацеляк — підполковник міліції, колишній командир батальйону Львівського “Беркуту”.

Микола Старосілець був помічником начальника штабу Львівського “Беркуту”.

Владислав Лукаш і Сергій Колбін – відповідно, екскомандири Харківського та Севастопольського “Беркута”.

Колбін перебуває в Росії і знаходиться в розшуку. Всі інші – в Україні.

Справи за обвинуваченням Пацеляка стосуються подій 18 лютого 2014 року, а нова підозра також охоплює події ночі з 18 на 19 лютого 2014 року.

Детальніше про кожну зі справ та найближчі засідання

Справа за обвинуваченням Пацеляка у Святошинському суді

Справа стосується подій 18 лютого 2014 року під час Мирної ходи Кріпосним провулком та вулицею Інститутською. Розглядається судом з 2016 року.

У цьому провадженні командир львівського беркута Ростислав Пацеляк обвинувачується у перевищенні службових повноважень, перешкоджанні мирним зібранням та професійній діяльності журналістів.

29 лютого 2024 суддя Ясельський звільнив Пацеляка від кримінальної відповідальності у зв’язку із закінченням строків давності, а кримінальне провадження стосовно нього закрив. Але апеляційний суд частково задовольнив скарги прокурорів, потерпілих та представників потерпілих і повернув справу на новий розгляд до Святошинського суду.

Зараз справу слухає суддя Бандура. В останньому засіданні вирішувалось питання про повідомлення всіх потерпілих про новий розгляд. Після цього заплановано оголошення обвинувального акту. Захисник Вознюк вже подала клопотання про закриття цієї справи, але розглянуть його вже після оголошення обвинувального акту.

Найближче засідання: 16.09.2024 о 14:00 у Святошинському районному суді Києва.

Суддя: Бандура І. С.

Справа за обвинуваченням Пацеляка та Старосільця у Солом’янському суді

Справа також стосується подій 18 лютого 2014 року під час Мирної ходи. Скерована до суду 10.04.2024. В межах цього провадження Пацеляк та Старосілець перебували під вартою з квітня 2023 року. Були випущені під заставу за рішенням Печерського суду від 30.07.24 та 1.08.24 відповідно.

Слідство вважає, що бійці львівського “Беркута”, якими командував Пацеляк, разом з іншими підрозділами застосували проти мітингувальників фізичну силу, спецзасоби, у тому числі світло-шумові гранати виробництва Росії, помпові рушниці, що були споряджені патронами зі свинцевою картеччю. У результаті таких дій загинуло троє протестувальників — Ігор Сердюк, Сергій Шаповал і Володимир Кіщук. А ще понад 100 отримали тілесні ушкодження, у тому числі й вогнепальні.

Окрім Пацеляка, обвинуваченим у справі є експомічник начальника штабу БМОП “Беркут” ГУМВС України у Львівській області Микола Старосілець.

Пацеляку інкримінують організацію (а Старосільцю пособництво), на виконання злочинного наказу, перевищення влади та службових повноважень працівниками правоохоронного органу, незаконного перешкоджання проведенню зборів, мітингів, вуличних походів і демонстрацій, умисних вбивств та закінчених замахів на вбивства, заподіяння умисних тяжких тілесних ушкоджень, вчинення терористичного акту. Також їх підозрюють у привласненні вогнепальної зброї — помпових рушниць.

Найближчі засідання: досі немає дати наступного засідання у справі. До цього підготовче засідання 26 липня в Солом’янському суді не відбулося через відпустку одного з суддів.

02.09.24 о 15:30 в Київському апеляційному суді – розгляд апеляційної скарги прокурора на рішення Печерського про застосування запобіжного заходу щодо Старосільця. Прокуратура вимагає утримання його під вартою без альтернативи внесення застави.

Склад суду: Мельник В. В., Юрдига О. С., Фрич Т. В.

05.09.24 об 11:20 в Київському апеляційному суді заплановано розгляд апеляційної скарги прокурора на рішення Печерського про застосування запобіжного заходу щодо Пацеляка. Прокуратура вимагає утримання його під вартою без альтернативи внесення застави.

Склад суду: Юрдига О. С., Фрич Т. В., Мельник В. В.

Справа за обвинуваченням Пацеляка в Печерському суді

Справа стосується подій 18 лютого 2014 року у період часу приблизно з 15:30 до 16:15 на вулиці Інститутській від перехрестя з вулицею Шовковична до Майдану (тиснява біля метро “Хрещатик” та застосування гранат та насильства). Скерована до суду у 2024 році.

Пацеляк обвинувачується у тому, що на виконання явно злочинного наказу заступника начальника Головного управління – начальника міліції громадської безпеки ГУМВС України в місті Києві Федчука організував вчинення підпорядкованими йому працівниками львівського беркута, разом з іншими правоохоронцями, силовий розгін громадян, які перебували на вулиці Інститутській від перехрестя з вулицею Шовковична до Майдану Незалежності. У результаті чого заподіяно тяжких тілесних ушкоджень 4 особам, середньої тяжкості тілесних ушкоджень – 10 особам, легких тілесних ушкоджень – 22 особам.

Найближчі засідання: не визначено. Справа на стадії підготовчого провадження. Вирішуються питання відводів та самовідводів суддів.

Досудове розслідування щодо Пацеляка, Лукаша, Колбіна та Старосільця

Провадження стосується штурм Майдану, починаючи з 18:00 18 лютого 2014 року (тобто оголошення АТО) і до ранку 19 лютого.

Підозрюваним ставиться за провину організація, на виконання злочинного наказу, вбивства 12 протестувальників.

Окрім цього підозрюваним інкримінується організація, на виконання злочинного наказу, 8 замахів на вбивства, незаконного перешкоджання мирним зібранням та перевищення влади, що супроводжувалось насильством, застосуванням зброї та спеціальних засобів, в результаті чого 16 осіб отримали тяжкі тілесні ушкодження, 37 – середньої тяжкості, 78 – легкі.

Пацеляку оголосили підозру 13.08.2024 в залі суду, одразу після закінчення засідання у Святошинському суді. Після цього прокуратура подала клопотання до Печерського суду про взяття Пацеляка, а потім і Старосільця, під варту.

Печерський суд 15.08.24 вирішив застосувати щодо Пацеляка запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з альтернативою у вигляді застави. Схоже рішення суд ухвалив 20.08.24 щодо Старосільця.

Обидва рішення прокуратура оскаржує та наполягає на триманні під вартою без можливості внесення застави.

Найближчі засідання: 09.09.24 об 11:20 в Київському апеляційному суді розгляд апеляційної скарги прокурора на рішення Печерського про застосування запобіжного заходу щодо Пацеляка.

Склад суду: Юрдига О. С., Фрич Т. В., Мельник В. В.

12.09.24 о 13:35 в Київському апеляційному суді розгляд апеляційної скарги прокурора на рішення Печерського про застосування запобіжного заходу щодо Старосільця.

Склад суду: Фрич Т. В., Юрдига О. С., Мельник В. В.

Автор: Соня Рой, Адвокатська дорадча група

Джерело: Новинарня