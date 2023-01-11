Главный рецепт китайского руководства против новой волны коронавируса: лечитесь сами, для партии ковида теперь нет

Каким образом на фоне резкого роста числа заболевших коронавирусной инфекцией Китай не только продолжил снимать коронавирусные ограничения внутри страны, но и отменил ограничения по вылету граждан Китая за рубеж с 8 января, параллельно ослабив карантинные меры для прибывающих в страну иностранцев?



Наиболее простой и короткий ответ заключается в устройстве политической системы КНР. Ковида с точки зрения властей страны больше нет. Авторитарная политическая система позволяет кардинально изменять реальность без каких-либо последствий для самой себя. А если нет ковида, то нет и ограничений, пише “Новая газета. Европа“.

Как было раньше?

Эксперты в области здравоохранения задают вопросы, журналисты публикуют видео из переполненных больниц, в СМИ появляются слухи о крематориях, которые не справляются с потоком умерших. На все это политическое руководство КНР разводит руками и показывает официальную статистику.

Данные о темпах распространения коронавируса с января 2020 года ежедневно публиковались на официальном сайте Государственного комитета по делам здравоохранения. Правительство КНР продолжает поддерживать иллюзию прозрачности — данные по динамике заболеваний публикуются, статистика ведется, никаких секретов. И согласно данным, драматической вспышки заболеваемости и смертности не существует.

Официальные данные по заболеваемости вызывают вопросы даже у неспециалиста. Получается, что после снятия многочисленных ограничений 7 декабря количество новых случаев заражения даже не увеличивается, а наоборот, снижается почти в два раза к 18 декабря. Напомним, что население КНР в 2022 году составляет 1,426 млрд, а население Европы — около 748 млн человек. Но, к примеру, по статистике за 1 января 2023 года в стране с населением в две Европы лишь 4523 новых подтвержденных случаев коронавируса и 1 умерший от коронавируса. Откуда эти цифры? Вопросы возникают даже у сотрудников СМИ, аккредитованных при правительстве КНР. Но даже из ответов чиновников картина не становится яснее. 14 декабря 2022 года Государственный комитет по делам здравоохранения заявил, что больше не будет отслеживать и регистрировать бессимптомные случаи заболевания COVID-19. Поскольку тестирование стало добровольным для абсолютного большинства, то люди с минимальными и слабыми симптомами вряд ли будут делать тесты, что сделает статистику ненадежной. Регистрироваться будут только подтвержденные случаи. Также 14 декабря глава Департамента по медицинским вопросам при Государственном комитете по делам здравоохранения госпожа Цзяо Яхуэй заявила, что правительство обязало больницы открыть диспансеры для пациентов с COVID-19. На 14 декабря в КНР насчитывалось более 14 000 диспансеров в больницах 1-го и 2-го уровней, а также более 33 000 диспансеров в низовых медицинских учреждениях. Подавляющее большинство пациентов обращаются для выписки лекарств для лечения симптомов коронавируса, а среднее время посещения диспансеров при больницах сократилось с 4 часов до менее 40 минут. Еще одна мера — поощрение использования круглосуточных медицинских консультаций онлайн. Рецепты также могут быть выписаны онлайн. Теперь снова обратимся к официальной статистике. 14 декабря 2022 года Государственный комитет по делам здравоохранения рапортовал о 2 000 новых случаев коронавируса. Количество разворачиваемых диспансеров значительно превосходит количество новых случаев заражения, и объяснений тут лишь два. Либо правительство КНР скрывает официальные данные, либо, по необъяснимым причинам, любит создавать диспансеры. Менее чем за месяц по мановению волшебной бюрократической палочки коронавирус разжалован. 25 декабря 2022 года Государственный комитет по делам здравоохранения опубликовал разъяснение о том, что ежедневная информация об эпидемии теперь будет публиковаться на сайте Китайского центра по контролю и профилактике заболеваний. С 21 января 2020 года это было прерогативой Государственного комитета по делам здравоохранения, данные выходили ежедневно. Это снижение по иерархической институциональной лестнице примерно на два пункта — коронавирус ушел к многочисленным инфекционным заболеваниям, которые не заслуживают внимания центральной власти. Любопытно также взглянуть на материалы состоявшейся 3 января 2023 года пресс-конференции Госсовета «О ситуации с практикой лечения методами традиционной китайской медицины». Пресс-секретарь Государственного комитета по делам здравоохранения и заместитель главы отдела пропаганды господин Ми Фэн заявил, что «… в настоящее время акцент в работе по профилактике и борьбе с эпидемией в КНР сместился с «профилактики инфекций» на «охрану здоровья и профилактику тяжелых заболеваний». Сельская местность — в приоритете по обеспечению надлежащего медицинского обслуживания, а также профилактики и контроля эпидемии; пожилые люди, беременные женщины, дети и пациенты с хроническими заболеваниями являются ключевыми группами для оказания медицинских услуг. Необходимо улучшать работу системы профилактики эпидемий, снабжения лекарствами, лечения тяжелых заболеваний и медицинской защиты пожилых людей и детей в сельской местности, усилить ежедневное медицинское обслуживание, обратить особое внимание на управление ключевыми группами населения, обеспечить медицинские и оздоровительные услуги разного уровня, принимая во внимание роль традиционной китайской медицины…». При переводе с языка китайской бюрократии на язык практических рекомендаций получаем описание происходящего в Китае хаоса после отмены политики «нулевой терпимости». Цитируя героиню популярного фильма: «Счастливых вам голодных игр. И пусть удача всегда будет с вами!» Государство берет на себя заботу о гражданах в зоне риска — пожилых людях, беременных женщинах, детях и пациентах с хроническими заболеваниями, судьба всех остальных — в их руках. Упоминание китайской традиционной медицины также не случайно.

