10% населення світу можуть захворіти на коронавірус у найближчі пару місяців

У Китаї поступово скасовують антиковидні обмеження, які діяли в країні майже три роки, хоча кількість хворих, навпаки, почала стрімко зростати останнім часом. Лікарні та крематорії країни переповнені, а китайська влада перестала публікувати дані про нові випадки зараження та смерті.

Видання «Холод» розповідає, що відомо про коронавірус у Китаї і чи варто світові побоюватися нової хвилі COVID-19.

У Китаї скасували карантин для тих, хто в’їжджає в країну. Чому зараз?

8 січня 2023 Китай відкрив кордони для іноземних туристів вперше з березня 2020 року. Тепер охочим приїхати в країну не потрібно сидіти на карантині, але для в’їзду, як і раніше, необхідно пред’явити негативний ПЛР-тест, зроблений не раніше ніж за 48 годин до поїздки. У неділю також відновилося морське та сухопутне сполучення між материковим Китаєм та Гонконгом. В’їжджати до материкової частини КНР із Гонконгу тепер можуть до 60 тисяч людей на день.

Міністерство транспорту Китаю очікує, що жителі країни зроблять понад два мільярди поїздок протягом січня та першої половини лютого. Це пов’язано з Новим роком за місячним календарем, який настане 22 січня. Жителі Китаю побоюються, що в цей період кількість хворих на COVID-19 може зрости.

Які обмеження були в Китаї останніми роками З початку пандемії 2020 року Китай дотримувався політики «нульової терпимості» до коронавірусу. Жителі не могли залишати свої будинки, якщо в їхніх районах були виявлені випадки зараження ковідом, а ті, хто приїжджав до країни, мали два тижні (а з літа 2022 року — тиждень) сидіти на карантині. У грудні 2022 року влада країни почала скасовувати антиковидні обмеження: відкрилися школи, кінотеатри та ресторани, запрацювали спортзали та супермаркети, тестування на коронавірус стало добровільним, а для поїздок усередині країни став не потрібен негативний ПЛР-тест, як раніше. Причиною послаблення заходів стали масові протести проти політики «нульової толерантності до ковіда».

Щоб запобігти поширенню коронавірусу, деякі країни (наприклад, США та Італія) ввели вимогу пред’являти негативний тест на ковід для мандрівників з Китаю.

Експерти вважають, що скасування антиковидних обмежень призведе до зростання захворюваності в країні. Це повʼязано з тим, що у Китаї не виробився природний імунітет до коронавірусу. Через масові карантини та обмеження на поїздки багато жителів країни жодного разу їм не хворіли. Китай запобіг зараження людей штамами, які були до омікрону, але зробив їх уразливими до нових варіантів вірусу. Крім того, Китай не вакцинував більшу частину літнього населення: менше 66% жителів 80 років і старше пройшли повний курс вакцинації та лише 40% ревакцинувалися.

Скільки людей хворіють на коронавірус у Китаї?

25 грудня Національна комісія охорони здоров’я Китаю перестала публікувати щоденні дані по країні про нові випадки зараження COVID-19 та кількість загиблих від вірусу. За останніми даними, 23 грудня у материковій частині країни зафіксовано 4128 нових випадків зараження коронавірусом. Усього з початку пандемії, за офіційною інформацією, на ковід у материковому Китаї захворіли трохи більше 397 тисяч людей, померло від нього близько 5240 осіб. ВООЗ звинуватила китайську владу в тому, що вона занижує кількість госпіталізацій і смертей, викликаних COVID-19.

Bloomberg з посиланням на внутрішній протокол засідання Національної комісії охорони здоров’я Китаю повідомив, що за перші 20 днів грудня COVID-19 могли заразитися 248 мільйонів осіб, або 18% населення країни. Також, за оцінками комісії, всього за один день, 20 грудня, 37 мільйонів жителів країни захворіли на коронавірус.

Агентство Reuters публікувало кадри, на яких видно, що наприкінці грудня китайські лікарні були переповнені через спалах коронавірусу. Переповненими також виявилися крематорії, зазначив Bloomberg, посилаючись на працівників китайської похоронної галузі та експертів. Люди виявилися змушені купувати ритуальні послуги на чорному ринку та переплачувати, щоб кремувати близьких. За даними агентства, кремація в день смерті зараз коштує майже 13 тисяч доларів, а протягом трьох днів — близько 10. До підйому захворюваності ці послуги коштували б кілька сотень доларів.

Починається нова епідемія коронавірусу?

За оцінками дослідницької компанії Airfinity, у січні кількість хворих на коронавірус в Китаї може досягти більше трьох мільйонів людей на день. Епідеміолог Вашингтонського університету в Сіетлі Алі Мокдад вважає , що до кінця березня кількість смертей від ковіда може зрости до 9000 на день, якщо в країні знову не введуть обмеження та не проведуть масову вакцинацію населення третьою та четвертою дозами.

Експерти також стверджують, що сьогодні вірус у Китаї поширюється швидше, ніж десь раніше пандемії: 60% жителів країни, що становлять 10% світового населення, можуть заразитися коронавірусом в найближчі пару місяців.

На думку епідеміолога Гонконзького університету Бена Коулінга, рівень смертності в Китаї все одно буде набагато нижчим, ніж, наприклад, у США, враховуючи високий відсоток вакцинованих: 90% мешканців країни віком від 18 років щеплені двома дозами. Однак інші вчені вважають, що давати реалістичну оцінку світової ситуації з коронавірусом стало неможливо, тому що китайська влада не розповідає правду про його поширення.