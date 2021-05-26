Закон о военных преступниках принят. Что он предусматривает

20 мая Верховная Рада Украины приняла законопроект о военных преступниках №2689. Он адаптирует украинское законодательство к нормам международного уголовного и гуманитарного права касательно преследования за военные преступления.

Правозащитники более пяти лет пытались «продавить» этот законопроект, но каждый раз что-то шло не так. Журналистка издания «Заборона» Полина Вернигор следила за ходом событий и объясняет, что изменится после принятия этого закона.

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В течение восьми лет войны террористы так называемых «ЛДНР» захватывают в заложники жителей и жительниц неподконтрольных Украине территорий и держат их в импровизированных тюрьмах в подвалах, где жестоко пытают. В Крыму силовики преследуют крымских татар, незаконно обыскивают их дома и похищают тех, кто не согласен с режимом оккупантов. Все это подпадает под определение военных преступлений и преступлений против человечности.

Закон о военных преступлениях должен адаптировать украинское законодательство так, чтобы подобные преступления расценивались и расследовались как международные. После нескольких лет попыток правозащитников и инициаторов его приняли 20 мая.

Что такое военные преступления и преступления против человечности?

Военные преступления — это серьезные нарушения Женевской конвенции 1949 года и другие нарушения законов и обычаев, действующих во время международных военных конфликтов в установленных рамках международного права. Под это понятие подпадают преступления, которые совершили военные в отношении раненых, гражданских и военнопленных.

Преступления против человечности — это сознательно совершенные широкомасштабные или систематические нападения на любых гражданских лиц.

К международным преступлениям также относят геноцид и вооруженную агрессию. Такие преступления подпадают под действие Конвенции ООН о неприменении предусмотренных законом ограничений к военным преступлениям и преступлениям против человечества.

Фото: УНИАН

Украинское законодательство фактически не приспособлено к наказаниям за международные преступления. Частичным решением этой проблемы стала бы ратификация Римского статута Международного уголовного суда, который Украина подписала в 2000 году. Однако и этого недостаточно, ведь документ имеет ряд ограничений: например, Международный уголовный суд может рассматривать только дела, в которых обвиняемыми являются физические лица. Преступления организаций, институтов, групп лиц и т.п. не подлежат его юрисдикции. Поэтому нужны еще и изменения в украинском законодательстве, которые учитывали бы особенности конфликта на Донбассе и оккупации Крыма.

«Идея этого законопроекта возникла после того, как мобильные группы Центра гражданских свобод, работая «в поле» и опрашивая людей, пострадавших от военных преступлений, начали изучать, как они расследуются. Мы обнаружили большую проблему безнаказанности таких преступлений: они либо не расследуются, либо расследуются неэффективно. И проблема неэффективности расследований не только в том, что преступления совершаются на оккупированных территориях, где очень сложно найти свидетелей, вещественные доказательства или провести следственные действия, но и в том, что в Украине нет ответственности за них», — рассказывает Забороне глава правления общественной организации «Центр гражданских свобод» Александра Матвийчук. Александра Матвийчук

В 2016 году Центр гражданских свобод создал рабочую группу из адвокатов, правозащитников и экспертов по международному гуманитарному праву, которые разработали проект закона. В декабре 2018 года его зарегистрировали как правительственный и проголосовали в первом чтении в июне 2019 года. Затем состоялись выборы, состав Верховной Рады поменялся и правозащитникам пришлось начинать работу заново. Создали новый законопроект, похожий на предыдущий.

«В войне, начатой Российской Федерацией, есть много вещей, на которые Украина не может повлиять. Мы не можем сейчас закрыть «Изоляцию» [тюрьму, созданную боевиками на подконтрольных им территориях, чтобы пытать пленных] и освободить всех заключенных, которых там держат. Но что все эти годы мешало Украине изменить Уголовный кодекс?» — говорит Матвийчук.

Разве раньше не наказывали за пытки и убийства?

Наказывали, но без учета условий войны. Статья 127 Уголовного Кодекса Украины предусматривает от двух до десяти лет лишения свободы. За изнасилование наказывают на срок от трех до пяти лет, за незаконное ограничение свободы или похищение человека — до трех лет. Но теперь все то, что происходит в подвалах «ЛДНР», будут расценивать иначе.

Те же преступления, совершенные в условиях вооруженного конфликта, будут считаться военными преступлениями. Поэтому наказание за них будет большим: от семи до пятнадцати лет заключения без права на досрочное освобождение или амнистию.

К тому же расследование таких преступлений, говорит Александра Матвийчук, часто было неэффективным. По ее словам, следователи просто не хотели этим заниматься, потому что не видели смысла, ведь осужденных по общим уголовным нормами все равно обменяют. Теперь обвиняемых в этих преступлениях не смогут выдать другой стране, поэтому об обменах пленными в этих случаях речь идти не будет.

Что теперь изменится?

У тысяч людей, пострадавших в результате военных преступлений в рамках военной агрессии РФ и террористических организаций «ЛДНР», теперь есть надежда на расследование и наказание виновных.

Фото: УНИАН

У военных преступлений нет срока давности: наказать за них можно и через 10, и через 20, и через 50 лет. Также это означает, что независимо от того, где и когда были совершены эти преступления, они должны быть расследованы, и лица, их совершившие, должны быть наказаны в соответствии с законом.

Привлечь виновных к ответственности за такие преступления можно будет без привязки к месту совершения преступления, гражданству, постоянному месту жительства подозреваемого или потерпевшего или вреду национальным интересам государства.

Вредит ли закон украинской армии?

Нет. Некоторые народные депутаты не голосовали за законопроект о военных преступниках в предыдущие разы (а некоторые и сейчас), поскольку усматривали в нем угрозу для украинских военных. Мол, он может стать инструментом для политических преследований участников АТО и ООС. Однако Александра Матвийчук отрицает этот тезис и говорит, что единственные, против кого направлен закон — это военные преступники, и неважно, на чьей стороне они воевали.

«Речь идет не о любых преступлениях или даже убийствах, а о международных преступлениях, иными словами — зверствах. Если кто-то из военных совершал зверства — например, похищал и насиловал гражданских — украинское государство прямо обязано за это преследовать и наказывать», — говорит Матвийчук.

Гаага становится ближе для российских военных преступников

К тому же политическое преследование любого в Украине возможно и с нынешними статьями Уголовного кодекса.

«По статье об умышленном убийстве тоже можно сфабриковать дело, но ведь никто не требует отменить ответственность за умышленное убийство вообще», — добавляет правозащитница.

Автор: Полина Вернигор; «Заборона»