Абсолютное большинство методов и препаратов китайской традиционной медицины не имеют реального эффекта, который можно повторить в ходе двойных слепых рандомизированных клинических испытаний —

золотого стандарта современной доказательной медицины. Использование традиционной китайской медицины в сельской местности — не показатель ее высокой эффективности в борьбе с коронавирусом. Ее распространение прямо связано с отсутствием доступа к современной «городской» медицине. В большинстве случаев она служит яркой и эффектной дымовой завесой кризиса медицинской системы. Разрыв в качестве медобслуживания между городом и селом колоссален. Попытки модернизировать систему здравоохранения, о которых еще в 2020 году писал Александр Журавлев на сайте Московского центра Карнеги, не привели к ощутимым результатам. За годы политики «нулевой терпимости» зарплаты медработников не стали выше, доступ к первичной медицинской помощи все еще затруднен, квалификация терапевтов также не стала заметно эффективнее.

Как будет теперь? 7 декабря 2022 года Комплексная группа Государственного совета КНР по совместному механизму профилактики и контроля эпидемиологической обстановки пневмонии, вызванной новым типом коронавируса, опубликовала «Уведомление по дальнейшей оптимизации мер профилактики и контроля пневмонии, вызванной новым типом коронавируса», которое, фактически положило конец политике «нулевой терпимости». Прошел месяц. И по состоянию на 7 января 2023 года стоит отметить, что все пункты уведомления были реализованы. Эти 10 пунктов можно условно разделить на несколько групп. Зонами риска распространения коронавируса могут быть лишь конкретные квартиры, этажи либо здания. Местным властям запрещается объявлять зоной риска произвольные районы. Это прекращает практику закрытия целых кварталов на несколько недель при наличии хотя бы одного положительного теста.

В зонах повышенного риска внедряется политика «быстрого закрытия и быстрого освобождения». Если в закрытой зоне в течение 5 дней подряд нет новых заражений — такая зона должна быть своевременно открыта.

