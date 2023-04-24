Как китайские власти следят за собственными гражданами по всему миру и запугивают диссидентов в эмиграции

В начале недели власти США задержали двух жителей Нью-Йорка по обвинению в организации и управлении подпольным участком китайской полиции. По версии американских властей, этот участок был создан для запугивания китайских диссидентов, а также для слежки за гражданами Китая за границей.Тайный отдел полиции располагался в скромном офисном здании в Чайна-тауне, пишет New York Times. ФБР провела там обыски еще осенью прошлого года. В организации полицейского участка обвиняются 61-летний Лю Цзяньвань (Lu Jianwang) и 59-летний Чэнь Цзиньпин (Chen Jinping), граждане США китайского происхождения; впоследствии их отпустили под залог. Это первый случай, когда работа подобного офиса, подконтрольного Пекину, стала поводом для возбуждения уголовного дела.

Кроме того, Минюст обвинил в различных преступлениях еще 44 человека — американские власти называют их сотрудниками полиции и спецслужб Китая, которые занимались преследованием китайских диссидентов, живущих в США. По версии следствия, они рассылали несогласным с политикой КНР людям угрозы с тысячи поддельных аккаунтов в социальных сетях. Все обвиняемые находятся за пределами США и остаются на свободе.

Выдвинутые обвинения Пекин назвал «беспочвенными», сообщив, что национальная полиция не участвует в «транснациональных репрессиях» собственных граждан. А учреждение, которое власти США называют подпольным отделом полиции, создано исключительно для помощи китайским гражданам, живущим за границей, отметили в посольстве страны, и не имеет никакого отношения к правительству. «Так называемых зарубежных полицейских участков не существует», — добавили в посольстве Китая.

Представители Пекина называют их «сервисными центрами», созданными для помощи китайцам, например, в оформлении документов или продлении водительских прав. Также эти офисы предназначены, чтобы помочь соотечественникам вернуться на родину в условиях пандемии ковида, говорят китайские власти. «Их основная задача заключается в том, чтобы помочь китайским гражданам при прохождении медосмотров и других процедур», — отметил представитель МИД КНР Ван Вэньбинь.

При этом даже в США не все убеждены, что эти полицейские участки представляют серьезную угрозу, пишет NYT. Джереми Даум, научный сотрудник Китайского центра Пола Цая при Йельской школе права, считает, что, хотя преследование граждан Китая со стороны правительства является большой проблемой, персонал этих офисов по большей части все же сосредоточен на решении административных задач.

Еще одна цель центров, утверждает Пекин, — борьба с международной преступностью. Так, летом прошлого года замминистра общественной безопасности Китая Ду Хангвэй рассказал, что правительство «убедило» 210 тысяч человек вернуться в страну и предстать перед судом по обвинениям в интернет-мошенничестве.

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О том, что полиция Китая контролирует более 100 собственных отделов за рубежом, преимущественно в странах Европы и Африки, стало известно из расследования правозащитной организации Safeguard Defenders, базирующейся в Испании.

Правозащитники утверждают, что сотрудники этих полицейских участков занимаются слежкой за китайскими гражданами, а в некоторых случаях — их преследованием и возвращением на родину. В их докладе говорится о как минимум трех случаях принудительной репатриации в Китай своих граждан: из Испании, Франции и Сербии. Подобные полицейские участки, как выяснили правозащитники, работают в крупнейших городах по всему миру: Мадриде, Барселоне, Риме, Лондоне и Лиссабоне. В докладе уточняется, что такое учреждение существует и в России, но никаких подробностей не приводится.

Как утверждает Safeguard Defenders, для давления на неугодных китайских граждан, Пекин шантажирует и угрожает их родственникам, живущим в КНР. По словам правозащитников, китайские правительственные агенты звонят эмигрантам посреди ночи и говорят, что члены их семей потеряют работу, если они откажутся от сотрудничества.

«Таким образом китайское министерство иностранных дел передает послание: вы нигде не будете в безопасности, мы найдем вас, куда бы вы ни уехали, и доберемся до вас. У них очень эффективные методы. Учитывая то, чем они занимаются, обычно эти люди действуют максимально скрытно», — сказала в интервью Guardian руководительница Safeguard Defenders Лора Харт.

В организации настаивают, что подлинная цель существования «сервисных центров» — «операции по принуждению» критиков пекинского режима вернуться на родину.

Правозащитники отмечает, что в некоторых случаях участниками «операций» по принудительному возвращению китайцев стали не только сотрудники госструктур КНР, но и силовые ведомства в некоторых европейских государствах. Так, несколько лет назад Италия заключила с Китаем соглашения «о поддержании безопасности», результатом чего стали совместные рейды итальянских и китайских полицейских в крупных городах страны. Подобные соглашения, по данным Safeguard Defenders, у Китая также действуют с Хорватией и Сербией.