Как помочь наркозависимым и нужны ли репрессии

Павел Скала. Фото: Наталия Кравчук/Альянс общественного здоровья

Наша цель — показать, как работают программы, почему репрессивная государственная наркополитика негативно влияет на заболеваемость, в частности и на Днепропетровщине».

Мы и они?

В первый раз большинство людей употребляют наркотики добровольно, по разным причинам. Но повторное употребление может привести к изменениям в мозге, в результате чего человек может быть не способен сопротивляться тяге к наркотикам. Причем станет человек зависимым от наркотиков или нет — предугадать невозможно. Часть людей могут употреблять их определенное время и не иметь зависимости. У других зависимость развивается очень быстро, буквально после первого употребления.

Чтобы решить эту проблему в мире применяются механизмы, оправдавшие себя и считающиеся эффективными. Почти 100 стран используют программы снижения вреда. У нас — программа профилактики ВИЧ среди уязвимых категорий населения. В 90 странах внедряются программы обмена шприцов. В Украине такая программа работает почти 20 лет. В 80 странах внедрены программы заместительной терапии: в лечебных учреждениях люди получают заменители нелегальных наркотиков, которые помогают избежать синдрома отмены (ломки). В Украине для ЗПТ применяют два действующих вещества — метадон и бупренорфин. Препараты принимаются только перорально, в отличие от нелегальных опиатов не содержат вредных примесей и точно дозированы. Это исключает возможность передозировки.

Заместительная терапия внедряется во всех странах ЕС. На постсоветском пространстве этой программы нет только в двух странах — в РФ и Туркменистане.

В некоторых странах, например в Канаде, Австралии, Германии, Великобритании и т.д. есть комнаты безопасного употребления наркотиков. Где наркозависимый человек может употребить нелегальный наркотик под контролем.

Подобные сервисы на данный момент внедряют в Украине, их поддерживает «Альянс общественного здоровья». Уже более двух лет сервис по профилактике ВИЧ-инфекции у наркозависимых за средства госбюджета поддерживает государство через Центр общественного здоровья. Работают также автобусы с мобильными амбулаториями, где можно протестироваться, получить чистый шприц, информационные материалы и консультацию врача. Есть национальные линии, где можно получить информацию о базовом пакете услуг, предоставляемых наркозависимым людям.

«На данный момент ЗПТ — фактический единственный научно обоснованный и доказанный метод лечения наркозависимых и профилактики ВИЧ и вирусных гепатитов. В Украине программу применяют уже 17 лет, с 2004 года. С 2017-го программу полностью финансирует государство, — говорит Павел Скала. — Процент удержания пациентов (то есть тех, кто остается на протяжении года) в ней очень высокий. Это объясняется тем, что программа бесплатная. Из 16 тысяч человек, находящихся на ЗПТ, 40% ВИЧ-инфицированы, 94% из них одновременно получают антиретровирусную терапию.

ЗПТ — путь к стабилизации. Чем больше наркозависимых охвачены сервисом, тем меньше уровень проблемы с распространением ВИЧ. Программа позволяет снизить уровень преступности, связанной в частности с необходимостью раздобыть средства на приобретение нелегальных наркотиков.

ЗПТ — не панацея. Это лечение хронического заболевания. Некоторым терапия понадобится в течение нескольких лет, а кому-то — всю жизнь.

Поскольку употребление наркотиков может приводить к изменениям в мозге, зависимость рассматривают как хроническое заболевание, а не отсутствие силы воли или проявление плохого характера. Заболевание рецидивное — пройдя лечение и отказавшись от употребления наркотиков, люди все равно имеют повышенный риск к ним вернуться.

«Чтобы представить себе, что такое тяга к употреблению у людей с зависимостью, — пишет на своей странице в ФБ психолог, консультант в сфере психического здоровья и наркополитики Артем Осипян, — попробуйте утром не заходить в ленту новостей или, например, не пить первым делом кофе. Просто запретите себе это. Ваши волевые усилия, скорее всего, позволят вам это сделать. Но напряжение, возникающее из-за нового статуса «табу/запрещено» истощает и проявляет много интересного. Появятся тысячи мыслей: «У меня и без того в жизни мало приятного», «Да и зачем это запрещать?», «Не так уж часто я это и делаю, в конце концов», «Я и так много себе запрещаю», «Жизнь и без того паскудная»…

Собственно, это и есть правда о зависимости. В ее основе — кризис системы вознаграждения. Соответственно, жалость к себе.

Но не только зависимые не умеют себя вознаграждать. Именно поэтому грань между людьми «зависимыми» и «не зависимыми» очерчена лишь социальным статусом. Который быстрее приводит людей к финансовым проблемам и еще большим проблемам со здоровьем.

Не выстраивайте жесткую грань между «они» и «я/мы». Все мы зависимы в определенной степени. Просто у кого-то есть больше финансовых и социальных возможностей для маневров».

«Синергия душ»

«Белые пятна» современной наркополитики Украины — систематическое нарушение прав наркозависимых и репрессивные действия представителей правоохранительных органов в отношении внедрения ЗПТ. Диссонанс особенно заметен на фоне анализа лучших мировых практик по лечению и профилактике наркозависимости.

Наркозависимые — больные люди. Тем не менее, и государство, и общество относятся к наркозависимым заведомо предвзято. Стигма часто становится причиной прямой дискриминации и мешает им выздороветь.

Проявлением стигмы является само по себе слово «наркоман». Оно дегуманизирует человека, употребляющего наркотики.

В обществе доминирует радикальный взгляд на наркопотребление: справиться с зависимостью можно только полным отказом от употребления, а сами наркотики — абсолютное зло.

К людям, употребляющим наркотики, ужасно относятся врачи. Им отказывают в предоставлении медицинской помощи, с ними часто разговаривают по-хамски и могут просто выкинуть на улицу. Это приводит к тому, что наркозависимый начинает избегать контакта с окружающими, еще больше лишая себя возможности получить помощь.

Общественная организация «Синергия душ» в Днепре оказывает уязвимым категориям населения профилактические услуги, в частности быстрое тестирование на ВИЧ, вирусные гепатиты, скриннинг на туберкулез. Ежегодно охватывает более двух тысяч человек и обеспечивает социальное сопровождение в лечении социально опасных заболеваний.