Бессимптомные инфицированные с легким течением коронавируса получили право на домашнюю самоизоляцию без обязательного помещения в специальные ковидные стационары. Это очевидный ответ на двухмесячный локдаун в 25-миллионном Шанхае, хотя изначально власти говорили только о 9 днях ограничений. Теперь практика, при которой закрывают целые районы при наличии хотя бы одного позитивного теста на коронавирус, ушла в прошлое. Категорически запрещается каким-либо образом блокировать пожарные лестницы и двери для оказания медицинской помощи и экстренной эвакуации. Необходимо способствовать облегчению доступа к медицинскому лечению одиноких пожилых людей, несовершеннолетних, беременных женщин, людей с ограниченными возможностями и людей с хроническими заболеваниями. Запрет блокировки пожарных лестниц и дверей для оказания медицинской помощи и экстренной эвакуации — прямое следствие протестов в Китае против политики «нулевой терпимости». 26 ноября 2022 года жители города Урумчи вышли на протест из-за гибели 10 человек в результате пожара в жилом доме. Среди жителей города распространился слух, что помощь не успела вовремя из-за санитарных ограничений — работе пожарных помешали ковидные барьеры на улицах города, а жильцы не смогли покинуть здание из-за заблокированных пожарных выходов. Удивительно, что это делает та же политическая система, которая одной рукой выдает фантастически низкие показатели смертности, а другой рукой помахивает гражданам, демонстрируя отклик и понимание. Это скорее хороший знак, который свидетельствует о том, что бюрократия и институты государственной власти КНР не утратили связь с реальностью и реагируют на массовые запросы общества. Переизбрание Си Цзиньпина в третий раз на должность генерального секретаря ЦК КПК (высший партийный пост), несомненно, шаг в сторону меньшей эффективности системы управления. Главное препятствие на пути деградации — масштаб системы и сила инерции. Даже если Си Цзиньпин станет императором Китая, контролировать отдельные случаи заболеваний в отдаленных уездах будет невозможно даже при наличии искусственного интеллекта, лояльных кадров и населения. Можно рассуждать о том, в какой мере отмена политики «нулевой терпимости» является результатом массовых протестов в ноябре 2022 года. Большинство аналитиков сходились во мнении, что «открытие» Китая состоится в первом квартале 2023 года — после XX съезда Коммунистической партии Китая (КПК), на котором должно было состояться утверждение членов Политбюро и его Постоянного комитета, а также переизбрание Си Цзиньпина в качестве генерального секретаря Центрального комитета КПК. Быстрое принятие всех необходимых бюрократических решений и их немедленное приведение в силу скорее свидетельствуют в пользу того, что план по отмене политики «нулевой терпимости» уже лежал на столе, а протесты, несомненно, стали катализатором, после которого откладывать это решение уже не имело смысла.

Недостаток лекарственных средств, медицинского оборудования и персонала в КНР очевиден, и многие комментаторы даже внутри страны пеняют на это правительству,

но вновь сказывается эффект масштаба — невозможно подготовить адекватный запас к «открытию» страны с населением в две Европы. Но можно наладить эффективную логистику доставки лекарств и минимизировать негативные последствия локальных вспышек — и именно этим занимаются правительства провинций с разным уровнем успеха.

Фото: ЕРА

Можно ли было продолжать политику «нулевой терпимости»? Да, конечно. Но и здесь политическая система доказала свою жизнеспособность: уже осенью стали видны очевидные экономические потери данного курса. Экономика победила идеологическую догму, и это еще один хороший знак в пользу гибкости системы, которая способна отказываться от идеологически близких первому лицу решений в пользу экономической эффективности. Улучшить меры профилактики и контроля в образовании. Общенациональные требования по профилактике и контролю должны быть внедрены в школах. Школы, не затронутые вирусом, должны продолжать регулярное обучение, а магазины, столовые, стадионы и библиотеки должны работать в обычном режиме.

Аптеки по всей стране должны работать в обычном режиме и не должны закрываться по собственному желанию. Покупка безрецептурных препаратов — жаропонижающих, противовирусных, средств от кашля и простуды — не ограничивается ни онлайн, ни офлайн.

Ускорение вакцинации пожилых людей в возрасте от 60 лет и старше путем создания временных пунктов вакцинации, мобильных транспортных средств для вакцинации и т.д.

Семейные врачи и медицинские учреждения низового уровня должны контролировать состояние здоровья вверенного населения, координируя текущие планы лечения, вакцинации и т.п.

Обеспечение нормальной работы общества и доступности основных медицинских услуг. В зонах, не подверженных высокому риску, не разрешается ограничивать передвижение людей или приостанавливать работу, производство или бизнес. Стилистическая особенность текста бросается в глаза людям, владеющим китайским языком. Обычно китайская бюрократия использует устоявшиеся формулировки как в официальных документах, так и в пресс-релизах — большая часть содержимого может быть удалена из текста без потери смысла. Настоящее же уведомление содержит прямые указания бюрократии, бизнесу и рядовым гражданам КНР, которые не могут быть истолкованы двояко. Документ можно показать и полицейскому, и местной администрации, и сотруднику торгового центра. Решение проблем с коронавирусом уходит из политической плоскости в область медицинского менеджмента. Правительство сообщает гражданам, что три года делало все, что в их силах, сдерживало основной напор заболевания — теперь сами. Правительство не координирует работу по предотвращению аллергии, насморка и не занимается контролем сломанных рук и ног. Граждане хотели жить «как раньше»? Получите как раньше. ПЦР-тесты остаются обязательным в зонах высокого риска распространения коронавируса, таких как дома престарелых, медицинские учреждения, детские сады, начальные и средние школы. Проход в остальные учреждения становится свободным — больше не нужно предъявлять, так называемые, «коды здоровья». На практике абсолютное большинство компаний не препятствует выходу сотрудников в офис даже с положительным ПЦР-тестом при отсутствии симптомов. Третичный сектор экономики торжествует — отмена кодов здоровья привел к резкому росту числа посетителей кинотеатров и ресторанов. 16 декабря 2022 года в КНР вышел в прокат «Аватар: Путь воды». На 6 января 2023 года сборы в КНР превысила отметку в ¥1,2 млрд. Фильм посмотрели 22 883 000 зрителей более чем в 10 000 открытых кинотеатров, т.е. уже открыто и функционирует более 80% кинотеатров в КНР.

А зачем все это было? Вопрос, который СМИ, лидеры мнений, оппозиция и гражданское общество обязательно поставили бы перед действующим правительством любой другой демократической страны. Бюрократия в авторитарных политических режимах таких неловких вопросов сама себе задавать не станет — это деликатно обсудили внутри руководящего аппарата, взвесили все плюсы и минусы и приняли единственно правильное решение.

Китайские эпидемиологи предсказывают пик заболеваемости на февраль-март с последующим возвращением к «нормальной» жизни.

Пространство для предсказаний здесь максимально сужено. На фоне военного конфликта в Европе, глобальной экономической рецессии и многочисленных политических кризисов Китай вернется в мир пост-ковида, не привлекая внимания. Это заметит международный бизнес — сроки поставок можно будет спрогнозировать без опасения, что китайский порт может попасть в зону риска на несколько недель и даже месяцев. Это также сократит сроки доставки товаров из Китая, наращивая объем китайского экспорта. Это заметят инвесторы — горизонт планирования вновь может быть расширен хотя бы до нескольких лет. Теперь можно вкладывать деньги в экономику КНР. Это заметят популярные у китайских туристов направления, спрос на заграничные поездки вырастет. Но уже сейчас китайские туристы столкнулись с ограничениями — Италия, Испания, Южная Корея, США, Япония ограничивают число рейсов, вводя требования по наличию сертификата о прививках и отрицательных ПЦР-тестов. Это последствия китайской системы информирования о реальных цифрах распространения коронавируса в стране — данные, которые публикуются сейчас, не могут быть верифицированы ни одним не-китайским экспертом или институтом. Как отразится почти трехлетний карантин на стране и внутренней политике — вопрос для отдельной дискуссии. В пост-ковидном забытье и эмоциональном похмелье китайцы увеличат потребление — именно на это рассчитывает сегодня международный и китайский бизнес. Потребить все то, что было отнято в течение последних нескольких лет — так много, на сколько хватит сил. А радость потребления поможет правительству скрыть как реальные масштабы смертности, так и неудобные внутриполитические решения.

Автор: Алексей Чигадаев, китаист (Лейпцигский университет), «Новая газета Европа»